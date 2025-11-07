Live TV

Video Spania, măturată de inundații: străzi sub apă, copaci căzuți, zboruri și cursuri universitare anulate

Data publicării:
inundatii-spania
Joi dimineață a fost emisă o alertă de inundații. Foto: Captură video X/ SR490

O parte din Spania s-a trezit sub ape după ce noi ploi abundente au lovit Catalonia și Insulele Baleare. Ploile torențiale au lăsat orașele catalane sub apă, iar mai multe aeroporturi din regiune au fost nevoite să se închidă din cauza fulgerelor și a vânturilor puternice, relatează Independent.

Imagini dramatice arată mașini înghițite de apele revărsate, locuitori fugind de ploile torențiale și străzi principale scufundate într-un potop de apă maro.

Joi dimineață a fost emisă o alertă de inundații, iar locuitorii au fost avertizați să ia „măsuri de precauție extreme” având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile.

S-a încheiat puțin înainte de ora 14:00, dar perturbările pe scară largă au continuat după ce inundațiile și copacii căzuți au dus la anularea trenurilor, zborurilor și cursurilor universitare.

O alertă rămâne în vigoare din cauza prognozelor de precipitații abundente în nord-estul Cataloniei, cu riscul de noi precipitații de până la 20 mm în jumătate de oră, a raportat Catalan News.

Pompierii au intervenit joi în aproape 400 de incidente legate de inundații, majoritatea provenind din zona metropolitană nordică.

Serviciul Meteorologic din Catalonia a raportat că cele mai mari cantități de precipitații au fost înregistrate în Caldes de Montbui, ajungând până la 81,7 litri pe metru pătrat, potrivit El Pais.

Ploile torențiale, inclusiv 35 de litri de apă pe metru pătrat care au căzut în Sant Hilari în doar 20 de minute, au provocat inundații localizate în patru zone joase din regiune.

Datele Ministerului de Interne catalan au arătat că joi dimineață au circulat cu 22.000 de vehicule mai puțin pe drumurile catalane decât în aceeași zi a anului trecut, potrivit El Periodico.

Potrivit ministrului de interne al Cataloniei, Núria Parlon, politica ministerului său în ceea ce privește inundațiile este de a „promova o cultură a autoprotecției”, adăugând că este un „proces cu care trebuie să ne obișnuim”.

Mai multe trenuri au fost suspendate, inclusiv pe linia R15, unde prăbușirea unui zid a provocat perturbări majore. Între timp, la aeroportul El Prat, 47 de zboruri au fost anulate, dintre care două au fost redirecționate către alte destinații.

Situația are loc la un an după ce Spania a suferit una dintre cele mai grave inundații din istoria sa, când 237 de persoane au murit după ce, într-o singură zi, în zonele din jurul orașului Valencia s-a înregistrat o cantitate de precipitații echivalentă cu cea dintr-un an întreg.

Dezastrul s-a produs când un fenomen meteorologic neobișnuit, cunoscut local sub numele de „gota fría” sau „picătură rece”, a lovit coasta de est a Spaniei. Acesta apare când o masă de aer rece interacționează cu aerul mediteranean mai cald și încărcat de umiditate.

Serviciul meteorologic național al Spaniei a declarat că în orașul Chiva din Valencia a plouat mai mult în opt ore decât în ultimele 20 de luni.

