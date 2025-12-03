Live TV

Acord pentru o lege anticorupție de bază în Uniunea Europeană: țările au la dispoziție doi ani pentru implementare

Data publicării:
drapelul uniunii europene
Foto: Profimedia
Din articol
Nu este suficient

Legislatorii UE au ajuns la un acord privind prima lege la nivel de bloc pentru combaterea corupției, după ce au fost făcute mai multe concesii pentru a oferi țărilor mai multă libertate în aplicarea acesteia, informează Politico.

Proiectul de lege, aprobat marți seară, armonizează definițiile infracțiunilor, pedepsele minime și măsurile preventive în toate țările UE. Acordul privind legea, care a fost în negocieri timp de peste doi ani, a venit în aceeași zi în care Bruxelles-ul a fost zguduit de unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție care au lovit o instituție a UE în ultimele decenii.

Textul final al legii este o simplificare a propunerii inițiale a Comisiei Europene, prezentată în mai 2023, și a ambițiilor Parlamentului European. Acesta include pedepse minime mult reduse, numeroase clauze opționale și o formulare care lasă țărilor suficient spațiu pentru a-și crea propriile interpretări.

„Consiliul nu a dorit acest proiect de lege”, a declarat pentru Politico negociatorul principal al Parlamentului, Raquel García Hermida-van der Walle. „Au luptat pentru fiecare centimetru de teren”, pentru că „pur și simplu nu le place să fie nevoiți să armonizeze sau să stabilească standarde minime în domeniul dreptului penal”.

Unul dintre cele mai mari puncte de blocaj ale proiectului de lege a fost obligația țărilor UE de a recunoaște și pedepsi infracțiunile de „abuz în serviciu” ale funcționarilor publici, lucru blocat de Italia, prim-ministrul Giorgia Meloni abolind această infracțiune în 2024. Germania și Olanda s-au opus, de asemenea, măsurii.

Negociatorii au găsit un compromis prin flexibilizarea formulării textului, eliminarea mențiunii explicite a infracțiunilor de „abuz în serviciu” și, în schimb, solicitarea țărilor UE de a codifica drept infracțiuni „cel puțin anumite încălcări grave ale legii în îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act de către un funcționar public în exercitarea funcțiilor sale”.

García a declarat că, în ciuda opoziției, Parlamentul a reușit să includă cerințe ample de prevenire a corupției pentru toate țările. Capitalele au acum doi ani la dispoziție pentru a implementa acest lucru și încă un an pentru a prezenta Comisiei planurile lor naționale anticorupție.

„Sunt bucuros că avem o înțelegere și că avem pe masă ceva pe care să construim”, a spus García.

Eurodeputatul Verzilor, Daniel Freund, a declarat că proiectul de lege este o victorie, pentru că acum „va exista o bază legală pentru ca Comisia să fie o pacoste pentru oricine nu respectă regulile”, în timp ce instanțele naționale vor putea solicita sfatul celei mai înalte instanțe a UE în probleme de corupție. 

Chloé Ridel, o deputată socialistă care lucrează la acest dosar, a declarat că legea include și definiții specifice pentru numeroase infracțiuni de corupție pe care toate țările UE le vor împărtăși acum, cum ar fi „mita în sectorul public și privat, deturnarea de fonduri în sectorul public și privat, comerțul și influența, îmbogățirea din infracțiuni de corupție, obstrucționarea justiției, ascunderea și incitarea”.

Negociatorul de centru-dreapta al Partidului Popular European, David Casa, a subliniat că definițiile comune vor facilita cooperarea transfrontalieră și a lăudat noile cerințe de raportare pentru țările UE către Comisie, pentru că ajută Bruxelles-ul să îmbunătățească monitorizarea modului în care țările membre combat corupția.

Nu este suficient

Cu toate acestea, criticii au spus că proiectul de lege nu este suficient de ambițios.

„În ciuda eforturilor depuse de Parlament, orice acord va fi departe de ceea ce are nevoie UE pentru a combate corupția în cele 27 de state membre”, a declarat Nick Aïossa, șeful Transparency International pentru UE, înainte de acord, criticând țările pentru lobby-ul menit să-l dilueze.

Europarlamentarul Mariusz Kamiński, membru al partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, de dreapta, a subliniat că țările nu sunt obligate să înființeze autorități anticorupție independente.

„Cum îi putem împinge pe ucraineni să își mențină biroul anticorupție independent dacă nu impunem același lucru și în cadrul UE? Nu există nicio cerință strictă ca un astfel de organism să fie specializat și nicio cerință ca acesta să fie independent”, a spus Kamiński.

În iulie, Comisia a criticat Guvernul ucrainean, după ce acesta a decis să plaseze două dintre principalele sale organisme anticorupție sub supravegherea directă a procurorului general, o persoană numită politic de președintele Volodimir Zelenski.

Raquel García a numit proiectul de lege un prim pas către reglementarea corupției în UE și a spus că etapele viitoare vor include un organism de etică pentru funcționarii publici ai UE, pe care majoritatea de dreapta din Parlament l-a blocat de la începutul noului mandat, anul trecut.

Comisia urmează să propună o nouă strategie anticorupție la începutul anului 2026.

Citește și:

Uniunea Europeană, pe marginea celei mai grave crize interne din ultimele decenii: provocarea pentru Ursula von der Leyen

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
Vladimir Putin
2
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
3
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
artan
4
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
5
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...
Roxana Moise a murit, la doar 39 de ani. ”Mi-a spus 'Doamnă, eu o să mă fac bine', dar se vedea”
Digi Sport
Roxana Moise a murit, la doar 39 de ani. ”Mi-a spus 'Doamnă, eu o să mă fac bine', dar se vedea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cătușe
Scandal uriaș de corupție în Ucraina. Cel mai important partener de afaceri al lui Zelenski a fugit pentru a scăpa de procurori
Volodimir Zelenski
Guvernele trebuie să asculte opinia publică, afirmă Volodimir Zelenski, după restabilirea independenței instituțiilor anticorupție
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski.
Kievul anunță că va „corecta” legea anticorupție, criticată de UE și care a stârnit un val de proteste în ultima perioadă
Protest action against law on anti-corruption agencies in Kyiv, Ukraine - 24 Jul 2025
Ucraina revine asupra legii care bloca lupta anticorupție, după valul de proteste și presiuni externe
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski.
Ce i-a cerut Ursula von der Leyen lui Volodimir Zelenski în legătură cu scandalul anticorupție din Ucraina
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin - intalnire - Steve Witkoff - Jared Kushner - decembrie 2025
„Condamnate structural” încă de la început: negocierile Washington...
tanc si foc
Exercițiu militar cu muniţie de război în apropierea orașului Tulcea...
Președintele rus Vladimir Putin.
Ce înseamnă amenințarea pe față a lui Putin la adresa Europei...
accident cu cinci masini in bucuresti
Accident cu cinci maşini în București: un şofer a lovit o maşină şi a...
Ultimele știri
Posibilă revenire a Serenei Wiliams în tenis. Sportiva tocmai a reintrat în programul de testare antidoping
Putin amenință Europa cu războiul: „Suntem pregătiți chiar acum”. Kushner și Witkoff, lăsați să aștepte ore la Kremlin
Operatorul ESZ Prahova acuză că deciziile ANAR și ale Ministerului Mediului sunt cauzele problemei în alimentarea cu apă din zonă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thalia și Tommy Mottola, un sfert de secol de dragoste. Mesajul emoționant transmis de artistă: „Ești iubirea...
Cancan
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Fanatik.ro
Lista de antrenori din care se va alege urmașul lui Mircea Lucescu la naționala României. Dezvăluiri exclusive
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina...
Adevărul
Concerte în aer liber. Dansuri provocatoare în public. Tinerii din Iran conduc o schimbare socială dramatică...
Playtech
Cât trebuie să contribui lunar la Pilonul III ca să obții o pensie cu 500, 1.000 sau 2.000 lei mai mare...
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
Lorena Ostase n-a uitat ce a pățit în Ungaria: "A rămas în interiorul nostru. Azi, ele joacă în deplasare"
Pro FM
Miley Cyrus a purtat o bijuterie cu diamant pe inelar la premiera noului film Avatar. Fanii cred că artista...
Film Now
Noi detalii despre divorțul dintre Channing Tatum și Jenna Dewan. Cum își împart banii acumulați în timpul...
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a...
Newsweek
Pensie crescută. Un pensionar a demonstrat că a muncit „100% din timp în grupa a II-a”. Ce documente a depus?
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Ce rasă de pisică ți se potrivește în funcție de zodie. Astrele dezvăluie felina care îți oglindește...
Film Now
Imaginea dragostei. Romanticii Catherine Zeta Jones și Michael Douglas fac furori pe Instagram: „Adorabili”
UTV
Adela Popescu a împodobit bradul de Crăciun alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți. Imaginile au cucerit...