Ucraina desființează Legiunea Internațională. Voluntarii sunt îngrijorați că vor fi distribuiți în alte unități

Lviv, Ukraine, August 18, 2024 Colombian fighters of the Foreign Legion are resting in the city of Lviv in Ukraine. They take the opportunity to visit
Unul dintre voluntarii columbieni din Legiunea Internațională, odihnindu-se înainte să se întoarcă pe front. Foto: Profimedia
Ucraina intenționează să desființeze efectiv una dintre principalele structuri care a adus voluntari străini în rândurile sale, Legiunea Internațională din cadrul Forțelor Terestre, potrivit unor surse citate de Kyiv Independent, ceea ce îi îngrijorează pe legionari că vor pierde identitatea unității câștigată cu greu și vor fi împrăștiați în structuri necunoscute, într-un mod care, spun ei, ar putea costa vieți omenești.

„Cea mai mare îngrijorare a noastră este că vom fi mutați și unitățile vor fi destrămate, iar noi vom fi practic canalizați acolo unde ei consideră că trebuie să ne pună pentru ca acest lucru să funcționeze”, a declarat sub condiția anonimatului, ,pentru Kyiv Independent un soldat care a luptat alături de Legiune timp de un an și jumătate.

„Este vorba de (aproximativ o mie de soldați) care vor fi mutați în zone diferite, sub comanda lor, iar o astfel de schimbare va duce la greșeli. Greșeli care ar fi putut fi prevenite prin menținerea structurii pe care o avem acum”, a adăugat el.

Forțele terestre, de care Legiunea este subordonată, nu au răspuns la solicitarea Kyiv Independent de a oferi motive sau mai multe detalii despre schimbarea structurală preconizată până la momentul publicării. Planul nu are impact asupra celeilalte Legiuni Internaționale din cadrul serviciului de informații militare al Ministerului Apărării (HUR).

Înființată în februarie 2022 la cererea președintelui Volodimir Zelenski, Legiunea a permis străinilor să lupte alături de armata ucraineană și a avut un impact atât pe câmpul de luptă, cât și politic pe tot parcursul războiului.

Planul actual prevede transferul separat al celor trei batalioane de luptă ale Legiunii către un regiment sau o brigadă de asalt, a declarat pentru Kyiv Independent un ofițer familiarizat cu problema. Ofițerul, împreună cu mai mulți legionari intervievați, au declarat că se exprimă în mod public în încercarea de a păstra Legiunea în forma sa actuală, argumentând că nu este nevoie de o schimbare.

Nu este clar dacă regimentul sau brigada de asalt la care vor fi transferați legionarii va fi sub comanda Forțelor Terestre sau a Forțelor de Asalt nou create, potrivit ofițerului. Transferul ar trebui să fie finalizat până la sfârșitul anului, a spus ofițerul, adăugând că unitățile vor înceta să existe sub umbrela independentă a Legiunii.

Într-o postare pe Facebook din 16 noiembrie, însă, Forțele Terestre au declarat că sistemul lor de colaborare cu voluntarii străini se schimbă pentru a oferi „o mai bună integrare, șanse egale cu soldații ucraineni și o utilizare mai rațională a resurselor umane”.

„Principiul cheie al noului model este de a utiliza în mod cât mai eficient experiența, motivația și competențele profesionale ale acestora în unitățile în care sunt cele mai necesare”, se arată în postare.

Transferul vizează aproximativ 1.000 de soldați din primul, al doilea și al treilea batalion al Legiunii, iar al patrulea batalion de instrucție va deveni un centru de instrucție pentru noii voluntari străini, pentru a-i pregăti pentru război.

Să știi cum să lucrezi cu străinii vine odată cu experiența, a spus colonelul Ruslan Miroșnicenko, fost comandant al celui de-al doilea batalion, cunoscut sub numele de „Santa”. Calificând schimbarea planificată drept „absurdă”, Miroșnicenko a spus că încrederea câștigată cu greu este în pericol, în special pentru străinii care și-au părăsit țara natală și s-au ridicat să lupte în ciuda „probabilității mari de a muri”.

„Toate treburile cotidiene se bazează pe încredere”, a declarat Miroșnicenko pentru Kyiv Independent. „Dacă pierzi încrederea, pierzi soldatul. Și atunci el va încălca contractul.”

Ofițerul care a vorbit cu Kyiv Independent a spus că Legiunea s-a adaptat deja la provocările gestionării unui grup mare de străini, integrând traducători de limbă engleză și spaniolă pentru a se asigura că soldații sunt pe deplin informați înainte de misiuni. Unitățile de asalt ucrainene, care ar prelua fiecare un batalion al Legiunii, ar trebui să învețe aceste practici de la zero, a spus ofițerul. Legiunea include acum o mare parte din voluntari din America Latină, mulți dintre ei vorbind doar spaniola.

„Înțelegem că, cel puțin pentru o perioadă, eficacitatea unităților ar scădea cel mai probabil și ar fi dificil să completăm unitățile cu voluntari străini din cauza pierderii brandului Legiunii Internaționale”, a spus ofițerul.

Schimbarea prevăzută ar adăuga, de asemenea, un factor imprevizibil pentru unitățile de asalt ucrainene care ar colabora îndeaproape cu legionarii, întrucât voluntarii străini au grade diferite de experiență militară și pregătire pentru război.

„Cred că, din păcate, problemele se răspândesc de la o unitate la alta mult mai ușor decât experiențele pozitive”, a spus ofițerul.

Un nou argument este că eficiența luptătorilor va scădea pe termen scurt; concomitent, ar fi mai dificilă recrutarea de noi voluntari care nu s-ar mai înrola într-o Legiune consacrată, ci într-o unitate necunoscută. În noile unități de asalt, integrarea unor voluntari cu niveluri diferite de experiență și pregătire ar putea aduce probleme cel puțin temporar.

De altfel, voluntari ai Legiuni și-au exprimat sub anonimat îngrijorarea cu privire la abilitatea noilor comandanți de a gestiona voluntari străini. Ei au admis că au fost șocați de posibilitatea ca Legiunea practic să nu mai existe. Totuși unii spun că au fost informați în urmă cu o lună, dar nu cunosc detaliile și nu știu la ce să se aștepte.

Temerile lor sunt legate de faptul că noii comandanți nu vor fi pregătiți să gestioneze aspecte precum bariera lingvistică. În aceste condiții, unii dintre ei ar putea decide să plece în alte unități sau nu-și mai prelungească contractele, după șase luni de serviciu.

„Legiunea ar trebui să rămână unită, și nu să fie dizolvată”, a spus un operator brazilian de drone.

Alte temeri sunt legate de siguranță, mai ales dacă se confirmă faptul că vor fi redistribuiți în unități de asalt și „folosiți” în moduri ce i-ar costa viața, deși voluntari nu sunt neapărat străini de misiuni periculoase.

Dar pentru mulți dintre ei probabilitatea de a rămâne în viață este legată de coeziunea grupului, or lipsa de familiaritate cu alte unități și misiuni introduce un factor important de incertitudine și imprevizibil.

„Nu vreau să fiu pus în situații pentru care nu sunt pregătit”, a spus un soldat. „Atacul presupune victime numeroase, iar când trimiți oameni nepregătiți, îi trimiți practic la eșec sigur”.

Deși Legiunea nu a fost lipsită de controverse, inclusiv cu privire la pregătirea insuficientă sau calitatea voluntarilor, aceștia spun că totuși păstrarea identității este importantă - cu punctele forte și slăbiciunile sale - întrucât aceasta conferă sentimentul apartenenței pentru niște oameni pentru care Legiunea a devenit o familie departe de casă.

 

 

 

 

