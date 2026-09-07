Negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina au continuat la Kiev, într-un moment marcat de gesturi cu puternică încărcătură simbolică, dar și de diferențe majore între pozițiile Moscovei și cele ale Kievului. Reprezentanții SUA au vorbit despre progrese și despre posibilitatea unei soluționări a conflictului, în timp ce Ucraina insistă asupra unor garanții de securitate solide și nu dă semne că ar accepta cedarea de teritorii, anunță BBC.

Negocierile de pace de la Kiev au fost marcate de numeroase momente simbolice. Printre acestea s-a numărat imaginea reprezentanților lui Donald Trump care au pășit pe teritoriul ucrainean pentru prima dată de la invazia pe scară largă a Rusiei.

Steve Witkoff și Jared Kushner au fost nevoiți să călătorească cu trenul, deoarece nu își puteau asuma riscul unui zbor și al expunerii la atacurile dronelor rusești – arme lansate la ordinul aceluiași lider cu care se întâlniseră la Kremlin cu doar câteva ore înainte.

Un alt moment cu puternică încărcătură simbolică a fost alegerea locului în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a întâmpinat pe cei doi emisari americani. Zelenski i-a primit pe Steve Witkoff și Jared Kushner la Catedrala Sfânta Sofia din Kiev, un simbol al istoriei milenare a Ucrainei.

Catedrala se află, de asemenea, la doar câțiva metri de locul în care dronele rusești au lovit, vineri, sediul serviciilor de securitate ale Ucrainei.

Nu era nevoie de prea multe explicații pentru a înțelege mesajul pe care Zelenski a dorit să-l transmită prin alegerea acestui loc.

Cele două părți au purtat discuții timp de câteva ore. Ulterior, la negocieri s-au alăturat mai mulți consilieri europeni pentru securitate națională, printre care și consilierul britanic pentru securitate națională, Jonathan Powell.

La finalul întâlnirii, reprezentanții tuturor părților au vorbit în termeni elogioși despre discuțiile purtate și au descris întâlnirea drept una substanțială. Oficialii au vorbit, de asemenea, cu speranță despre posibilitatea reluării „discuțiilor trilaterale” din trecut, la care participau Statele Unite, Ucraina și Europa.

Diferențele dintre Rusia și Ucraina persistă

În ciuda tonului optimist, diferențele fundamentale dintre Rusia și Ucraina rămân. Reprezentanții SUA au venit la Kiev în grabă de la Moscova, unde Vladimir Putin le spusese că Rusia înregistrează „progrese tangibile” pe câmpul de luptă.

Mesajul pe care emisarii americani l-au auzit la Kiev a fost însă diferit, ba chiar diametral opus. Oficialii ucraineni susțin că, în luna august, armata ucraineană a câștigat mai mult teritoriu decât a pierdut și că Rusia a suferit 42.000 de victime, morți sau răniți.

Putin le-a mai transmis emisarilor americani că trebuie abordate ceea ce el numește „cauzele profunde” ale conflictului. Formularea este, în esență, o referire la cererile strategice pe care liderul de la Kremlin le formulează de mult timp: Ucraina să cedeze teritorii, să renunțe la perspectiva aderării la NATO și să își reducă efectivele militare.

După discuțiile de la Kiev, Zelenski a insistat că Ucraina va avea nevoie de garanții de securitate „puternice și clare”, care să includă menținerea unei armate puternice.

Președintele ucrainean nu a dat niciun semn că ar fi dispus să renunțe la teritorii din regiunea Donbas, în estul țării. El a descris această chestiune, sec, drept „dificilă”.

SUA vorbesc despre progrese și compromisuri

Steve Witkoff a insistat că s-au înregistrat progrese în cadrul negocierilor și că există premisele necesare pentru o soluționare a conflictului. Totuși, emisarul american a recunoscut că ambele părți vor trebui să facă compromisuri pentru a reduce diferențele dintre ele.

În acest moment, însă, este greu de imaginat că vreuna dintre părți ar fi dispusă să facă aceste compromisuri.

Rusia continuă să susțină obiectivele pe care le-a formulat în mod repetat, în timp ce Ucraina insistă asupra integrității sale teritoriale și a unor garanții de securitate pe termen lung.

O iarnă grea, în așteptarea unei eventuale soluții

În aceste condiții, la Kiev se preconizează, deocamdată, că luptele vor continua și că Ucraina se confruntă cu perspectiva unei ierni grele.

Unii diplomați vorbesc despre existența unei ferestre de oportunitate pentru o posibilă soluționare a conflictului în primăvara viitoare. Alții sunt însă mult mai puțin optimiști și consideră că diferențele dintre Moscova și Kiev rămân prea mari pentru a permite, în acest moment, încheierea unui acord.

Zelenski le-a mulțumit reprezentanților Statelor Unite pentru vizita lor. Pauza pe termen scurt a atacurilor aeriene, convenită de cele două părți, le-a oferit locuitorilor din Kiev un scurt răgaz după luni de atacuri.

Puțini se așteaptă însă ca această pauză să dureze mult timp.

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Editor : C.A.