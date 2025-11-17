Ucraina și-a asigurat unul dintre cele mai importante angajamente pe termen lung în domeniul apărării, după ce președintele Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron au semnat luni, la Paris, un pact de securitate pe 10 ani, deschizând astfel calea pentru ca Kievul să achiziționeze sistemul de apărare aeriană SAMP/T, precum și alte arme și tehnologii avansate.

Există cinci lucruri pe care probabil nu le știați despre sistemul de apărare aeriană SAMP/T produs de Franța și Italia, prezentate aici sub forma unor întrebări frecvente, dar rar adresate, se arată într-o analiză a presei de la Kiev.

De ce ar fi SAMP/T o completare importantă pentru sistemele integrate de apărare aeriană ale Ucrainei?

Sistemul franco-italian SAMP/T ar putea umple o lacună critică în apărarea aeriană a Ucrainei, oferind ucrainienilor o modalitate de a se apăra de rachetele balistice rusești, fără a fi nevoiți să depindă de livrările intermitente, dictate de Casa Albă, ale sistemului comparabil Patriot, fabricat în SUA.

Problema este producția – producătorii MBDA și Thales pot produce doar câteva sisteme SAMP/T pe an, iar Ucraina are nevoie de zeci.

Ce este SAMP/T?

Sistemul SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre) este un sistem modern de apărare aeriană fabricat în comun de Franța și Italia. Acesta lansează racheta Aster 30, o armă eficientă capabilă să doboare majoritatea aeronavelor chiar și de la distanțe mari, precum și rachete balistice de rază medie și scurtă.

Pe hârtie, cele mai avansate versiuni ale Aster 30 pot intercepta o aeronavă la 150 km, o rachetă balistică de dimensiuni medii similară cu cele pe care Rusia le lansează asupra Ucrainei la 600 km și o rachetă balistică intercontinentală de dimensiuni mari la distanțe și mai mari. Cea mai scumpă rachetă Aster 30 costă aproximativ 2 milioane de dolari. Un sistem SAMP/T complet, incluzând radare, vehicule de sprijin, lansatoare și reîncărcări, costă aproximativ 500 de milioane de dolari.

Care sunt limitele sistemului SAMP/T?

Cele două sisteme SAMP/T utilizate în Ucraina, care lansează rachete Aster 30 de versiune mai veche, au avut dificultăți în a lovi rachetele balistice rusești care manevrau în timp ce zburau către țintă, în loc să zboare pe o traiectorie previzibilă. MBDA/Thales produce aproximativ 300 de rachete Aster 30 pe an; împotriva celor mai mari raiduri cu rachete rusești, forțele de apărare aeriană ucrainene ar putea lansa cu ușurință 20 de rachete Aster 30 într-o singură noapte. Deoarece SAMP/T este principalul sistem de apărare aeriană al Franței și Italiei, chiar și o apărare moderată a Ucrainei împotriva rachetelor balistice rusești riscă să epuizeze stocurile de rachete ale Franței și Italiei pentru apărarea propriului spațiu aerian național. De asemenea, alte țări (Danemarca, Singapore) sunt în așteptare alături de Ucraina pentru sistemele SAMP/T și rachetele Aster 30.

Cum se compară SAMP/T cu sistemul american Patriot?

Sistemul american de apărare aeriană Patriot a fost introdus pentru prima dată în anii 1990 și, în comparație cu SAMP/T, este testat în luptă, având la activ zeci de ani de experiență de combatere încorporată în actualizări. Din punct de vedere al specificațiilor de performanță, Patriot poate lovi o țintă la o altitudine mai mare decât SAMP/T, dar este proiectat să lanseze două rachete interceptoare la fiecare țintă care se apropie. Racheta interceptoare lansată de Patriot, PAC-3, costă de aproximativ cinci ori mai mult decât Aster 30 franco-italiană. Un sistem Patriot gata de luptă costă aproximativ de două ori mai mult decât un SAMP/T. Producția americană de rachete interceptoare PAC-3 este de aproximativ două ori mai mare decât cea de Aster 30.

Dincolo de avantajul european în ceea ce privește costurile, majoritatea analiștilor consideră că livrările de arme ale SUA către Ucraina sunt nesigure. Din cauza politicii interne a SUA, actuala administrație americană a renunțat de cel puțin trei ori la trimiterea armelor promise Ucrainei, cel mai recent în luna martie. Ucraina nu a înregistrat întreruperi în livrările de arme din Franța sau Italia, iar liderii naționali din ambele țări au declarat că livrările ar trebui să continue fără întrerupere.

Care este concluzia principală referitoare la SAMP/T?

SAMP/T este preferabil sistemului Patriot ca sistem principal de apărare aeriană în Ucraina, dar limitele de producție europene fac improbabilă utilizarea pe scară largă a SAMP/T în Ucraina în următorii ani.

Editor : A.R.