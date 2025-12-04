Ucraina susține că niciuna dintre dronele sale marine nu a intrat în apele României, după ce MApN a anunțat distrugerea unei „Sea Baby”

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat miercuri seară că toate dronele sale maritime „Sea Baby” angajate în misiuni operaţionale în regiunea Mării Negre au fost identificate, că nu a pierdut niciuna şi că niciuna nu a intrat în apele teritoriale româneşti.

„Niciunul dintre sistemele de drone «Sea Baby» ale SBU nu a intrat în apele teritoriale româneşti. Ucraina aderă cu stricteţe la dreptul internaţional, nu încalcă frontierele internaţionale şi îşi tratează partenerii cu respect”, se menţionează într-un comunicat emis de serviciul de presă al SBU, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Reacţia părţii ucrainene vine după ce Ministerul Apărării Naţionale a informat miercuri, într-un comunicat de presă, că o dronă maritimă aflată în Marea Neagră la 36 de mile est de Constanţa şi care punea în pericol navigaţia a fost neutralizată de scafandrii militari din cadrul Forţelor Navale Române.

Potrivit comunicatului menţionat, scafandrii militari EOD, specializaţi în lupta împotriva dispozitivelor explozive, din cadrul Forţelor Navale Române, au executat miercuri o misiune de neutralizare a unui obiect care punea în pericol navigaţia în Marea Neagră, la solicitarea Gărzii de Coastă.

„Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 de mile marine est de Constanţa, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 1.107 din dotarea Gărzii de Coastă. În urma analizei obiectului care plutea în derivă, militarii au constatat că era un vehicul de suprafaţă fără pilot (dronă maritimă) de tip Sea Baby. Echipa de intervenţie a primit aprobarea de neutralizare a obiectului identificat, în conformitate cu procedurile operaţionale în vigoare, iar în jurul orei 13:00 drona maritimă a fost distrusă prin detonare controlată”, se precizează în comunicat.

În ultimii aproape patru ani, în Marea Neagră, au fost neutralizate aproximativ 150 de mine marine, şapte dintre acestea fiind distruse de Forţele Navale Române, se mai menţionează în comunicatul MApN.

Reuters scrie că un purtător de cuvânt al MApN a refuzat să specifice ţara de provenienţă a dronei, dar a confirmat că este vorba de o dronă „Sea Baby”.

Îngrijorările legate de siguranţa transportului maritim în Marea Neagră, după atacuri asupra unor petroliere având legături cu Rusia, unele revendicate de Ucraina, au dus la creşterea primelor de asigurare într-o întindere de apă crucială pentru transportul de cereale, ţiţei şi produse petroliere.

De altfel, ministrul de externe turc, Hakan Fidan, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri tocmai despre siguranţa în Marea Neagră, a declarat o sursă din Ministerul de Externe turc, după ce Ankara şi-a exprimat preocuparea cu privire la atacuri.

România, Bulgaria şi Turcia au un grup operativ comun pentru dezamorsarea minelor rătăcite, care au început să plutească în Marea Neagră după ce Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022.

