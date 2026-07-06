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Von der Leyen: Atacurile ruseşti asupra Kievului arată că Ucraina are „nevoie urgentă” de apărare antiaeriană

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atac kiev
Foto: dsns.gov.ua
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Cele mai recente bombardamente ruseşti asupra Kievului arată că Ucraina are „nevoie urgentă" de apărare antiaeriană, a spus luni preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Noaptea trecută, regimul rus a lansat din nou fără discernământ atacuri aeriene împotriva civililor, vizând capitala cu peste 400 de drone şi rachete. Ucraina are nevoie urgentă de mai multă apărare antiaeriană. Vom discuta despre asta săptămâna aceasta la Ankara, la summitul NATO", a scris Von der Leyen pe X.

„Vom continua să creştem presiunea până când Rusia va pune capăt vărsării de sânge", a adăugat ea.

Rachete şi drone ruseşti au lovit Kievul luni dimineaţă, provocând moartea a cel puţin 11 persoane şi avariind grav blocuri de locuinţe, un nou atac lansat de forţele Moscovei la doar câteva zile după cele mai sângeroase bombardamente care au vizat capitala Ucrainei în acest an, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Atacul a avut loc înaintea unui summit NATO care se desfăşoară săptămâna aceasta în Turcia, în cadrul căruia preşedintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuţii privind încheierea războiului, început după lansarea invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.

Echipele de salvare scot locuitorii din clădirile distruse de atacurile din timpul nopţii asupra capitalei, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko, într-o postare pe Telegram.

Kliciko a declarat că numărul morţilor în capitală a crescut la 11, în timp ce 46 de persoane au fost rănite.

Forţele aeriene ucrainene au anunţat că Rusia a folosit 68 de rachete, inclusiv 23 de rachete balistice şi şase rachete supersonice şi hipersonice, precum şi 351 de drone. Unităţile forţelor aeriene ucrainene au doborât sau neutralizat 37 de rachete şi 326 de drone, însă niciuna dintre rachetele balistice sau rachetele supersonice şi hipersonice.

Ucraina a declarat în repetate rânduri că îi lipsesc interceptoare pentru sistemul său de apărare Patriot, singura armă eficientă pentru a doborî proiectilele balistice.

Editor : M.B.

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