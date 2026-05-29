Live TV

UE a decis deblocarea a miliarde de euro pentru Ungaria

Data publicării:
Peter Magyar meets Ursula von der Leyen in Brussels
Ursula von der Leyen și Peter Magyar. Foto: Profimedia

Progresele înregistrate de Ungaria în materie de reforme sub noul guvern condus de Peter Magyar permit Uniunii Europene să deblocheze miliarde de euro pentru această țară din fondurile de redresare și de coeziune, a declarat Comisia Europeană, potrivit TVPWorld.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat reporterilor, după întâlnirea cu prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, că UE va debloca 10 miliarde de euro (11,6 miliarde de dolari) din fondurile înghețate anterior din Fondul de redresare, precum și 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune.

„Sunt foarte bucuroasă să anunț astăzi că putem debloca 10 miliarde de euro pentru Ungaria”, a spus von der Leyen, referindu-se la granturile și împrumuturile cu dobândă redusă din fondul de redresare al UE.

„Odată cu progresele înregistrate în ceea ce privește obiectivele-etapă majore, am reușit, de asemenea, să deblocăm fondurile de coeziune condiționate în valoare de 4,2 miliarde de euro”, a spus ea, referindu-se la fonduri suplimentare care fuseseră înghețate anterior din cauza problemelor legate de statul de drept sub guvernul anterior al lui Viktor Orban.

Ea a spus că încă 2,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune vor fi puse la dispoziția Budapestei pe măsură ce guvernul va finaliza pașii următori.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. Surse: Nicușor...
drapel nato langa ale aliatilor
2
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
profimedia-1019040261
3
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
om cu umbrela in ploaie
4
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA zonelor afectate de...
Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026
5
MApN explică de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10 etaje din Galați...
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Digi Sport
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hungarian PM Orban Holds Election Rally
Viktor Orban, mesaj către guvernul Magyar după prăbușirea dronei rusești la Galați: „Niciun pas către o Europă orientată spre război”
peter magyar
Premierul Ungariei exprimă solidaritatea cu România. „Unitatea Europei și a NATO este mai importantă ca niciodată”
peskov
„Nu putem decât să ne bucurăm”: Cum răspunde Kremlinul la refuzul Ungariei de a trimite arme Ucrainei
Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu reprezentanții companiei AtkinsRealis Canada
Bolojan, după discuțiile despre proiectele nucleare de la Cernavodă: „Vrem să vorbim despre reactoarele 3 și 4 la timpul prezent”
Italy: Illustration Hantavirus
Hantavirusul pune Europa în alertă. UE trimite de urgență primele doze de tratament experimental
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan, după explozia dronei la Galați: Consulul rus de la...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
Prima reacție a Rusiei după ce Nicușor Dan a anunțat închiderea...
nicusor dan la pupitrul administratie prezidentiale, declaratii de presa
Nicuşor Dan acuză „iresponsabilitatea unor lideri politici care...
Vladimir Putin.
Vladimir Putin a fost informat despre incidentul cu drona rusească...
Ultimele știri
Bolojan a discutat cu Maia Sandu despre consolidarea apărării pe flancul estic, după incidentul cu drona de la Galați
Parlamentul Poloniei a adoptat legea parteneriatului civil, însă președintele Nawrocki a anunțat că nu o va promulga
Un comisar-şef de la Poliţia Sectorului 3 a fost prins în flagrant primind mită 50.000 de lei (DNA)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
Imagini cu apartamentul din Galați distrus de drona rusească. Cine ar trebui să-i despăgubească pe cei...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunț oficial al SUA, în privința dronelor: "Să se aştepte la acţiuni rapide, dacă încalcă spaţiul aerian...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, după locul 3 la Eurovision 2026: ce nu s-a văzut la TV în timpul show-ului României
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”