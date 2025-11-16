Live TV

Video Armata rusă avansează în sudul Ucrainei: noi localități cucerite. Kievul, atacat cu drone

soldați și rachete în ucraina
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: REUTERS/Anatolii Stepanov

Armata rusă a revendicat duminică cucerirea a două sate în sudul Ucrainei, unde trupele sale continuă avansul lent în faţa forţelor ucrainene mai puţin numeroase, relatează AFP. Pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a afirmat că trupele sale au cucerit localităţile Rovnopolie şi Malaia Tokmacika în regiunea Zaporojie, după ce au mai revendicat în cursul săptămânii ocuparea a alte două localităţi.

Chiar dacă frontul din Zaporojie este mult mai puţin activ decât cel din Est, unde se concentrează luptele, forţele ruse, mai bine echipate şi mai numeroase, continua să avanseze pe teren şi în această zonă.

În Est luptele continuă pentru controlul nodului logistic cheie Pokrovsk, unde sute de soldaţi ruşi s-au infiltrat în ultimele săptămâni.

Pe de altă parte, autorităţile ucrainene acuză duminică un nou atac rusesc cu drone în cursul nopţii, în timpul căruia au fost lovite imobile de locuit şi infrastructură civilă, între care şi o fabrică de energie solară din regiunea Odesa.

Rusia a utilizat în atac o rachetă Iskander şi 176 de drone, au anunţat Forţele aeriene ucrainene, precizând că a doborât sau bruiat 139 de drone. Cele 37 rămase au lovit în 14 locaţii diferite.

Regiunea Sumî din nord-estul Ucrainei a fost lovită puternic, o femeie de 86 de ani fiind rănită şi infrastructura civilă afectată de atacurile ruse, a precizat agenţia regională de protecţie civilă. Sirenele pentru raiduri aeriene au sunat în regiune timp de 18 ore din 24.

Şi regiunea Odesa din sudul ţării a fost afectată de un atac care a vizat infrastructura energetică, a declarat guvernatorul Oleg Kiper.

O fabrică de energie solară a fost avariată, a scris el pe Telegram. În imaginile postate pot fi văzute multe panouri solari distruse sau perforate.

