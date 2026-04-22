O nouă flotilă umanitară pornește spre Gaza. Organizatorii anunță cea mai amplă misiune maritimă civilă pentru Palestina

O nouă flotilă umanitară, formată din aproape 100 de ambarcațiuni și aproximativ 1.000 de participanți, urmează să plece spre Fâșia Gaza într-o încercare de a livra ajutoare și de a sparge blocada impusă de Israel.

Aproximativ o mie de persoane vor încerca să ajungă în Gaza în cadrul unei misiuni umanitare conduse de societatea civilă, pe care Israelul a descris-o în trecut drept o „amenințare” și o „provocare”, scrie Euronews.

„Global Sumud Flotilla” este pregătită să plece din nou spre Gaza, după ce misiunea sa anterioară a fost interceptată în octombrie de autoritățile israeliene și nu a reușit să ajungă în enclavă.

Aproape o sută de ambarcațiuni, cu circa 1.000 de persoane la bord, vor participa la noua misiune, menită să livreze ajutor umanitar în Gaza, ocolind controalele israeliene. Noua inițiativă este considerată și mai riscantă decât precedenta, având în vedere conflictul în curs din Orientul Mijlociu.

Ultimele nave sunt așteptate să plece sâmbătă din Augusta, Sicilia, urmând să se alăture altor ambarcațiuni care vor pleca din Barcelona și Marsilia. În ultimele zile, flotila a încercat să oprească o navă cargo care transporta materii prime destinate industriei militare israeliene. Alte ambarcațiuni sunt așteptate să se alăture pe traseu, plecând din Grecia și Turcia.

Inițiativa către Gaza ar urma să fie cea mai mare misiune maritimă civilă pentru Palestina din istorie, aproape dublă ca dimensiune față de precedenta, potrivit organizatorilor, o rețea de studenți, sindicaliști, activiști umanitari și organizații pro-palestiniene. Scopul lor final este să spargă ceea ce ei descriu drept „blocada ilegală impusă de Israel asupra Gazei”.

Ultima flotilă, formată din aproape 50 de nave, a fost oprită în apele internaționale, la nord de Egipt, în octombrie 2025, în timp ce încerca să pătrundă într-o zonă pe care autoritățile israeliene le-au avertizat să nu o traverseze, cu câteva zile înainte de încheierea armistițiului în Gaza.

Marina israeliană a interceptat flotila și a urcat la bordul navelor, confiscând ambarcațiunile și reținând activiști, jurnaliști și politicieni aflați la bord, inclusiv activista de mediu Greta Thunberg. Interceptarea a declanșat proteste în numeroase orașe europene, însă toate persoanele reținute au fost eliberate după una sau două zile de detenție în Israel și s-au întors ulterior în țările de origine.

Guvernul israelian a susținut că are dreptul de a impune o blocadă navală asupra Gazei în timpul războiului împotriva grupării Hamas, considerând acțiunea flotilei „nu o misiune umanitară, ci o provocare politică” și susținând că ar fi fost finanțată de Hamas. Organizația Global Sumud Flotilla a respins aceste acuzații.

Noua inițiativă riscă să aibă același deznodământ, fiind puțin probabil ca Israelul să permită navelor să ajungă în Fâșia Gaza. „Este o teamă pe care o avem. Știm împotriva a ce ne confruntăm”, a declarat pentru Euronews Navid Lari, un activist belgian care participă la misiune.

Cu toate acestea, el și ceilalți activiști consideră că sistemul de interceptare al Israelului nu este imposibil de depășit. „Data trecută le-a fost greu să intercepteze 45 de nave, am văzut limitele sistemului lor”, a spus acesta, susținând că mobilizarea puternică a societății civile după interceptarea flotilei a influențat poziția unor guverne din UE.

Înaintea lansării, Global Sumud Flotilla a organizat miercuri un congres la Bruxelles, la care au participat membri ai Parlamentului European, politicieni din mai multe țări UE și din afara UE, precum și oficiali ONU, inclusiv Francesca Albanese, raportor special al ONU pentru drepturile omului în teritoriile palestiniene ocupate.

„Declarația de la Bruxelles”, semnată de participanți, solicită crearea unui coridor maritim umanitar către Gaza, bazat pe dreptul internațional și verificat de Națiunile Unite.

Editor : M.I.