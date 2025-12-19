Turcia vrea să dea înapoi Rusiei bateriile antiaeriene S-400, pentru a câștiga favorurile SUA

Turcia intenționează să returneze sistemele de apărare aeriană S-400 pe care le-a cumpărat de la Rusia în urmă cu aproape un deceniu, o mișcare care ar pune capăt unui acord controversat care a tulburat relațiile sale cu SUA și cu alți membri NATO. O astfel de mișcare ar putea, de asemenea, să permită Ankarei să cumpere avioanele de luptă americane F-35 pe care le dorește de mult timp, scrie Bloomberg.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a ridicat problema sistemelor S-400 în fața omologului său rus, Vladimir Putin, în timpul întâlnirii din Turkmenistan de săptămâna trecută, în urma unor discuții purtate anterior pe această temă între oficiali din cele două țări, potrivit unor persoane familiarizate cu subiectul.

Ankara speră să primească o rambursare dacă returnează sistemele S-400, care ar putea fi acordată sub forma unor importuri de petrol și gaze naturale la preț redus din Rusia.

Kremlinul a negat joi conținutul relatării Bloomberg, afirmând că problema returnării sistemelor S-400 „nu a fost pe ordinea de zi” atunci când cei doi lideri s-au întâlnit. Turcia a refuzat să comenteze informația.

Turcia și-a exprimat interesul de a cumpăra o serie de avioane F-35 din SUA, dar în prezent nu poate face acest lucru din cauza achiziționării în 2017 a sistemelor de apărare aeriană S-400 fabricate în Rusia.

