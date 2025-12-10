Comisarul european pentru apărare îl acuză pe Trump că vrea dezbinarea Uniunii Europene. „Unitatea UE este împotriva intereselor SUA”

Oficialul UE cu rangul cel mai înalt în domeniul apărării, comisarul Andrius Kubilius, a transmis miercuri un avertisment neobişnuit de dur, susţinând că noua strategie de securitate naţională (NSS) a SUA „surprinde prin antagonismul său clar faţă de Uniunea Europeană” şi echivalează cu o manevră geopolitică menită să împiedice Europa să devină vreodată o putere unificată, relatează Politico.

„Unitatea UE este împotriva intereselor SUA”

Într-o postare pe blog cu un ton ferm, publicată la câteva zile după ce Washingtonul a lansat NSS 2025, comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, a susţinut că modul în care Washingtonul prezintă presupusa „dispariţie a civilizaţiei” europene nu se bazează pe preocupări reale legate de valori sau democraţie, ci pe calcule geopolitice dure ale SUA, scrie News.ro.

„Unitatea UE este împotriva intereselor SUA”, a scris Kubilius, rezumând logica care, potrivit lui, stă la baza documentului administraţiei Trump.

El a subliniat pasaje din strategie prin care Washingtonul îndeamnă să se „cultive rezistenţa” în ţările europene şi să se colaboreze cu partidele naţionaliste care se opun unei integrări mai profunde, limbaj pe care Kubilius l-a interpretat ca fiind o dovadă că SUA sunt gata „să lupte împotriva Uniunii Europene, împotriva forţei (pe care o are) prin unitate”.

Punctul de vedere al lui Trump asupra Europei a fost subliniat apoi şi într-un interviu acordat Politico, în care a denunţat liderii europeni ca fiind „slabi” şi a declarat că îi va susţine pe anumiţi candidaţi preferaţi în alegerile din Europa, chiar cu riscul de a ofensa sensibilităţile locale.

Kubilius este de părere că SUA consideră acum că o UE mai coezivă reprezintă o potenţială provocare la adresa influenţei americane. „Limbajul antagonistic al Strategiei de securitate naţională a SUA faţă de Uniunea Europeană nu provine din sentimentalisme americane legate de „vechea Europă bună”, ci din consideraţii strategice profunde”, a punctat el.

Strategia negării

Kubilius a legat viziunea asupra lumii a strategiei americane de ideile lui Elbridge Colby – în prezent funcţionar de rang înalt al Pentagonului – a cărui carte „The Strategy of Denial” (Strategia negării) susţine că SUA trebuie să împiedice orice regiune să formeze o putere dominantă capabilă să limiteze accesul american la pieţe. Kubilius a remarcat că Eldrige Colby identifică „Uniunea Europeană sau o entitate mai coezivă care ar putea să se formeze din aceasta” ca fiind „capabilă să stabilească o hegemonie regională şi să împovăreze în mod nejustificat sau chiar să excludă comerţul şi implicarea SUA”.

Comisarul pentru apărare, care este de origine lituaniană, susţine că această perspectivă strategică, mai degrabă decât dezacordurile ideologice, explică tonul neobişnuit de ostil al NSS faţă de Bruxelles. „Să sperăm”, conchide el, că „va exista suficientă prudenţă pe teritoriul american pentru a nu lupta împotriva puterii emergente a unităţii europene”.

Elbridge Colby este considerat a fi şi în spatele politicii de retragere a trupelor americane din Europa, în special de pe flancul estic, inclusiv din România.

Editor : Sebastian Eduard