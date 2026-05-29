UE a decis deblocarea a miliarde de euro pentru Ungaria

Progresele înregistrate de Ungaria în materie de reforme sub noul guvern condus de Peter Magyar permit Uniunii Europene să deblocheze miliarde de euro pentru această țară din fondurile de redresare și de coeziune, a declarat Comisia Europeană, potrivit TVPWorld.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat reporterilor, după întâlnirea cu prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, că UE va debloca 10 miliarde de euro (11,6 miliarde de dolari) din fondurile înghețate anterior din Fondul de redresare, precum și 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune.

„Sunt foarte bucuroasă să anunț astăzi că putem debloca 10 miliarde de euro pentru Ungaria”, a spus von der Leyen, referindu-se la granturile și împrumuturile cu dobândă redusă din fondul de redresare al UE.

„Odată cu progresele înregistrate în ceea ce privește obiectivele-etapă majore, am reușit, de asemenea, să deblocăm fondurile de coeziune condiționate în valoare de 4,2 miliarde de euro”, a spus ea, referindu-se la fonduri suplimentare care fuseseră înghețate anterior din cauza problemelor legate de statul de drept sub guvernul anterior al lui Viktor Orban.

Ea a spus că încă 2,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune vor fi puse la dispoziția Budapestei pe măsură ce guvernul va finaliza pașii următori.

