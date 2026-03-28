UE și SUA, discuție „extrem de pozitivă” despre taxele vamale şi mineralele rare

Maros Sefcovic, comisarul european pentru comerţ şi securitate economică, a anunţat sâmbătă că a avut o întâlnire „extrem de pozitivă” cu reprezentantul american pentru comerţ, Jamieson Greer, în marja celei de-a 14-a conferinţe ministeriale a Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).

Reuniunea are loc în Yaounde, Camerun, în perioada 26 - 29 martie, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

„Am convenit cu Statele Unite să extindem în continuare activitatea pe segmentul mineralelor critice”, a declarat Maros Sefcovic, adăugând că a fost discutată, de asemenea, problema taxelor vamale.

Joi, Parlamentul European a dat undă verde aplicării acordului comercial încheiat vara trecută între UE şi SUA, aprobând suprimarea taxelor vamale pentru majoritatea importurilor americane în UE, dar introducând în acelaşi timp numeroase clauze de protecţie.

După ce preşedintele Donald Trump a început anul trecut să introducă taxe vamale substanţiale asupra majorităţii partenerilor comerciali ai SUA, Uniunea Europeană a negociat un acord comercial ce prevedea taxe vamale de 15% pentru produsele europene care intră în SUA şi suprima taxele vamale pe o serie de produse americane care ajung pe piaţa UE.

Sefcovic a declarat că votul din Parlamentul European şi întâlnirea pozitivă cu Greer sunt importante deoarece „demonstrează de ambele părţi, în pofida turbulenţelor de pe scena globală, că ne ţinem de acord”.

Statele Unite sunt cel mai mare partener comercial al UE, iar exporturile blocului comunitar către SUA au ajuns anul trecut la nivelul record de 555 miliarde de euro (641 miliarde de dolari).

Sefcovic a dat asigurări că UE caută şi alţi parteneri comerciali.

„Agenda noastră pentru viitor prevede să lucrăm cât mai mult posibil cu toţi partenerii care vor acorduri de liber schimb cu noi... şi, desigur, reducerea taxelor vamale cu partenerii cu care deja avem schimburi comerciale”, a afirmat comisarul pentru comerţ şi securitate economică.

