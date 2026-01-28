Live TV

Fost comandant militar din NATO: Donald Trump reprezintă o amenințare mai mare pentru Alianța Nord-Atlantică decât Vladimir Putin

Data publicării:
NATO_CONFERINTE_SUA_ROU_80_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Donald Trump, la summitul NATO de la Haga. 25 iunie 2025. Foto Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Președintele american Donald Trump reprezintă o amenințare mai mare pentru NATO decât Vladimir Putin, a declarat unul dintre foștii comandanți ai alianței într-un atac virulent la adresa politicii externe a Washingtonului. Liderul american a stârnit îngrijorare după o serie de acțiuni agresive întreprinse în acest an, printre care capturarea lui Nicolas Maduro în Venezuela, amenințările cu preluarea controlului asupra Groenlandei și afirmația controversată că trupele europene din Afganistan „nu se aflau pe linia frontului”, relatează Independent.

Generalul Sir Richard Shirreff, fostul comandant suprem adjunct al NATO pentru Europa, a declarat că amenințarea celui de-al 47-lea președinte al SUA cu intervenția militară în Groenlanda „nu era deloc o fanfaronadă”, chiar și după ce liderul de la Casa Albă s-a angajat să nu recurgă la forță pentru a ocupa insula, care este teritoriu al Danemarcei, membră a NATO.

„Trebuie să-l luăm în serios. Trebuie să presupunem că, în cazul lui Trump, la fel ca în cazul lui Putin, se va întâmpla cel mai rău scenariu”, a declarat acesta pentru Independent. „Trump reprezintă o amenințare mai mare pentru NATO, dacă vrei să faci o comparație. Trump este cel care câștigă premiul”.

Shirreff, care este în prezent președintele Consiliului consultativ pentru securitate și riscuri internaționale al Healix, a declarat că Donald Trump a „distrus ordinea internațională” în primul an al celui de-al doilea mandat. „De asemenea, este pe cale să distrugă singura alianță care a garantat securitatea transatlantică timp de 77 de ani”, a mai spus acesta.

Fostul ofițer al armatei britanice a declarat că Trump i-a prezentat omologului său rus două dintre cele mai prețuite obiective de politică externă „pe tavă”.

„El a decuplat America de securitatea europeană și, prin amenințările sale, ține efectiv NATO sub linia de plutire”.

Shirreff a afirmat că, deși președintele rus Vladimir Putin reprezintă o „amenințare existențială” pentru Europa, invazia sa din Ucraina din februarie 2022 a unit NATO și „a consolidat ordinea internațională”.

Liderul american, între timp, a transformat sistemul global bazat pe reguli „într-o cauză pierdută”, a adăugat el. „În mod evident, Putin l-a amenințat masiv, dar Trump a atacat singura alianță care ne garantează securitatea.”

În SUA, Donald Trump a fost ridiculizat pentru ceea ce criticii numesc o abordare „Taco” a politicii – adică Trump Always Chickens Out (Trump întotdeauna se sperie). Recent, el a amenințat cu intervenția militară atât în Groenlanda, cât și în Iran, înainte de a părea să dea înapoi și să caute soluții diplomatice.

Dar generalul Shirreff a afirmat că amenințările în sine, în special cele la adresa Groenlandei, sunt suficiente pentru a provoca daune grave alianțelor Washingtonului în cadrul NATO.

„Națiunea lideră a alianței a amenințat integritatea teritorială a unui alt membru al alianței... cum poți merge mai departe și reconstrui încrederea? Nimeni nu va mai avea încredere în Trump, iar noi mai avem încă trei ani de suportat.”

Ca răspuns la instabilitate, Shirreff a sfătuit NATO să se „europenizeze” și să caute independența strategică și militară față de SUA, în special pentru restul mandatului lui Donald Trump.

Alți experți nu sunt de acord cu concluzia generalului Shirreff cu privire la liderul care reprezintă o amenințare mai mare pentru NATO.

Jon B Alterman, președinte al departamentului de securitate globală și geostrategie al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, a fost de acord că războiul lui Putin a avut „un efect unificator” asupra NATO, dar a susținut că Donald Trump era mai „deschis la persuasiune” din partea aliaților NATO.

El a afirmat că politica externă a președintelui american și atacurile sale la adresa NATO reflectă îngrijorările multor americani cu privire la rolul SUA în străinătate. La începutul acestei luni, Trump a afirmat într-o postare pe Truth Social că a „salvat NATO”.

„Aceasta este o veche nemulțumire americană”, a declarat Alterman pentru The Independent. „Statele europene caută acum soluții alternative, iar aceste discuții nu aveau loc deloc acum un an. Ordinea internațională trebuie să-și regândească răspunsul; pentru unii, a fost o relație foarte unilaterală.”

Gabriel A Giménez Roche, profesor asociat de economie și finanțe la Neoma Business School, a declarat că nepopularitatea în sondaje ar putea servi drept un factor de control asupra ambițiilor globale neîngrădite ale lui Trump.

„Poziția conflictuală a lui Trump față de Europa nu beneficiază de un sprijin puternic în rândul electoratului american”, a spus acesta. „Sondajele arată în mod constant scepticismul față de antagonizarea aliaților, retorica anexării și escaladarea conflictelor comerciale – un sentiment care ar putea avea consecințe electorale.”

Dar Putin ar putea beneficia în mod implicit de această incertitudine. „Dacă nici firmele europene, nici alegătorii americani nu beneficiază de pe urma acestei situații, răspunsul este îngrijorător. Principalul beneficiar pare să fie Vladimir Putin, ale cărui interese strategice sunt servite de o SUA distrasă, de o relație transatlantică divizată și de o Europă forțată să-și reevalueze dependența de Washington”.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat pentru Independent: „Președintele Trump a făcut mai mult pentru NATO decât oricine altcineva. Contribuțiile Americii la NATO le eclipsează pe cele ale altor țări, iar succesul său în obținerea unui angajament de cheltuieli de 5% din partea aliaților NATO ajută Europa să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare.

Statele Unite sunt singurul partener NATO care poate proteja Groenlanda, iar președintele promovează interesele NATO în acest sens”.

