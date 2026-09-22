Andy Burnham nu exclude revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană

Premierul britanic Andy Burnham nu exclude posibilitatea ca Partidul Laburist să intre în următoarele alegeri generale cu promisiunea revenirii Regatului Unit în Uniunea Europeană. Întrebat despre o eventuală aderare din nou la blocul comunitar, Burnham a declarat că subiectul este „pentru altă zi”, marcând o schimbare de discurs față de predecesorul său, Keir Starmer, relatează Politico.

Burnham a făcut declarațiile în fața jurnaliștilor în timp ce se deplasa la New York, pentru Adunarea Generală a ONU, înaintea unei întâlniri cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Întrebat dacă Partidul Laburist ar putea intra în următoarele alegeri generale cu promisiunea revenirii Marii Britanii în Uniunea Europeană, premierul nu a exclus această variantă.

„În acest moment, ne concentrăm asupra unui summit Regatul Unit-UE, care sperăm să aibă loc în cursul acestui an”, a declarat Burnham.

Premierul britanic a spus că a reflectat asupra ultimului deceniu, după decizia Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană, și a sugerat că dezbaterea din jurul Brexitului a fost marcată de distorsionarea faptelor.

„Ceea ce trebuie să facem acum este să trecem la următorul nivel”

Andy Burnham a precizat că obiectivul său imediat este continuarea procesului de apropiere de Bruxelles început în mandatul lui Keir Starmer.

„Prioritatea mea imediată este să continui munca bună făcută de Keir [Starmer] pentru refacerea punților. Pentru că aceste punți au fost rupte în prima parte a acestui deceniu, iar Keir a făcut o treabă bună în restabilirea acestei relații”, a spus premierul.

Burnham susține că Londra trebuie acum să treacă la o nouă etapă în relația cu Bruxellesul și să ajungă la acorduri concrete care să contribuie la economia britanică.

„Ceea ce trebuie să facem acum este să trecem la următorul nivel, prin încheierea unor acorduri concrete care să stimuleze și mai mult economia britanică”, a afirmat el.

Întrebat despre revenirea propriu-zisă a Regatului Unit în Uniunea Europeană, Burnham nu a respins această posibilitate: „Celelalte chestiuni despre care vorbiți sunt pentru altă zi”.

Poziția exprimată de Burnham reprezintă o schimbare de ton față de abordarea fostului premier Keir Starmer, care promisese să facă Brexitul „să funcționeze” și stabilise o serie de linii roșii în relația cu Uniunea Europeană. Burnham a devenit premier al Regatului Unit la 20 iulie 2026.

În interiorul Partidului Laburist există opinii diferite asupra unei eventuale reveniri în UE. Fostul lider laburist Neil Kinnock se numără printre cei care au cerut includerea unui asemenea angajament în viitorul program electoral al partidului, în timp ce alți laburiști consideră că o astfel de promisiune ar putea avea un cost electoral sau ar putea fi interpretată drept o încălcare a rezultatului referendumului privind Brexitul.

„Avem îngrijorări în ceea ce privește «Made in Europe»”

Premierul britanic urmează să discute cu Ursula von der Leyen și despre măsurile „Made in Europe”, față de care Londra are unele rezerve.

„Avem îngrijorări în ceea ce privește «Made in Europe», care este un lucru ce ar putea afecta industria britanică și lanțurile de aprovizionare britanice”, a declarat Burnham.

El a precizat că va prezenta aceste preocupări într-o manieră constructivă, în paralel cu pregătirile pentru viitorul summit dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană.

„Voi prezenta, într-un spirit constructiv, unele dintre preocupările noastre cu privire la aceste chestiuni, în timp ce lucrăm, în același timp, pentru ceea ce sperăm să fie un summit UE-Regatul Unit de succes, în cursul acestui an”, a spus premierul.

Summitul fusese programat inițial pentru luna iulie, dar a fost amânat după schimbarea premierului britanic. Londra și Bruxellesul nu au stabilit încă o nouă dată, în condițiile în care există discuții inclusiv asupra măsurilor „Made in Europe” și a taxelor de școlarizare pentru studenții din UE care studiază în Marea Britanie. Consiliul European a confirmat în iulie intenția celor două părți de a organiza al doilea summit UE-Regatul Unit la Bruxelles în cursul acestui an.

Burnham a anunțat că va aborda Brexitul și în discursul său la Adunarea Generală a ONU, în contextul mai larg al tentativelor unor actori externi de a influența procesele democratice.

„Ceea ce am experimentat este că, atunci când apar astfel de turbulențe, când actori externi încearcă să manipuleze, să distorsioneze faptele, să influențeze procesul democratic britanic, trebuie ca, pe măsură ce intrăm în următorul deceniu, să privim lucrurile cu luciditate, să devenim mai puternici și să fim mai proactivi în combaterea acestor lucruri”, a declarat premierul.

„Poate că Marea Britanie poate spune că a experimentat o parte dintre aceste turbulențe înaintea altora, în ceea ce privește politica ultimilor ani. Trebuie să identificăm mai clar situațiile în care forțe externe, adversarii noștri, încearcă să manipuleze opiniile și sentimentele oamenilor pentru a-și servi propriile interese, nu pe ale noastre”, a adăugat Burnham.

Editor : Ș.A.