Live TV

UE se va confrunta cu „consecințe considerabile” dacă va finanța Ucraina cu bani din activele rusești înghețate (diplomat rus)

Data publicării:
Serghei Neceaiev, ambasador rusia in germania
Serghei Neceaiev, ambasadorul Rusiei la Berlin, amenință UE cu consecințe dacă folosește activele înghețate ale Rusiei. Foto: Profimedia
Din articol
Merz vrea să-l convingă pe De Wever De ce e important acordul Belgiei

Ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaiev, amenință că recurgerea la activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a finanţa nevoile financiare ale Ucrainei va avea „consecinţe considerabile” pentru Uniunea Europeană. Declarația vine în contextul în care cancelarul german şi premierul belgian urmau să se întâlnească pentru a discuta această problemă.

„Orice operaţiune care implică activele suverane ale Rusiei fără consimţământul Rusiei ar reprezenta un furt. Şi este clar că furtul fondurilor statului rus va avea consecinţe de amploare”, a declarat ambasadorul rus, într-un comunicat transmis AFP, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, reputaţia UE în lumea afacerilor „ar putea fi distrusă”, menţionând totodată „proceduri judiciare interminabile” şi o „cale către anarhia juridică şi distrugerea fundamentelor sistemului financiar global”, a cărei primă victimă ar fi Europa.

„Suntem încrezători că Bruxellesul şi Berlinul înţeleg acest lucru”, a spus el.

Merz vrea să-l convingă pe De Wever

Cancelarul german Friedrich Merz efectuează vineri o vizită în Belgia pentru a-l convinge pe omologul său belgian, Bart De Wever, de legitimitatea planului Comisiei Europene de a recurge la activele ruseşti îngheţate pentru a sprijini Kievul.

Ucraina suferă atât pe frontul de luptă, cât şi pe cel diplomatic, în condiţiile în care preşedintele american Donald Trump face presiuni asupra ţării să pună capăt războiului, fiind în acelaşi timp bănuit că favorizează Rusia, care a invadat Ucraina în urmă cu aproape patru ani.

De ce e important acordul Belgiei

Comisia Europeană a prezentat miercuri un plan care prevede recurgerea la activele ruseşti îngheţate în Europa, însă planul se loveşte în continuare de ostilitatea Belgiei, deoarece în această ţară îşi are sediul societatea Euroclear, care deţine circa 210 miliarde de euro din aceste active, din cele 235 de miliarde de euro în total în UE.

Europenii s-au angajat la sfârşitul lui octombrie să găsească soluţii pentru a finanţa Ucraina în cursul următorilor doi ani, pentru a garanta că Kievul nu se confruntă cu un deficit de resurse în pofida retragerii progresive a americanilor.

În opinia ambasadorului rus la Berlin, faptul că UE doreşte să utilizeze aceste active arată că europenii nu dispun de „resursele considerabile” de care Ucraina are nevoie pentru a putea continua luptele.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
2
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
3
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
tanczos barna
4
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...
diana buzoianu in birou
5
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...
A început scandalul: FIFA ar fi încălcat regulamentul la tragerea grupelor pentru Cupa Mondială!
Digi Sport
A început scandalul: FIFA ar fi încălcat regulamentul la tragerea grupelor pentru Cupa Mondială!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mihai Popșoi, Keith Kellogg și Igor Grosu, la întâlnirea din SUA. Foto Facebook Igor Grosu
Șeful Parlamentului din Moldova a pledat pentru integritatea Ucrainei la întâlnirea cu trimisul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg
Miniature pensioners sitting on a calculator
Germania are o nouă lege a pensiilor. Ce ar urma să se schimbe începând cu luna ianuarie a lui 2026
nato
Washingtonul dorește ca NATO să nu se mai extindă. Ucraina insistă: „Nimeni nu ne poate abate de la acest drum”
Gard cu sârmă ghimpată care separă o zână cu câmp și o pădure
Lituania va declara stare de urgenţă din cauza provocărilor venite din Belarus. De ce s-au închis aeroporturile din Vilnius şi Kaunas
Emirates Palace Abu Dhabi; Dubai; United Arab Emirates - Stone archway with skyscraper in Abu Dhabi
Foști oficiali germani au avut întâlniri secrete cu oameni de-ai lui Putin, la Abu Dhabi și Baku
Recomandările redacţiei
PRAHOVA - CAMPINA - APA POTABILA - 01 DEC 2025
Furnizarea apei se reia treptat în Prahova, dar nu pentru consum...
sed guv oana gheorghiu
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Efectele activității ciclonilor din trei mări asupra României: Vremea...
cupa mondiala la fotbal
Grupele Cupei Mondiale 2026: România ar putea juca cu Statele Unite...
Ultimele știri
Norvegia comandă submarine şi rachete cu rază lungă de acţiune, după „intensificarea activităţii forţelor ruse” în regiune
Guvernul spaniol nu exclude posibilitatea unei scurgeri accidentale din laborator a virsului care provoacă pesta porcină africană
Suedia taie ajutoare pentru cinci țări, pentru a ajuta Ucraina. „Banii trebuie să vină de undeva. Este prioritatea noastră”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mireasă supărată după ce proaspăta cumnată a furat toată atenția la nuntă. Ce a spus tuturor invitaților...
Cancan
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului...
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Fotbalistul celebru care a recunoscut că ”discută” cu iubita unui alt sportiv. Dezvăluirea bizară făcută de...
Adevărul
Cum este lăudat un restaurant românesc din Olanda în presa locală. Preparatul care i-a impresionat pe...
Playtech
Temperatura pe care să nu o setezi niciodată la centrala termică. Are cel mai mare consum și îți umflă...
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"
Pro FM
Kelly Osbourne a izbucnit în plâns în primul interviu TV după moartea lui Ozzy: "N-am simțit niciodată ceva...
Film Now
Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit în Londra. Și-au dorit o ceremonie discretă și au avut doar 12...
Adevarul
Cum se infiltrează agenții ruși în apropierea bazelor militare și infrastructurii critice din țări NATO
Newsweek
În ce localități s-a dat deja bonusul de 400 lei la pensie? Când iau ceilalți? Care pensionari nu primesc bani
Digi FM
Halle Berry surprinde cu o rară declarație politică: "Nu ar trebui să fie următorul nostru președinte, zic și...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
A fost făcută publică înregistrarea apelului la Urgențe în cazul Tara Reid. Apelantul, disperat: „Nu poate...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă