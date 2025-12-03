Acord pentru o lege anticorupție de bază în Uniunea Europeană: țările au la dispoziție doi ani pentru implementare

Legislatorii UE au ajuns la un acord privind prima lege la nivel de bloc pentru combaterea corupției, după ce au fost făcute mai multe concesii pentru a oferi țărilor mai multă libertate în aplicarea acesteia, informează Politico.

Proiectul de lege, aprobat marți seară, armonizează definițiile infracțiunilor, pedepsele minime și măsurile preventive în toate țările UE. Acordul privind legea, care a fost în negocieri timp de peste doi ani, a venit în aceeași zi în care Bruxelles-ul a fost zguduit de unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție care au lovit o instituție a UE în ultimele decenii.

Textul final al legii este o simplificare a propunerii inițiale a Comisiei Europene, prezentată în mai 2023, și a ambițiilor Parlamentului European. Acesta include pedepse minime mult reduse, numeroase clauze opționale și o formulare care lasă țărilor suficient spațiu pentru a-și crea propriile interpretări.

„Consiliul nu a dorit acest proiect de lege”, a declarat pentru Politico negociatorul principal al Parlamentului, Raquel García Hermida-van der Walle. „Au luptat pentru fiecare centimetru de teren”, pentru că „pur și simplu nu le place să fie nevoiți să armonizeze sau să stabilească standarde minime în domeniul dreptului penal”.

Unul dintre cele mai mari puncte de blocaj ale proiectului de lege a fost obligația țărilor UE de a recunoaște și pedepsi infracțiunile de „abuz în serviciu” ale funcționarilor publici, lucru blocat de Italia, prim-ministrul Giorgia Meloni abolind această infracțiune în 2024. Germania și Olanda s-au opus, de asemenea, măsurii.

Negociatorii au găsit un compromis prin flexibilizarea formulării textului, eliminarea mențiunii explicite a infracțiunilor de „abuz în serviciu” și, în schimb, solicitarea țărilor UE de a codifica drept infracțiuni „cel puțin anumite încălcări grave ale legii în îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act de către un funcționar public în exercitarea funcțiilor sale”.

García a declarat că, în ciuda opoziției, Parlamentul a reușit să includă cerințe ample de prevenire a corupției pentru toate țările. Capitalele au acum doi ani la dispoziție pentru a implementa acest lucru și încă un an pentru a prezenta Comisiei planurile lor naționale anticorupție.

„Sunt bucuros că avem o înțelegere și că avem pe masă ceva pe care să construim”, a spus García.

Eurodeputatul Verzilor, Daniel Freund, a declarat că proiectul de lege este o victorie, pentru că acum „va exista o bază legală pentru ca Comisia să fie o pacoste pentru oricine nu respectă regulile”, în timp ce instanțele naționale vor putea solicita sfatul celei mai înalte instanțe a UE în probleme de corupție.

Chloé Ridel, o deputată socialistă care lucrează la acest dosar, a declarat că legea include și definiții specifice pentru numeroase infracțiuni de corupție pe care toate țările UE le vor împărtăși acum, cum ar fi „mita în sectorul public și privat, deturnarea de fonduri în sectorul public și privat, comerțul și influența, îmbogățirea din infracțiuni de corupție, obstrucționarea justiției, ascunderea și incitarea”.

Negociatorul de centru-dreapta al Partidului Popular European, David Casa, a subliniat că definițiile comune vor facilita cooperarea transfrontalieră și a lăudat noile cerințe de raportare pentru țările UE către Comisie, pentru că ajută Bruxelles-ul să îmbunătățească monitorizarea modului în care țările membre combat corupția.

Nu este suficient

Cu toate acestea, criticii au spus că proiectul de lege nu este suficient de ambițios.

„În ciuda eforturilor depuse de Parlament, orice acord va fi departe de ceea ce are nevoie UE pentru a combate corupția în cele 27 de state membre”, a declarat Nick Aïossa, șeful Transparency International pentru UE, înainte de acord, criticând țările pentru lobby-ul menit să-l dilueze.

Europarlamentarul Mariusz Kamiński, membru al partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, de dreapta, a subliniat că țările nu sunt obligate să înființeze autorități anticorupție independente.

„Cum îi putem împinge pe ucraineni să își mențină biroul anticorupție independent dacă nu impunem același lucru și în cadrul UE? Nu există nicio cerință strictă ca un astfel de organism să fie specializat și nicio cerință ca acesta să fie independent”, a spus Kamiński.

În iulie, Comisia a criticat Guvernul ucrainean, după ce acesta a decis să plaseze două dintre principalele sale organisme anticorupție sub supravegherea directă a procurorului general, o persoană numită politic de președintele Volodimir Zelenski.

Raquel García a numit proiectul de lege un prim pas către reglementarea corupției în UE și a spus că etapele viitoare vor include un organism de etică pentru funcționarii publici ai UE, pe care majoritatea de dreapta din Parlament l-a blocat de la începutul noului mandat, anul trecut.

Comisia urmează să propună o nouă strategie anticorupție la începutul anului 2026.

Citește și:

Uniunea Europeană, pe marginea celei mai grave crize interne din ultimele decenii: provocarea pentru Ursula von der Leyen

Editor : Ș.R.