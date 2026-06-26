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Ucraina a obţinut peste 10 miliarde de euro pentru reconstrucţie, în cadrul unei conferințe în Polonia

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Cancelarul german Friedrich Merz participă la Conferința privind reconstrucția Ucrainei, desfășurată la Gdańsk, Polonia. Foto: Profimedia Images
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Kievul a obţinut circa 200 de acorduri, contracte, memorandumuri de înţelegere şi scrisori de intenţie în valoare de peste zece miliarde de euro în cele două zile ale „Conferinţei pentru Reconstrucţia Ucrainei”, desfăşurată în oraşul polonez Gdansk, relatează vineri agenţia EFE, preluată de Agerpres. 

Această cifră a fost menţionată de o reprezentantă a guvernului polonez, Eliza Zeidler, care este viceministru pentru activele statului. Ea a adăugat că, deşi rezultatul conferinţei a fost „foarte pozitiv”, „va mai fi totuşi nevoie de timp pentru o discuţie mai amplă asupra efectelor acesteia, întrucât unele dintre discuţiile iniţiate aici sunt încă în desfăşurare”. 

La rândul ei, premierul ucrainean Iulia Sviridenko a scris într-o postare pe reţeaua socială X că rezultatele reuniunii, la care au participat aproximativ 7.500 de persoane, 70 de delegaţii naţionale şi 30 de organizaţii internaţionale, includ un sprijin semnificativ din partea Băncii Mondiale, a Uniunii Europene, precum şi alte acorduri şi iniţiative. 

Iulia Sviridenko a anunţat vineri mai devreme semnarea unui acord de 3,4 miliarde de dolari cu Banca Mondială, precum şi un acord cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru reabilitarea drumurilor în regiunile ucrainene din apropierea frontului degradate ca urmare a războiului cu Rusia. 

Ucraina a obţinut de asemenea „noi parteneriate în sectoarele apărării şi industriei”, plus 140 de milioane de euro pentru programe de locuinţe, crearea unui fond pentru sprijinirea transporturilor ucrainene şi lansarea aşa-numitului Fond European Emblematic pentru Reconstrucţie. 

Această ultimă iniţiativă, care este un fond european de investiţii destinat infrastructurilor critice, este deja pregătită, a anunţat joi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. 

Aceasta din urmă a anunţat de asemenea plata către Ucraina a unei tranşe de 3,2 miliarde de euro din împrumutul european de 90 de miliarde de euro garantat de statele UE. 

În plus, Ucraina va primi în curând din partea UE şase miliarde de euro pentru producţia de drone, a mai precizat Ursula von der Leyen. 

Spre deosebire de ediţiile precedente ale acestei conferinţe, la care au participat joi şi vineri la Gdansk de asemenea aproximativ 5.000 de reprezentanţi din sectorul privat, au fost anunţate şi investiţii în sectorul apărării, pe lângă cele care privesc sectoare critice precum energia şi infrastructura. 

Editor : A.C.

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