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Video&Foto Cel mai mare incendiu din Spania din acest an: 12.000 de hectare au ars, un bărbat a fost arestat pentru incendiere intenționată

Data publicării:
photo-collage.png - 2026-07-17T124238.279
Cel mai mare incendiu din Spania din acest an: 12.000 de hectare au ars, un bărbat a fost arestat pentru incendiere intenționată. Colaj foto: X/ UMEgob
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Din articol
Trei incendii puternice afectează Spania Un bărbat, arestat pentru incendiere intenționată Drumuri închise și sute de pompieri mobilizați Guadalajara cere sprijinul armatei Incendiul din Madrid este sub control, dar nu a fost stins Un nou semnal de alarmă pentru sudul Europei

Incendiul de vegetație din regiunea Cinco Villas, din provincia Zaragoza, a mistuit aproape 12.000 de hectare și a determinat evacuarea a șase localități, devenind cel mai mare incendiu din Spania de la începutul anului. În același timp, alte două incendii continuă să ardă în provinciile Guadalajara și Madrid, unde peste 2.000 de persoane au fost obligate să rămână în locuințe, în timp ce incendiul din Ciudad Real a fost stins după ce a afectat aproximativ 800 de hectare, potrivit Euronews.

Trei incendii puternice afectează Spania

Spania se confruntă vineri cu trei incendii active și unul deja lichidat, pe fondul temperaturilor ridicate, al vântului puternic și al umidității scăzute. Cel mai grav este incendiul din districtul Cinco Villas, din provincia Zaragoza, care a devenit cel mai mare incendiu din țară din acest an, după ce a afectat aproape 12.000 de hectare.

Declanșat miercuri, incendiul rămâne „destul de activ” și s-a extins semnificativ în cursul nopții de joi spre vineri, potrivit autorităților. Perimetrul focului a ajuns deja la 60 de kilometri și a impus evacuarea a șase localități: Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba și Uncastillo, din provincia Zaragoza, precum și Petilla de Aragón, din Navarra. În total, peste 1.100 de persoane au fost afectate.

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Flăcările afectează în principal zona Cerro de Cinco Villas, acoperită de păduri de pini și unde se află și o antenă de telecomunicații, în apropierea cartierelor rezidențiale Los Robles și San Lorenzo. Autoritățile locale au deschis sala de sport municipală pentru a adăposti persoanele evacuate, iar Unitatea Militară pentru Situații de Urgență (UME) a trimis echipe suplimentare în sprijin.

Un bărbat, arestat pentru incendiere intenționată

Garda Civilă a anunțat că a arestat joi un bărbat suspectat că ar fi provocat incendiul. Mai mulți localnici au alertat autoritățile după ce au observat o persoană fugind din zonă în circumstanțe considerate suspecte.

În momentul reținerii, suspectul avea asupra sa un rucsac în care se aflau mai multe obiecte, inclusiv numeroase produse inflamabile. După identificarea acestuia, polițiștii au constatat că bărbatul avea antecedente pentru fapte similare comise în alte provincii spaniole.

Consilierul pentru Mediu, Agricultură și Afaceri Interne al Comunității Madrid, Carlos Novillo, a anunțat că autoritățile regionale se vor constitui parte civilă în procesul împotriva suspectului și vor sesiza serviciul juridic al comunității autonome.

Oficialul a declarat că măsura urmărește protejarea patrimoniului natural al regiunii, pus în pericol, în opinia sa, „din cauza unei singure persoane, un individ lipsit de inimă care a provocat un incendiu major, punând vieți în pericol”.

Președinta Comunității Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a susținut această decizie și a amintit că executivul regional a adoptat recent norme care permit autorităților să intervină în instanță în anumite tipuri de infracțiuni, inclusiv cele care afectează patrimoniul natural.

Drumuri închise și sute de pompieri mobilizați

Drumurile A-1204, CV-813, A-1202, CV-841 și CV-628 rămân în continuare închise, deși alimentarea cu energie electrică a fost reluată în toate localitățile afectate.

Joi, aproximativ 400 de echipe terestre și 19 aeronave au participat la operațiunile de stingere a incendiului, iar în cursul nopții pompierii și-au concentrat eforturile asupra protejării locuințelor din localitatea Uncastillo.

Guadalajara cere sprijinul armatei

În nordul provinciei Guadalajara, un alt incendiu izbucnit joi a determinat evacuarea localităților La Mierla, Muriel și Umbralejo și izolarea preventivă a localităților Almiruete și Palancares, precum și a zonei lacului de acumulare Beleña.

Incendiul a fost observat la ora 13:55 de un observator aflat în zona La Mierla și s-a extins rapid, distrugând 900 de hectare în doar câteva ore, potrivit lui Juan José Fernández, directorul Centrului Operațional Regional pentru Incendiile de Pădure din Castilla-La Mancha.

Din cauza intensității flăcărilor, autoritățile regionale au solicitat intervenția Unității Militare pentru Situații de Urgență, care a mobilizat aproximativ 100 de militari în zonă.

Incendiul din Madrid este sub control, dar nu a fost stins

Al treilea incendiu activ a izbucnit joi după-amiază în localitatea Lozoyuela, din nordul regiunii Madrid. Situația evoluează favorabil, însă vineri incendiul nu era încă lichidat complet, după ce a afectat aproximativ 70 de hectare.

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În zonă acționează 28 de echipe terestre, alături de echipaje medicale SUMMA112 și unități de protecție civilă ERICE, care așteaptă și sprijin aerian.

Joi, aproximativ 100 de persoane au fost evacuate, iar peste 2.000 de oameni au fost obligați să rămână în locuințe în Buitrago de Lozoya și în satele Cinco Villas și Manjirón, din municipiul Puentes Viejas.

De asemenea, Garda Civilă a evacuat aproximativ 50 de copii aflați într-o tabără de vară din Gandullas.

Autoritățile regionale au activat nivelul 2 al planului pentru incendii de vegetație INFOMA și au transmis populației mesaje de avertizare prin sistemul Es-Alert. Drumurile M-126 și M-135 rămân închise, iar autostrada A-1 a fost închisă timp de aproximativ o oră pe banda de mers către Burgos.

Level 2 of the INFOMA plan has been activated following a wildfire in Lozoyuela, necessitating precautionary evacuations
Localnici urmăresc incendiul de vegetaţie din Lozoyuela, regiunea Madrid, unde autorităţile au activat planul de urgenţă pentru incendii forestiere. Foto: Profimedia

Între timp, incendiul izbucnit miercuri în Hinojosas, provincia Ciudad Real, a fost stins după ce a afectat aproximativ 800 de hectare.

Un nou semnal de alarmă pentru sudul Europei

Temperaturile ridicate, vântul și umiditatea scăzută, combinate cu vegetația abundentă rezultată după o primăvară ploioasă, explică viteza cu care s-au extins incendiile din ultimele zile.

Experții avertizează însă că există și cauze structurale mai profunde: abandonarea terenurilor forestiere și depopularea zonelor rurale, la care se adaugă efectele schimbărilor climatice, creează condițiile pentru incendii din ce în ce mai greu de controlat.

Editor : Ș.A.

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