UE reamintește Casei Albe: „Păstrarea integrităţii teritoriale a Regatului Danemarcei este esențială”

Integritatea teritorială şi suveranitatea Danemarcei, inclusiv asupra Groenlandei, trebuie păstrate, a declarat luni un purtător de cuvânt al UE, întrebat despre numirea de către SUA a unui trimis special în Groenlanda, relatează Reuters şi Xinhua, preluate de Agerpres.



„Păstrarea integrităţii teritoriale a Regatului Danemarcei, a suveranităţii sale şi a inviolabilităţii frontierelor sale este esenţială pentru Uniunea Europeană (UE)”, a declarat purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri externe, Anouar El Anouni, într-o conferinţă de presă.



Duminică, preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat numirea guvernatorului Louisianei, Jeff Landry, în funcţia de trimis special în Groenlanda. Landry i-a mulţumit lui Trump luni, pe X, spunând: „Este o onoare să îndeplinesc această funcţie pro bono pentru a face din Groenlanda o parte a Statelor Unite”.



Acest gest a amplificat tensiunea din relaţiile dintre Statele Unite şi liderii din Danemarca şi Groenlanda. Ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, a declarat luni că îl va convoca pe ambasadorul SUA, Ken Howery, pentru discuţii.

