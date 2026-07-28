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Balcanii de Vest cu două viteze. Țările fruntașe la reformele UE și guvernele care au pierdut miliarde din fondurile europene

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steag drapel nato si ue uniunea europeana
Foto: Profimedia
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Din articol
Kosovo și Bosnia Herțegovina Liderii din Balcanii de Vest

La mai bine de un an de la lansarea planului de creștere de 6 miliarde de euro al UE pentru Balcanii de Vest, doar Muntenegru, Albania și Macedonia de Nord au obținut mai mult de o plată legată de reforme, potrivit Euractiv.

Progresul inegal arată cum instabilitatea politică frânează unele țări, dar ridică și îndoieli dacă guvernele fac schimbări durabile sau doar respectă termenele limită pentru a asigura finanțarea.

Comisia Europeană a lansat planul în 2023 pentru a accelera aderarea la UE a țărilor din Balcanii de Vest. Acesta leagă finanțarea de reforme economice, instituționale și ale statului de drept specifice, oferind în același timp treptat celor șase țări un acces mai mare la părți ale pieței unice a UE.

„Planul de creștere este acceleratorul de integrare a Balcanilor de Vest în familia europeană”, a declarat Marta Kos, comisarul pentru extindere, în timpul unei vizite la Skopje, anul trecut.

Însă Marko Todorović, analist de la Centrul de Politici Europene din Belgrad, a declarat că planul nu a îndeplinit așteptările.

„A fost vândut ca un instrument pentru convergență socio-economică și acces la piața unică, iar promisiunea nu a fost îndeplinită”, a spus el.

Kosovo și Bosnia Herțegovina

Kosovo a primit 61,8 milioane de euro sub formă de prefinanțare în aprilie, dar o criză politică de 18 luni a împiedicat capacitatea sa de a promova reformele.

Raportorul Parlamentului European pentru Kosovo, Riho Terras, a declarat pentru Euractiv că țara nu poate avansa până când criza nu este rezolvată.

Potrivit guvernului, Kosovo a pierdut recent aproximativ 40 de milioane de euro după ce nu a atins obiectivele de reformă scadente până la sfârșitul lunii iunie. Ar putea pierde chiar și 250 de milioane de euro până la sfârșitul anului, dacă rămâne fără un guvern funcțional, capabil să aprobe legile necesare.

Bosnia și Herțegovina nu a finalizat încă nicio reformă în cadrul planului și, prin urmare, nu a putut accesa fondurile.

În timpul unei vizite recente la Sarajevo, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a avertizat că alte întârzieri ar însemna pierderi suplimentare. Bosnia a pierdut deja 108 milioane de euro și ar putea pierde peste 370 de milioane de euro până la sfârșitul anului.

În ambele țări, principalul obstacol este o paralizie politică care împiedică guvernele să ia deciziile necesare pentru a primi finanțările.

Serbia s-a confruntat, de asemenea, cu dificultăți în contextul a ceea ce raportorul Tonino Picula numește „retrogradare democratică”.

Serbia a primit o plată în ianuarie, dar Picula a cerut suspendarea plăților suplimentare până când Belgradul va demonstra un angajament mai ferm față de reformele UE.

„Serbia are o administrație capabilă și o majoritate confortabilă, așa că eșecurile acesteia sunt o chestiune de prioritate”, a spus Todorović. „Presiunea va crește acum, pentru că fondurile necheltuite pot fi realocate către candidații fruntași.”

Liderii din Balcanii de Vest

Între timp, Macedonia de Nord, Albania și Muntenegru au obținut plăți multiple, în ciuda propriilor diviziuni politice.

Majoritățile guvernamentale stabile, precum în Albania, și compromisurile politice, precum în Muntenegru, au contribuit la promovarea reformelor.

Însă Nevenka Vuksanović, directoarea Centrului pentru Democrație și Drepturile Omului din Podgorica, a avertizat că progresul major al Muntenegrului nu se traduce întotdeauna în schimbări structurale verificabile.

„Ceea ce observ de fapt, sector cu sector, este un model constant: obiectivele cantitative sunt atinse sau depășite, în timp ce documentația necesară pentru a verifica independent semnificația acestor cifre lipsește adesea, este nepublicată sau este livrată într-o formă care nu poate fi verificată”, a declarat ea pentru Euractiv.

Ea a spus că decalajul dintre progresul declarat și cel verificabil a fost cel mai mare „tocmai în domeniile în care UE pune cea mai mare importanță – independența sistemului judiciar și statul de drept”.

Macedonia de Nord a avansat și ea cu măsurile din cadrul planului, chiar dacă nu a adoptat încă modificările constituționale necesare pentru a avansa negocierile de aderare la UE.

Todorović a avertizat însă că adoptarea reformelor nu înseamnă că acestea vor fi aplicate sau menținute în mod corespunzător.

„Dacă ești plătit pentru adoptarea unei legi până la un termen limită, adopți legea și te îngrijorezi de implementarea ei mai târziu”, a subliniat el.

Totuși, „ceea ce a oferit Planul de creștere este o listă publică și comună de angajamente, cu un preț pentru fiecare etapă”, a completat el, numindu-l un instrument mai precis decât obiectivele de aderare mai vechi și deschise ale UE.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat pentru publicația citată că programul este atât un instrument de integrare, cât și un test al capacității guvernelor de a realiza reforme.

Primul an sugerează că stimulentele financiare pot accelera schimbarea, dar și că acestea nu pot compensa paralizia politică, instituțiile slabe sau lipsa unui angajament pe termen lung.

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Editor : Ș.R.

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