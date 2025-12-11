Ucraina este lovită de un nou scandal de corupție: blindaj pentru tancuri, la un preț triplu

Agențiile anticorupție din Ucraina au descoperit o presupusă schemă de deturnare de fonduri, în cadrul căreia au fost sustrase milioane de euro destinați achiziționării de blindaje pentru tancuri.

Dezvăluirile vin după o serie de scandaluri de corupție care l-au pus deja într-o situație jenantă pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Criticii s-au întrebat cu voce tare dacă fondurile pe care Kievul le primește de la aliații occidentali pentru a rezista invaziei Rusiei sunt deturnate de oficiali corupți.

Deturnare de 2 milioane de euro

Biroul Național Anticorupție (NABU) a declarat joi într-un comunicat că, împreună cu cealaltă agenție principală anticorupție din Ucraina, Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO), a descoperit că 102 milioane de grivne ucrainene (peste 2 milioane de euro) au fost furate în lunile care au urmat invaziei Rusiei din februarie 2022 în Ucraina.

Banii fuseseră alocați pentru achiziționarea de blindaje speciale pentru vehicule militare, potrivit agenției de știri ucrainene Ukrinform.

NABU a declarat că ancheta sa împreună cu SAPO a fost susținută de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și că au fost identificați trei suspecți.

Organizatorul schemei, a declarat agenția, este deja reținut de autorități și este anchetat și în cadrul altor cazuri.

Triplarea prețului

Agenția a declarat: „În aprilie 2022, în timpul fazei active a ofensivei ruse, Ministerul Apărării [ucrainean] a semnat un contract cu o întreprindere de stat pentru achiziționarea urgentă de protecție dinamică pentru tancuri.

„Directorul general al întreprinderii de la acea vreme, intenționând să se însușească fondurile destinate apărării, a implicat directorul comercial [al întreprinderii] și directorul unei companii private. Aceștia au încheiat un acord în baza căruia întreprinderea de stat a achiziționat componente de protecție dinamică la un preț de aproape trei ori mai mare decât prețul real”, a adăugat agenția.

NABU a declarat că directorul companiei private implicate în complot a încercat să ascundă infracțiunea prin transferarea produselor prin intermediul unor companii fantomă și spălarea banilor.

SBU a declarat într-o declarație proprie că acest complot a cauzat pierderi „deosebit de mari” bugetului de stat și că ofițerii de aplicare a legii au percheziționat locuințele și locurile de muncă ale suspecților, găsind documente și computere utilizate pentru activități ilegale.

Flagelul corupției

Ucraina a luat măsuri semnificative pentru a aborda acuzațiile de corupție endemică, în contextul războiului în curs cu Rusia și al aspirațiilor Kievului de a adera la UE, Bruxellesul continuând să preseze Kievul să-și îmbunătățească bilanțul în materie de corupție, ca parte a eforturilor sale pe termen lung de a adera la blocul comunitar.

Legislația controversată care limitează puterile NABU și SAPO, promulgată de președintele Zelenskyy în iulie, a declanșat semnale de alarmă în toată Europa și a dus la proteste interne, până când Zelenskyy a schimbat rapid cursul și a restabilit independența instituțiilor.

Cele două organisme anticorupție au descoperit luna trecută un scandal de corupție de 100 de milioane de dolari la compania nucleară de stat ucraineană Energoatom, care a dus la arestarea mai multor oficiali și la o supraveghere mai strictă a cercului restrâns al lui Zelenski.

Editor : Sebastian Eduard