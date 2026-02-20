Live TV

UE încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei

UE încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, a declarat vineri înaltul reprezentant al Uniunii pentru afacerile externe şi politica de securitate, Kaja Kallas. Totuși, mai mulţi diplomaţi europeni afirmă că reprezentanţii statelor membre nu au ajuns la un acord.

Sancţiunile adoptate în urma agresiunii ruse împotriva Ucrainei „funcţionează, afectează sever economia Rusiei, iar fiecare nouă măsură limitează şi mai mult capacităţile (Rusiei) de a purta războiul”, a declarat Kaja Kallas în timpul unei conferinţe de presă alături de miniştrii apărării din E5 (Grupul European format din Franţa, Germania, Italia, Polonia şi Regatul Unit), reunit la Cracovia, scrie Agerpres, preluând Reuters.

Agenția mai precizează însă că mai mulţi diplomaţi europeni avertizează că reprezentanţii statelor membre UE nu au ajuns la un acord privind conţinutul sancțiunilor.

Şefii diplomaţiilor europene urmează să se reunească luni la Bruxelles, pentru a discuta inclusiv despre sancţiuni.

