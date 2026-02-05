Live TV

Ucrainenii anunță că au lovit o bază militară din Rusia de unde au fost lansate inclusiv temutele rachete hipersonice Oreșnik

kapustin iar rusia
De la baza militară Kapustin Iar au fost lansate rachete Oreșnik asupra Ucrainei. Sursă foto: Facebook
Ajutați din interior Ce este baza Kapustin Yar

Forțele ucrainene au anunțat că, în luna ianuarie, au lovit hangarele de la baza de testare Kapustin Yar din Rusia, unde au avariat infrastructura legată de pregătirile pentru lansarea rachetelor, inclusiv temutele arme hipersonice Oreșnik.

Forțele de apărare ale Ucrainei au efectuat în ianuarie o serie de atacuri la distanță mare asupra hangarelor utilizate de ruși pentru pregătirea lansării rachetelor la baza de testare Kapustin Yar din Rusia, au declarat oficialii ucraineni joi, potrivit Kyiv Post.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că mai multe clădiri de tip hangar din cadrul bazei au suferit daune, unul dintre hangare fiind lovit în mod semnificativ, iar personalul a fost evacuat din zonă.

Atacurile au vizat infrastructura unde Rusia efectuează pregătirile premergătoare lansării rachetelor balistice cu rază medie și intercontinentală, a declarat Statul Major General.

Atacurile au fost efectuate cu ajutorul rachetelor cu rază lungă de acțiune fabricate în Ucraina, inclusiv FP-5 Flamingo – rachetă de croazieră subsonică, concepută pentru a transporta focoase mari pentru atacuri în profunzime. Aceasta poate parcurge 3.000 de kilometri.

Ajutați din interior

Forțele de Operațiuni Speciale (SSO) ale Ucrainei au confirmat, de asemenea, că, împreună cu alte componente ale Forțelor de Apărare Ucrainene, au desfășurat o operațiune complexă de succes, care a vizat poligonul de antrenament Kapustin Yar.

„Dronele cu rază lungă de acțiune ale unităților SSO Deep Strike au provocat pagube prin incendiu infrastructurii instalației militare ruse”, se arată în comunicat.

Potrivit SSO, operațiunea a durat pe tot parcursul lunii ianuarie 2026. Pentru a o duce la bun sfârșit, Forțele Speciale au coordonat acțiunile cu Cernaia Iskra, o mișcare insurgentă din Rusia, care a furnizat informații și sprijin tactic.

Aceasta a inclus monitorizarea răspunsului Rusiei la atacuri, detectarea schimbărilor în logistică și comandă și evaluarea adaptării inamicului în urma daunelor suferite.

Ce este baza Kapustin Yar

Poligonul de testare Kapustin Yar din regiunea Astrahan din sud-vestul Rusiei este unul dintre principalele locuri de testare și lansare a rachetelor rusești, utilizat în trecut pentru testarea armelor balistice și a altor arme strategice, precum și pentru lansarea sistemelor cu rază scurtă și medie de acțiune.

De la această bază, forțele ruse au efectuat lansări experimentale ale rachetei balistice cu rază medie de acțiune Oreșnik – o armă bazată pe modelul RS-26 Rubej, cu o rază de acțiune de până la câteva mii de kilometri și viteze hipersonice – care a fost utilizată pentru prima dată împotriva Ucrainei în noiembrie 2024, când o lansare de la Kapustin Yar a fost îndreptată către orașul Dnipro.

Atacurile ulterioare atribuite lansărilor de Oreșnik de la Kapustin Yar includ un atac din ianuarie 2026 asupra infrastructurii din apropierea orașului Liov.

Locul a atras, de asemenea, atacuri cu drone ucrainene care au vizat instalațiile sale, datorită rolului său în testarea și lansarea sistemului Oreșnik.

