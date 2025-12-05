Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate: „Europa se va descurca foarte bine cu mai puține trupe americane”

Reducerea numărului de soldați americani din Europa nu va afecta apărarea continentului, a declarat generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa ale NATO, respingând îngrijorările legate de angajamentul SUA față de alianță.

„Am încredere în capacitățile” Europei și Canadei, a declarat generalul american cu patru stele la comandamentul operațional militar al alianței din sudul Belgiei. „Suntem pregătiți astăzi să facem față oricărei crize sau situații de urgență.”, scrie Politico.

Îngrijorare

Comentariile lui Grynkewich vin pe fondul îngrijorărilor legate de retragerea anticipată a trupelor americane din Europa, ca urmare a viitoarei strategii de apărare a președintelui Donald Trump. Se preconizează că așa-numita revizuire a poziției va implica o redistribuire a forțelor americane din Europa către Indo-Pacific.

Această schimbare a început deja, SUA retrăgând 800 de soldați din România luna trecută.

Îngrijorarea cu privire la reducerea celor 85.000 de soldați americani din Europa reflectă, de asemenea, o dezbatere mai amplă în jurul angajamentului Washingtonului față de alianță sub Trump.

Trump a lăudat promisiunea aliaților NATO de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB până în 2035, dar anterior a pus la îndoială angajamentul colectiv al alianței în materie de apărare, a dat răspunsuri evazive cu privire la recenta incursiune a unei drone rusești în Polonia și a exercitat presiuni repetate asupra aliaților europeni pentru a-și intensifica eforturile.

La începutul acestui an, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat: „Acum [președintele rus Vladimir] Putin a început să facă incursiuni în granițele NATO. Singurul lucru pe care vi-l pot spune este că SUA nu se vor implica cu trupe sau altceva de genul acesta.”

Liderii europeni sunt îngrijorați în privat de eforturile susținute de Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, pe care unii le consideră favorabile Rusiei, președintele francez Emmanuel Macron avertizând într-o convorbire telefonică care a fost divulgată că SUA ar putea fi pe cale să „trădeze” Ucraina.

Această relație tumultoasă a fost din nou evidentă săptămâna aceasta, după ce secretarul de stat american Marco Rubio a lipsit de la o reuniune a miniștrilor de externe ai NATO – ceva ce nu s-a mai întâmplat aproape niciodată de la înființarea NATO în 1949. Între timp, adjunctul său a mustrat aliații într-o reuniune cu ușile închise pentru că au acordat prioritate propriilor industrii de armament în loc să continue să cheltuiască pentru echipamentele americane.

Aproape două treimi din cheltuielile europene pentru apărare sunt destinate SUA, dar UE încearcă să schimbe această situație prin programe menite să stimuleze producția locală.

În privat, unii aliați europeni sunt îngrijorați de SUA, dar în public insistă că NATO este în continuare o forță de care trebuie să se țină seama.

„Toate procesele NATO funcționează impecabil”, a declarat pentru Politico ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Paweł Zalewski. „Din punct de vedere practic, americanii își îndeplinesc foarte bine obligațiile.”

Noua normalitate

Grynkewich a insistat că orice tensiuni politice legate de negocierile de pace „nu au avut niciun impact... în ceea ce privește capacitatea de a ne îndeplini misiunea din perspectiva NATO”. Promisiunile aliaților de a-și crește cheltuielile pentru apărare, a adăugat el, înseamnă că NATO „va fi mai pregătită mâine și vom fi și mai pregătiți poimâine” pentru a face față Rusiei și a răspunde la orice alte retrageri de trupe.

Luna trecută, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a stârnit uimire când a spus că „așteaptă cu nerăbdare ziua în care Germania ... va spune că «suntem gata să preluăm funcția de comandant suprem al forțelor aliate»”, într-un alt exemplu al presiunii exercitate de Washington asupra aliaților europeni pentru a face mai mult, în timp ce SUA sugerează că ar putea face un pas înapoi.

Administrația Trump ar fi luat în considerare să nu numească un general american în funcția de comandant suprem al forțelor aliate din Europa la începutul acestui an, înainte de a-l nominaliza pe Grynkewich. SACEUR a fost întotdeauna un ofițer american, deoarece postul comandă toate trupele aliate din Europa și supraveghează forța de descurajare nucleară americană de pe continent.

„Există întotdeauna un reechilibru între funcțiile ocupate de diferite națiuni în cadrul alianței”, a spus Grynkewich, adăugând că „este firesc ca o parte din acest reechilibru să aibă loc ... în cursul următoarelor câteva luni [și] ani”.

„ În ceea ce privește cine ocupă funcția de SACEUR”, a declarat el reporterilor, „prefer să las politicienilor sarcina de a lua aceste decizii”.

Putin se declară „pregătit”

Neliniștea Europei cu privire la fiabilitatea alianței sale cu SUA survine în contextul în care războiul pe scară largă din Ucraina se apropie de al patrulea an, evaluările serviciilor de informații avertizează că Rusia este pregătită să atace o țară NATO până la sfârșitul deceniului, iar atacurile hibride legate de Rusia se intensifică pe întreg continentul.

Putin a declarat săptămâna aceasta că este „pregătit” pentru război cu Europa.

Grynkewich a spus că este „îngrijorat” de faptul că Rusia ar putea testa apărarea colectivă a NATO „pe termen scurt”, precum și „pe termen mediu și, în mod clar, pe termen lung”.

Atacurile hibride ale Rusiei sunt o „problemă reală”, a spus pilotul forțelor aeriene, și a repetat apelul mai multor capitale europene de a răspunde mai ferm la activitățile hibride.

„Ne gândim și la a fi proactivi”, a spus el, refuzând să dea mai multe detalii. „Dacă Rusia încearcă să ne pună în dilemă, atunci poate că există modalități prin care noi am putea să-i punem pe ei în dilemă.”

Editor : Sebastian Eduard