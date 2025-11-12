Angela Merkel a vizitat zona de frontieră a Israelului cu Gaza. În octombrie 2023, sute de oameni au fost uciși în zonă de către Hamas

Fostul cancelar federal german Angela Merkel a vizitat miercuri zona de frontieră cu Fâşia Gaza în timpul călătoriei sale în Israel, informează dpa. Merkel a vizitat de asemenea situl festivalului de muzică Nova, a scris ambasadorul Germaniei în Israel, Steffen Seibert, pe reţeaua socială X. Pe 7 octombrie 2023, sute de participanţi la acest festival au fost ucişi în timpul masacrului comis de militanţi ai Hamas şi ai altor organizaţii palestiniene extremiste.



Gail Shoresh de la Project Dvora, care lucrează pentru a preveni violenţa împotriva femeilor, i-a povestit lui Merkel despre „violenţa sexuală din acea zi teribilă”, potrivit lui Seibert.



Jurnalistul israelian Amir Tibon i-a arătat la rândul său fostului cancelar federal camera din kibbutzul Nahal Oz unde el şi familia sa au stat ascunşi timp de 10 ore în timpul masacrului.



Masacrul, în care au fost ucişi circa 1.200 de oameni şi alţi peste 250 au fost luaţi ostatici în Fâşia Gaza, a dus la declanşarea războiului din Gaza.



Potrivit Ministerului Sănătăţii al guvernului Hamas, circa 69.000 de palestinieni au fost ucişi în Fâşia Gaza în timpul celor doi ani de război devastator, inclusiv numeroşi copii şi femei. Un armistiţiu fragil este în prezent în vigoare.



Institutul Weizmann din Israel i-a acordat luni Angelei Merkel titlul de Doctor Honoris Causa, subliniind că prin aceasta recompensează „contribuţiile sale fără egal la diplomaţia globală şi parteneriatele internaţionale”.



Titlul a fost de asemenea acordat ca recunoaştere a „solidarităţii şi prieteniei sale faţă de Israel” şi a eforturilor sale hotărâte pentru combaterea antisemitismului, a subliniat institutul.

Citește și Armata SUA ia în calcul construirea unei baze pentru 10.000 de persoane „în apropierea Fâșiei Gaza” (Bloomberg)

Editor : C.A.