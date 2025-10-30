Live TV

Cinci răniți în urma exploziei unui colet la un centru de sortare poștală din Kiev

Data publicării:
colete
Foto: Shhutterstock

O explozie la un centru de sortare din Kiev a rănit cinci persoane, joi. Poliția din Kiev a declarat că lucrează pentru a stabili circumstanțele deflagrației, care a avut loc în timp ce personalul inspecta un colet, anunță Kyiv Post.

„Conform datelor preliminare, explozia a avut loc la centrul de sortare al unuia dintre operatorii poștali în timpul inspectării unuia dintre colete”, a declarat poliția orașului într-un comunicat.

„Cinci angajați ai oficiului poștal au fost răniți în urma incidentului și primesc asistență medicală”, se mai arată în comunicatul poliției.

Medicii, o echipă de anchetatori și experți polițiști în dezamorsarea bombelor a intervenit la fața locului.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a adăugat într-o declarație pe Telegram: „Cinci persoane rănite în urma exploziei unui colet la o sucursală a Ukrposhta au fost internate în spital de personalul medical”.

Între timp, conflictul se întețește pe front. Rusia a bombardat centrala termică din Sloviansk, în regiunea Donețk, ucigând două persoane și rănind alte câteva, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

„Este vorba exclusiv de terorism. Oamenii normali nu luptă astfel, iar lumea trebuie să reacționeze în mod corespunzător la un astfel de război al Rusiei”, a afirmat acesta într-o postare pe platforma X.

Nu este clar dacă centrala electrică, cu o capacitate de 830 megawați și situată în imediata apropiere a orașului Sloviansk, este în prezent operațională și produce energie electrică.

Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 592 din cele 653 de drone de atac de tip Shahed și alte drone, precum și 31 din cele 52 de rachete lansate de Rusia în timpul nopții, potrivit Forțelor Aeriene. Au fost înregistrate 79 de atacuri în 20 de locații.

Benzinărie din orașul ucrainean Sumî, distrusă de o dronă rusească: 4 răniți grav, printre care și directorul unei televiziuni locale

Editor : C.A.

”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
Digi Sport
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
