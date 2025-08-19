Live TV

Ucraina promite să cumpere armament american în valoare de 100 de miliarde de dolari, în schimbul garanțiilor de securitate (FT)

Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Întrebat luni la Casa Albă despre un ajutor militar suplimentar al SUA pentru Ucraina, Trump a răspuns: „Nu dăm nimic. Vindem arme”.
Ucraina va promite să cumpere arme americane în valoare de 100 de miliarde de dolari, finanțate de Europa, în încercarea de a obține garanții de securitate din partea SUA după încheierea unui acord de pace cu Rusia, potrivit unui document consultat de Financial Times.

Conform propunerilor, Kievul și Washingtonul ar urma să încheie și un acord în valoare de 50 de miliarde de dolari pentru producerea de drone împreună cu companii ucrainene care au fost pionieri în această tehnologie după invazia rusă din 2022.

Kievul a comunicat propunerile pentru noi acorduri de securitate cu SUA, care nu au fost anunțate anterior, într-o listă de puncte de discuție cu aliații europeni înaintea întâlnirii de luni cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect.

Documentul nu precizează ce arme solicită Ucraina să achiziționeze în cadrul acordului, dar Kievul și-a exprimat clar dorința de a cumpăra cel puțin 10 sisteme de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA pentru a-și proteja orașele și infrastructura critică, împreună cu alte rachete și echipamente.

Documentul nu specifică ce parte din acordul privind dronele ar reprezenta achiziții sau investiții.

Propunerea Ucrainei este menită să facă apel la dorința lui Trump de a aduce beneficii industriei americane.

Documentul detaliază modul în care Ucraina intenționează să prezinte o contrapropunere SUA după ce Trump a părut să se alinieze poziției Rusiei privind încheierea războiului, în urma summitului cu președintele Vladimir Putin din Alaska, săptămâna trecută. Acesta reiterează apelul Ucrainei la un armistițiu, pe care Trump l-a susținut, dar pe care l-a abandonat după întâlnirea cu Putin, în favoarea urmăririi unui acord de pace cuprinzător.

Cancelarul german Friedrich Merz i-a spus luni lui Trump, în cadrul unei părți publice a întâlnirii cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni la Washington, că grupul ar dori ajutorul președintelui SUA pentru a asigura un armistițiu înainte de orice pași următori. „Nu îmi pot imagina că următoarea întâlnire va avea loc fără un armistițiu”, a spus el. „Așadar, să lucrăm la acest lucru și să încercăm să exercităm presiuni asupra Rusiei, deoarece credibilitatea eforturilor pe care le depunem astăzi depinde cel puțin de un armistițiu”.

Documentul afirmă că „o pace durabilă nu se va baza pe concesii și cadouri gratuite pentru Putin, ci pe un cadru de securitate solid care va preveni agresiunile viitoare”.

Acesta adaugă că imaginile recente difuzate de mass-media ruse arată că Kremlinul nu ia în serios un eventual acord de pace și are o părere proastă despre leadershipul lui Trump, citând comentarii denigratoare la adresa președintelui american făcute de cunoscutul prezentator de televiziune Vladimir Soloviov.

Într-unul dintre acestea, el îl ironizează pe Trump pentru că „amenință” Rusia, afirmând că Moscova ar putea „distruge SUA cu arme nucleare”.

Ucraina nu va accepta niciun acord care include concesii teritoriale către Rusia și insistă asupra unui armistițiu ca prim pas către un acord de pace complet, potrivit documentului. Potrivit documentului, Kievul respinge, de asemenea, propunerea făcută de Putin lui Trump în Alaska de a îngheța restul frontului dacă Ucraina își retrage trupele din regiunile estice parțial ocupate din Donețk și Luhansk. Acest lucru ar crea „un punct de sprijin pentru o avansare rapidă a forțelor ruse către orașul Dnipro” și i-ar permite lui Putin „să-și atingă obiectivele de agresiune prin alte mijloace”, se arată în document.

Ucraina consideră că încercarea Rusiei de a soluționa problemele teritoriale înainte de continuarea negocierilor privind un acord de pace durabil ar crea un fait accompli (fapt împlinit) pe teren, fără a face nimic pentru a asigura securitatea viitoare a Kievului, potrivit documentului.

Kievul insistă, de asemenea, să primească despăgubiri integrale din partea Rusiei pentru daunele cauzate de război, care ar putea fi plătite din activele suverane rusești înghețate în țările occidentale, în valoare de 300 de miliarde de dolari. Orice relaxare a sancțiunilor ar trebui acordată numai dacă Rusia respectă viitorul acord de pace și „joacă corect”, se adaugă în document.

 

