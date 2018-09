Brexit. Primarul Londrei cere organizarea unui al doilea referendum

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a îndemnat la organizarea unui al doilea referendum asupra Brexitului, atenţionând că Marea Britanie este în pericol de a se separa de Uniunea Europeană (UE) fără să ajungă la un acord cu aceasta, informează duminică dpa.

Foto: Gulliver/Getty Images



Într-un articol publicat sâmbătă seara în The Observer, Khan a declarat că "timpul se scurge cu rapiditate" în timp ce guvernul condus de Theresa May pare a fi "nepregătit şi într-o stare de confuzie".



Eşecul în a ajunge la un acord cu Bruxellesul sau un acord prost ar putea face ca Marea Britanie să piardă 500.000 de locuri de muncă, să nu aibă personal suficient în spitale, businessul britanic să sufere pierderi, iar poliţia britanică să se confrunte cu tulburări în cadrul societăţii civile, a atenţionat primarul Londrei.



"Nu cred că May are mandatul de a se juca atât de flagrant cu economia şi mijloacele de subzistenţă ale oamenilor", a subliniat Khan, membru al Partidului Laburist aflat în opoziţie, citat de Agerpres. El a făcut campanie pentru rămânerea Marii Britanii în UE înainte de referendumul din 2016.



Khan nu joacă un rol direct în procesul pentru Brexit, însă el este un membru foarte influent al clasei politice britanice.

