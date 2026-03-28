Live TV

UE și SUA, discuție „extrem de pozitivă" despre taxele vamale şi mineralele rare

Data publicării:
containere cu stema sua si ue se ciocnesc
Foto: Profimedia

Maros Sefcovic, comisarul european pentru comerţ şi securitate economică, a anunţat sâmbătă că a avut o întâlnire „extrem de pozitivă” cu reprezentantul american pentru comerţ, Jamieson Greer, în marja celei de-a 14-a conferinţe ministeriale a Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).

Reuniunea are loc în Yaounde, Camerun, în perioada 26 - 29 martie, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

„Am convenit cu Statele Unite să extindem în continuare activitatea pe segmentul mineralelor critice”, a declarat Maros Sefcovic, adăugând că a fost discutată, de asemenea, problema taxelor vamale.

Joi, Parlamentul European a dat undă verde aplicării acordului comercial încheiat vara trecută între UE şi SUA, aprobând suprimarea taxelor vamale pentru majoritatea importurilor americane în UE, dar introducând în acelaşi timp numeroase clauze de protecţie.

După ce preşedintele Donald Trump a început anul trecut să introducă taxe vamale substanţiale asupra majorităţii partenerilor comerciali ai SUA, Uniunea Europeană a negociat un acord comercial ce prevedea taxe vamale de 15% pentru produsele europene care intră în SUA şi suprima taxele vamale pe o serie de produse americane care ajung pe piaţa UE.

Sefcovic a declarat că votul din Parlamentul European şi întâlnirea pozitivă cu Greer sunt importante deoarece „demonstrează de ambele părţi, în pofida turbulenţelor de pe scena globală, că ne ţinem de acord”.

Statele Unite sunt cel mai mare partener comercial al UE, iar exporturile blocului comunitar către SUA au ajuns anul trecut la nivelul record de 555 miliarde de euro (641 miliarde de dolari).

Sefcovic a dat asigurări că UE caută şi alţi parteneri comerciali.

„Agenda noastră pentru viitor prevede să lucrăm cât mai mult posibil cu toţi partenerii care vor acorduri de liber schimb cu noi... şi, desigur, reducerea taxelor vamale cu partenerii cu care deja avem schimburi comerciale”, a afirmat comisarul pentru comerţ şi securitate economică.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Surprins cu tricoul Turciei pe sub cel al României, Victor Ponta a reacționat rapid
Digi Sport
Surprins cu tricoul Turciei pe sub cel al României, Victor Ponta a reacționat rapid
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pompe carburanti
Carburanții s-au scumpit la pompă pentru a 17-a oară de când a...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această...
Război în Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 29. Militari americani, răniți în...
vant meteo vremea
Vreme severă la munte: ANM a emis Cod galben și portocaliu. Rafale de...
Ultimele știri
Ce răspunde ministrul Sănătății, întrebat dacă a dat sau a luat vreodată șpagă cât a fost medic
Ucraina și Emiratele Arabe Unite colaborează în domeniul apărării, a anunțat Zelenski
Papa Leon al XIV-lea a sosit la Monaco: „Credința schimbă lumea dacă ne asumăm responsabilitățile istorice”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Fanatik.ro
Cum arăta lumea în 1998, anul ultimului Campionat Mondial la care a participat România
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Schimbare importantă pentru afacerea care i-a adus 400 de milioane de euro lui Ion Țiriac. Toți vor fi...
Adevărul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia...
Playtech
Adio, buletin de plastic. Actele se mută pe telefon și ajung și în România
Digi FM
I-au văzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FRF a luat decizia, la 24 de ore după ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Dezvăluiri despre ultimii ani din viața lui Nicholas Brendon. Avea probleme grave de sănătate, care i-au...
Adevarul
Adevărul despre ieftinirea carburanților: de ce scăderea accizei este evitată, deși este singura măsură cu...
Newsweek
Vin banii în plus la pensie de la Mica recalculare: „Am primit 50 de lei. Eu - 300 lei”. Cum poți pierde bani?
Digi FM
Cât a cheltuit Nicușor Dan pe toate deplasările din 2025. Suma ar fi acoperit doar un singur zbor de lux al...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”