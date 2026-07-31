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Ucraina avertizează țările europene că Rusia va exploata criza migranţilor din Ceuta. Ce au descoperit analiștii Kievului

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Andrii Sybiha
Andrii Sîbiha, ministrul ucrainean de Externe. Sursa foto: Profimedia Images
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Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a avertizat vineri cu privire la „o campanie intensă de propagandă rusă în întreaga Europă, care foloseşte imagini din Ceuta pentru a semăna destabilizare”, relatează The Guardian.

„Au existat peste 1.500 de articole în publicaţii media identificate de analişti ca făcând parte dintr-o reţea pro-rusă, condusă de Pravda şi RT. Pravda în limba spaniolă a publicat aproape 300 dintre acestea. Fiecare ediţie lingvistică a RT a difuzat peste 25 de ştiri pe această temă”, a arătat Sîbiha, potrivit News.ro.

„De ani de zile, Moscova foloseşte migraţia şi alte subiecte sensibile pentru a alimenta frica şi a destabiliza ţările europene. Nu este vorba despre situaţia în sine, ci despre modul în care Rusia încearcă să exploateze orice subiect care îi poate servi agenda”, avertizează ministrul ucrainean.

„Singura modalitate de a proteja publicul de această interferenţă este de a o opri. Toate resursele de propagandă ruseşti ar trebui interzise complet în fiecare ţară europeană care îşi ia în serios securitatea naţională”, spune Andrii Sîbiha.

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Editor : C.L.B.

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