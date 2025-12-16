Orașul european în care oamenii au văzut soarele doar juămătate de oră, în prima jumătate a lunii decembrie

Live TV

Capitala Suediei, Stockholm, a înregistrat doar o jumătate de oră de soare în prima jumătate a lui decembrie. Dacă tendinţa continuă, această lună ar putea deveni cel mai înnorat decembrie din 1934, potrivit meteorologilor.

Suedia, asemenea altor ţări nordice, este obişnuită cu ierni lungi şi întunecate, cu zile scurte şi nopţi lungi, având în vedere localizarea sa geografică în nordul Europei.

Însă în acest an, luna decembrie a fost extrem de sumbră şi înnorată la Stockholm, a declarat pentru AFP meteorologul Viktor Bergman, din cadrul Institutului suedez de meteorologie şi hidrologie (SMHI), potrivit Agerpres.

''Până în prezent, în decembrie - luna nu s-a încheiat încă - a fost soare doar o jumătate de oră'', a spus el.

''Am avut parte de sisteme depresionare instabile şi de o vreme caldă şi umedă, ceea ce a adus numeroşi nori. Cerul nu a apucat să se însenineze'', a continuat el.

''Soarele a fost firav, iar razele sale nu au reuşit să disipeze norii'', a adăugat el.

Potrivit datelor compilate pentru perioada 1991-2020, durata medie a prezenţei soarelui la Stockholm pentru ansamblul lunii decembrie este de circa 33 de ore, a precizat Bergman.

Soarele şi-ar putea face din nou prezenţa la Stockholm în zilele următoare, ''dar este destul de improbabil'', a adăugat el.

Cel mai înnorat decembrie înregistrat vreodată în capitala Suediei a fost în 1934, când prezenta soarelui a fost atât de slabă, încât a fost ''rotunjită la zero ore'', a declarat Bergman.

În alte regiuni din Suedia, luna decembrie a fost mai însorită, iar oraşul Karlskrona (sud-est) a înregistrat cele mai multe zile însorite din ţară, în număr de 12 până în prezent.

Stockholm nu a avut parte nici de ninsori semnificative în această iarnă, ceea ce a contribuit la senzaţia de întuneric, întrucât lumina reflectată de zăpadă ajută la iluminarea împrejurimilor.

Nu pare că situaţia se va schimba în curând, a preconizat Bergman, spulberând astfel speranţele locuitorilor Stockholmului pentru un Crăciun alb.

''Perspectivele sunt foarte pesimiste pentru Crăciun'', a spus el.

