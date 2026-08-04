Ucraina a acuzat, marți, Rusia că a comis o crimă de război după ce a fost difuzat un videoclip în care se vede o dronă urmărind și rănind un vânzător ambulant în orașul Herson, din sudul Ucrainei. Imaginile difuzate de poliția ucraineană arată drona urmărind un bărbat neidentificat în jurul unei dubițe folosite ca stand de vânzare, înainte de a exploda după ce acesta s-a aruncat la adăpost în spatele vehiculului. Poliția a declarat că vânzătorul, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, a supraviețuit, dar a suferit un șoc și răni provocate de șrapnel, scrie Reuters.

„Astăzi, mulți au fost șocați de încă o înregistrare video cu «safariul» cu drone pe care rușii îl desfășoară împotriva civililor din Herson”, a scris președintele Volodimir Zelenski pe X, lansând un nou apel pentru exercitarea unei presiuni mai mari asupra Rusiei și pentru garanții solide de securitate pentru Ucraina.

„Trebuie să acționăm și să susținem viața în moduri care să forțeze Rusia să se gândească serios la pace, mai degrabă decât să-și extindă raza de acțiune a dronelor sale.”

Reuters a verificat locația folosind clădirile, configurația drumului și vegetația, care se potriveau cu imaginile din satelit și din arhivă. Data nu a putut fi confirmată independent, dar poliția ucraineană și ministrul de Externe Andrii Sîbiha au declarat că incidentul a avut loc marți.

Sîbiha a afirmat că atacul face parte dintr-o campanie deliberată a Rusiei de intimidare a civililor. „Această crimă de război barbară comisă de Rusia în Herson necesită condamnare internațională și justiție, dar mii de crime similare nu ajung niciodată în atenția publicului”, a scris el pe Telegram.

Ministrul a afirmat că pilotul dronei rusești ar fi fost conștient că viza un civil, calificându-l drept „sadist”.

Doi copii și o femeie în vârstă au fost, de asemenea, uciși în urma atacurilor rusești cu bombe ghidate din timpul nopții asupra orașului Sumî, din nordul Ucrainei, a declarat guvernatorul regional Oleh Hrîhorov pe Telegram.

În iulie, Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina a declarat că a înregistrat 1.396 de decese în rândul civililor și 7.978 de răniți în primele șase luni ale anului 2026, ceea ce reprezintă o creștere de 37% față de 2025 și mai mult decât dublul cifrelor din 2024.

Misiunea a precizat că creșterea bruscă a numărului de victime civile a fost determinată în principal de intensificarea atacurilor rusești cu rachete de lungă distanță și drone, care vizează centre urbane situate mult dincolo de liniile frontului.

Ucraina lansează, la rândul său, atacuri asupra Rusiei cu drone și rachete de lungă distanță, multe dintre acestea provocând, de asemenea, victime civile, afirmă autoritățile ruse.

Luni, Rusia a acuzat Ucraina de terorism după ce șapte persoane, printre care trei copii, au fost ucise și 60 rănite în stațiunea turistică Gelendjik de la Marea Neagră, într-un incident pe care l-a calificat drept un atac deliberat al Ucrainei cu drone asupra civililor.

Un oficial ucrainean a declarat că drona a căzut pe plaja din Gelendjik doar pentru că a fost doborâtă de apărarea aeriană rusă, adăugând că „Ucraina își folosește armele exclusiv împotriva complexului militar-industrial rus și a infrastructurii economice”.

Atât Rusia, cât și Ucraina neagă că ar viza civilii în războiul declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, din februarie 2022.

Editor : B.E.