Activista adolescentă Greta Thunberg a câștigat un premiu supranumit „Nobel alternativ”

Greta Thunberg, adolescenta suedeză activistă în domeniul mediului, este una dintre cei patru câştigători ai Right Livelihood Award, supranumit premiul ''Nobel alternativ'' şi decernat de o fundaţie cu sediul la Stockholm, informează miercuri DPA.



Thunberg a primit premiul pentru ''faptul de a inspira şi amplifica cerinţele politice în scopul adoptării de măsuri urgente în domeniul climei care să reflecte adevărul ştiinţific'', a precizat fundaţia Right Livelihood într-o declaraţie, potrivit Agerpres.



Greta Thunberg (16 ani) a criticat luni liderii mondiali pentru eşecul de a combate schimbările climatice într-un discurs rostit în debutul summit-ului ONU pentru climă, desfăşurat la New York.



Adolescenta suedeză a iniţiat pe cont propriu proteste săptămânale în faţa parlamentului suedez în urmă cu an. Inspiraţi de acţiunile adolescentei, milioane de tineri au ieşit pe străzi în diferite regiuni de pe glob vinerea trecută pentru a solicita guvernelor care iau parte la summit să iniţieze acţiuni urgente.



Thunberg împarte premiul cu Davi Kopenawa, liderul populaţiei indigene Yanomami din Brazilia, avocata chineză pentru drepturile femeilor Guo Jianmei şi militanta pentru drepturile omului în Sahara de Vest Aminatou Haidar.



"Prin Right Livelihood Award 2019 recompensăm patru pionieri cu viziune pragmatică, ale căror acţiuni de lider au inspirat milioane de persoane să-şi apere drepturile inalienabile şi să lupte pentru un viitor mulţumitor pentru toţi locuitorii Terrei", a precizat fundaţia într-un comunicat.



Cei patru laureaţi vor primi fiecare o recompensă financiară de un milion de coroane suedeze (103.000 dolari).

