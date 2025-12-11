Ucraina își propune să testeze un nou model de rachetă de croazieră, primită din Cehia. „Zboară cu drone și poate ajunge la Moscova”

Un producător ceh de arme urmează să furnizeze Ucrainei o nouă rachetă de croazieră capabilă să lovească ținte aflate la distanțe de până la Moscova, ca parte a testelor de luptă înainte de producția în serie planificată.

Firma cehă de tehnologie de apărare LPP afirmă că racheta „Narwhal” cu propulsie jet are o rază de acțiune de 680 de kilometri (422 mile) și poate atinge viteze de 750 de kilometri pe oră (466 mile pe oră), scrie TVP World.

Aceasta este echipată cu o ogivă de 120 kg, sisteme de navigație vizuală și cu pilot automat. Este capabilă să zboare la altitudini joase, ceea ce îi permite să ajungă în zone în care GPS-ul nu este disponibil, afirmă compania.

Noua armă este mai rapidă și are o rază de acțiune mai mare decât racheta de croazieră similară Barracuda, dezvoltată de SUA, potrivit companiei de consultanță militară Defense Express.

LPP intenționează să înarmeze Ucraina cu racheta Narwhal în ianuarie și februarie pentru a testa performanțele acesteia în situații de luptă reale înainte de a o introduce în producția de serie în martie, a raportat weekendul trecut agenția de știri cehă Aktualne.

Citește și

Rușii expulzați din Statele Unite sunt înrolați de Rusia pe aeroportul din Moscova, imediat după aterizare

Narwhal va fi utilizată împreună cu drone

Radim Petráš, coproprietarul LPP, a declarat pentru publicație: „Când vom spune că funcționează în Ucraina, vom începe să acceptăm primele comenzi. În primul sau al doilea an, am dori să producem sute de unități pe an.

„Pentru noi, este o problemă extrem de mare unde să o testăm în Republica Cehă, trebuie să o facem în străinătate”, a spus el.

Petráš a adăugat că racheta de patru metri lungime poate fi lansată de la sol și se preconizează că va fi utilizată împreună cu până la 20 de drone mai ușoare pentru a copleși apărarea aeriană inamică, permițând rachetei Narwhal să-și atingă ținta.

Editor : Sebastian Eduard