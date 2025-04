Ucrainenii au recuperat trupul jurnalistei Viktoria Roșchina, torturată și ucisă de ruși. A putut fi identificată doar după testele ADN

Autoritățile ruse au returnat Ucrainei trupul jurnalistei Viktoria Roșchina, ucisă și torturată într-o închisoare din Rusia în circumstanțe încă neelucidate oficial, a anunțat joi adjunctul ministrului ucrainean de Interne, Leonid Timoșenko, într-un interviu acordat publicației censor.net. Conform oficialului de la Kiev, identitatea Viktoriei Roșchina a fost stabilită doar după mai multe testări ADN cerute de familie.

„Trupul ei a fost returnat în cadrul celei mai recente repatrieri, care a avut loc la finele lui februarie, anul acesta. Rămășițele ei au fost identificate în urma unui test ADN”, a spus Timoșenko.

Oficialul ucrainean a adăugat că Rusia „nu a precizat care a fost cauza morții” în cazul jurnalistei Roșchina și a precizat că, de regulă, autoritățile ruse nu obișnuiesc să ofere astfel de informații atunci când returnează Ucrainei trupurile militarilor sau civililor uciși.

Pe data de 14 februarie 2025, Rusia a predat Kievului corpurile a 757 de militari ucraineni ucişi în luptele din Ucraina, care a predat în schimb Moscovei corpurile a 45 de soldaţi ruşi, au anunţat responsabili ruşi şi ucraineni.

La acel moment, nu a fost comunicat oficial dacă trupul Viktoriei Roșchina se afla printre cele returnate de ruși Ucrainei.

Familia a cerut mai multe teste ADN, pentru a fi sigură că rămășițele returnate sunt ale Viktoriei

Un deputat ucrainean a explicat motivul pentru care autoritățile ucrainene au confirmat abia la aproape două luni distanță repatrierea corpului Viktoriei Roșchina.

Astfel, conform lui Iaroslav Iurcișin, șeful comisiei pentru Libertatea de Exprimare din cadrul Radei Supreme a Ucrainei, „rușii folosesc adesea tactica schimbării trupurilor și nu a existat nicio certitudine că Viktoria a fost returnată”.

În plus, din cauza torturii la care a fost supusă și a stării corpului ei, familia jurnalistei a cerut nu una, ci mai multe recoltări de probe ADN dintre care unele au fost efectuate în străinătate, pentru a se asigura asupra identității.

Viktoria Roșchina, în vârstă de 27 de ani, a dispărut în august 2023, în timp ce relata din zonele din estul Ucrainei aflate sub ocupație rusă.

Jurnalista Viktoria Roșchina a mai fost reținută și în martie 2022, timp de 10 zile, de către FSB, în Berdiansk. Foto: Profimedia Images

De atunci, nu a fost clar unde s-a aflat sau ce s-a întâmplat cu ea până în aprilie 2024, când tatăl ei a primit o scrisoare din partea ministerului rus al Apărării, în care era informat că fiica sa se află în detenție.

Torturată cu șocuri electrice. „Ajunsese se cântărească 30 de kilograme”

În captivitate, jurnalista ucraineană a fost torturată cu brutalitate, conform unei anchete publicate de jurnaliștii de la Slidstvo.Info, postul de televiziune Suspilne și Reporteri fără Frontiere.

Rușii au ținut-o mai întâi pe Roșchina în centre de detenție ilegale din teritoriul ocupat al regiunii Zaporijie și apoi au transportat-o în colonia rusă Taganrog. Anchetatorii au obținut mărturii de la colega sa de celulă despre ceea ce i s-a întâmplat în centrele de detenție din Melitopol și Energodar și Taganrog: a fost torturată, pe corpul jurnalistei se aflau răni cu care a ajuns după ce a fost ținută în detenție

„Am văzut mai multe plăgi de înjunghiere pe corpul ei - mai exact pe braț și pe picior. Avea o o cicatrice proaspătă între mână și cot, în țesutul moale. Iar cicatricea avea aproximativ trei centimetri”, a spus colega de celulă.

Roșchina a fost torturată și prin șocuri electrice.

Jurnalista Viktoria Roșchina. Foto: Profimedia Images

„Știu că au torturat-o cu un curent electric de mai multe ori. Și nu a spus de câte ori, dar a spus că era toată albastră”, își amintește colega de celulă, precizând că urechile Viktoriei au fost conectate la curent.

„Ea cerea constant ajutor. La început a spus că are probleme cu stomacul, că nu îi vine ciclul tot timpul și că are febră. Apoi femeile au observat că pierdea foarte mult în greutate. Vika ajunsese să cântărească 30 de kilograme. Am ajutat-o să se ridice, pentru că era într-o asemenea stare încât nici măcar nu-și putea ridica capul de pe pernă. Mai întâi i-am ridicat capul, Vika s-a agățat de marginea patului și abia apoi s-a putut ridica”, a povestit colega de celulă.

La 10 octombrie 2024, tatăl jurnalistei Viktoria Roșchina a primit o scrisoare de la Ministerul rus al Apărării în care era informat că fata sa a murit la 19 septembrie 2024 în captivitate în Rusia. Presa ucraineană a relatat că Viktoria urma să fie inclusă pe o listă de persoane, în cadrul unui schimb de prizonieri cu Rusia efectuat chiar în luna septembrie 2024.

