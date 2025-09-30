Live TV

Video Cod roșu de inundații în Ibiza: străzi pline de apă și oameni blocați în locuințe. Mobilizare majoră a echipelor de intervenție

Inundații în Ibiza. Sursa: Profimedia

Vremea rea a devastat mai multe regiuni spaniole. Meteorologii din peninsula iberică au emis o avertizare cod roșu de ploi torențiale pentru insulele Ibiza și Formentera. Sunt așteptate precipitații care vor cumula până la 180 de milimetri pe metru pătrat într-un interval de 12 ore. Furtuna anterioară a făcut prăpăd. Pompierii din Ibiza au fost mobilizați pentru a salva mai multe persoane rămase captive autoturismele lor sau în locuințe, anunță autoritățile locale, citate de BBC.

Accesul către orașele Sant Antoni de Portmany și Santa Eularia este închis, potrivit presei locale, iar șoseaua principală E-10 din Ibiza este inundată.

Oamenii și-au văzut curțile, grădinile și locuințele inundate. De asemenea, mai multe mașini au fost luate de ape.

Și insula Mallorca este expusă riscului de precipitații abundente și inundații, agenția meteorologică spaniolă, cunoscută sub numele de Aemet, plasând-o sub alertă galbenă de ploi și furtuni.

Serviciile de urgență au avertizat asupra riscului de inundații și au îndemnat populația să evite călătoriile și activitățile în aer liber.

Presa spaniolă relatează că serviciile de urgență au emis o alertă telefonică către populație, îndemnând-o să evite zonele predispuse la inundații, inclusiv terenurile joase și subsolurile. De asemenea, oamenii au fost avertizați să se refugieze pe terenuri mai înalte în cazul în care apa pătrunde în locuințele lor.

Luni, o alertă a fost emisă în Valencia,  în momentul în care furtuna Gabrielle a lovit regiunea. Aemet a raportat că între 160 și 200 de milimetri pe metru pătrat de precipitații au căzut în șase până la opt ore, în zona deltei Ebro. Școlile din întreaga regiune au fost închise.

Autoritățile au redus însă, marți, nivelul de alertă pentru ploi torențiale de la roșu la galben. Acest lucru se întâmplă la un an după ce Valencia a fost afectată de inundații devastatoare, care au ucis peste 230 de persoane.

Editor : C.A.

inundatii valencia
Inundații în regiunea Valencia din Spania: Mașini luate de torenți, oameni salvați în ultimul moment
Inundații Castellon, Spania. Foto: Profimedia due to the DANA
Vreme extremă în Spania: cod roșu și portocaliu de furtuni. Mai multe zone se confruntă cu inundații puternice
oameni revoltati inundatii spania
O operațiune online cu legături în China a încercat să răstoarne guvernul spaniol, potrivit unui raport de analiză
Valencia, Spania
Spania introduce concediul plătit în caz de „urgenţă climatică”. În ce situații poate fi luat
Tânărul Mansour, "eroul din Malaga"
Un imigrant sosit cu barca, erou în Malaga. Imaginile în care salva o bătrână din mijlocul apelor au devenit virale
