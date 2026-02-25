Ucraina va acoperi 4.000 de kilometri de drumuri cu plase anti-dronă până la sfârşitul anului

Ucraina va accelera instalarea de plase anti-dronă deasupra drumurilor din zonele din apropierea liniei frontului, cu scopul de a acoperi 4.000 de kilometri de drumuri până la sfârşitul acestui an, a declarat miercuri ministrul apărării ucrainean, Mihailo Fedorov, citat de Reuters. Rusia a vizat rutele de aprovizionare ale armatei ucrainene şi baze ale acesteia din spatele frontului din ce în ce mai adânc pe teritoriul Ucrainei cu drone dirijate de la distanţă.

Dar, dronele ruseşti au lovit de asemenea spitale, infrastructură civilă şi mijloace de transport civile, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Plase anti-dronă se instalează din ce în ce mai mult în Ucraina, iar necesitatea lor sporeşte, a spus Fedorov, indicând că 1,6 miliarde de grivne (37 de milioane de dolari) au fost alocate de la buget pentru a consolida măsurile de protecţie şi pentru a contracara dronele ruseşti.

Astfel de plase pot bloca elicele şi împiedica dronele să ajungă la ţintele lor - echipamente de mare valoare, soldaţi sau civili.

„În doar o lună, am crescut viteza de instalare de la 5 km pe zi în ianuarie la 12 km în februarie. Aceasta a îmbunătăţit semnificativ siguranţa acţiunilor forţelor noastre armate şi a asigurat funcţionarea stabilă a localităţilor din prima linie”, a declarat Fedorov pe aplicaţia Telegram. „În martie, plănuim să acoperim 20 km de drumuri pe zi. Până la sfârşitul anului, plănuim să instalăm încă 4.000 km de protecţie anti-dronă pe drumuri”, potrivit ministrului ucrainean.

De asemenea, Ucraina va accelera construcţia de fortificaţii în regiunile Harkov şi Sumî (nord-est) şi în regiunea Cernihiv (nord), la graniţa cu Rusia, a declarat Fedorov.

