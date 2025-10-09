Ucraina utilizează sisteme antiaeriene franceze Mistral, folosite de obicei împotriva avioanelor, pentru a distruge drone Shahed

Soldații ucraineni din batalionul de rachete antiaeriene al Brigăzii 39 de Apărare utilizează sisteme de rachete antiaeriene Mistral pentru a distruge drone de tip Shahed, potrivit unui videoclip postat de Forțele de Apărare din Sudul Ucrainei.

„Apărătorii ucraineni demonstrează eficiența ridicată a sistemului de apărare aeriană Mistral pe front. Deși aceste sisteme sunt concepute pentru a distruge aeronave (avioane de luptă și elicoptere), ele s-au dovedit eficiente și în doborârea dronelor de atac rusești Shahed.”

Data exactă la care a fost înregistrată filmarea nu a fost dezvăluită, dar armata a menționat că, în timpul unei ture, soldații au reușit să distrugă trei muniții rusești de tip loitering.

Evenimentul a avut loc în regiunea Herson, potrivit paginii Brigăzii 39 de Apărare.

Rachete fabricate în Franța

Sistemul de rachete sol-aer Mistral este o dezvoltare franceză. A fost adoptat de armata franceză în 1987. În 2000, a fost introdusă o versiune modernizată numită Mistral 2.

Mistral este disponibil într-o configurație portabilă, precum și pentru utilizare pe platforme de lansare montate pe vehicule, nave și elicoptere. Raza sa operațională este de până la șase kilometri.

Editor : Sebastian Eduard