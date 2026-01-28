O lovitură cu drone ruseşti asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a ucis cinci persoane, au anunţat autorităţile locale, un atac catalogat drept „terorism” de preşedintele Volodimir Zelenski, care a cerut intensificarea presiunii asupra Moscovei, transmite Reuters. Atacul a incendiat un tren, la câteva ore după ce drone ruseşti au bombardat oraşul Odessa din sudul ţării în timpul nopţii, ucigând trei persoane şi rănind 25, în timp ce Moscova şi-a intensificat atacurile menite să forţeze Kievul să renunţe la luptă.

La Kiev, ministrul Energiei, Denis Shmyhal, a declarat că 710.000 de locuitori au rămas fără energie electrică în urma atacului Moscovei asupra capitalei de săptămâna trecută.

Rusia a lansat o campanie de iarnă de atacuri asupra infrastructurii energetice, chiar dacă Kievul a fost supus presiunilor de a accepta un acord de pace susţinut de SUA pentru a pune capăt războiului care durează de aproape patru ani.

În regiunea nord-estică Harkov, procurorii au declarat că fragmente din cinci cadavre au fost găsite la locul atacului asupra trenului, lângă un sat. Fotografiile postate online arătau cel puţin două vagoane în flăcări lângă o cale ferată acoperită de zăpadă.

„În orice ţară, un atac cu drone asupra unui tren civil ar fi considerat exact în acelaşi mod – pur şi simplu ca terorism”, a scris Zelenski pe aplicaţia de mesagerie Telegram. „Cauza noastră – şi aceasta este ceea ce ar trebui să unească toţi oamenii normali din lume – este să asigurăm progresul protejării vieţii. Acest lucru este posibil prin exercitarea de presiuni asupra Rusiei”, a adăugat el.

Zelenski a condamnat anterior un atac „brutal” al peste 50 de drone asupra Odessei, în timp ce negociatorii ucraineni şi ruşi se pregătesc pentru noi discuţii duminică.

„Fiecare astfel de atac rus erodează diplomaţia care este încă în curs şi subminează eforturile partenerilor care contribuie la încheierea acestui război”, a scris Zelenski pe X.

Guvernatorul Odesei, Oleh Kiper, a declarat că doi copii şi o femeie însărcinată se numără printre răniţii în urma atacurilor asupra oraşului. Zeci de clădiri rezidenţiale, o biserică, o grădiniţă şi un liceu au fost avariate, a spus el.

Marţi, la prânz, echipele de salvare încă săpau printre mormanele de moloz din faţa unei clădiri în care, potrivit oficialilor serviciilor de urgenţă, doi locatari au fost ucişi. Clădirea a fost distrusă pe mai multe etaje.

Atacul din timpul nopţii a dus, de asemenea, la „distrugerea colosală” a unei instalaţii energetice din oraş, a declarat într-un comunicat furnizorul privat de energie DTEK.

Odesa, situată pe coasta Mării Negre, strategică pentru Ucraina, a fost ţinta unor atacuri din ce în ce mai frecvente în ultimele luni.

În Harkov, al doilea oraş ca mărime din Ucraina, primarul Ihor Terekhov a declarat că 40% din gospodării nu aveau electricitate la o zi după un atac combinat cu drone şi rachete.

Forţele aeriene ucrainene au declarat că trupele ruse au lansat 165 de drone peste noapte - 135 dintre acestea fiind neutralizate de apărarea aeriană.

Editor : C.A.