Cum arată „Kim Kardashian a lumii pisicilor”. Felina a fost onorată cu o pictură murală uriașă într-un oraș polonez

Data publicării:
mural polonia
O pisică alb-negru dolofană, care a devenit o senzație națională în 2023 în Polonia, a revenit în lumina reflectoarelor, de data aceasta după ce a fost imortalizată într-un mural gigant, ecologic, în orașul Szczecin, din nord-vestul țării.

Supranumit „cea mai faimoasă pisică din Polonia”, Gacek a devenit celebru acum doi ani, când a ajuns în mod neașteptat în fruntea listei Google a atracțiilor locale din Szczecin, eclipsând chiar și bijuteriile arhitecturale ale orașului, precum Filarmonica, Castelul Ducilor de Pomerania și tunelurile subterane din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

Adesea văzut dormind în adăpostul său de lemn de pe strada Kaszubska, Gacek era de mult timp o figură locală îndrăgită, iar statutul său de cult a fost amplificat pentru prima dată în 2020, când un portal de știri local, wSzczecinie, a publicat un reportaj video despre el.

Acest videoclip, încă disponibil online, a strâns peste 1,1 milioane de vizualizări, propulsându-l pe Gacek de la curiozitatea cartierului la iconul internetului și, în cele din urmă, în fruntea listei de obiective turistice din Szczecin.

Cunoscut alternativ drept „Regele Kaszubska”, „ambasadorul pisicilor din Szczecin” și, cel mai important, „Kim Kardashian al lumii pisicilor”, legendarul pisoi a strâns peste 1.000 de recenzii ale utilizatorilor, majoritatea acordându-i o evaluare perfectă de cinci stele.

„Cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat în vacanță”, a scris un fan. Un altul l-a numit „primarul orașului”, lăudându-i „personalitatea, greutatea și stilul”.

Alți admiratori l-au descris ca „o vedetă rock”, „regele orașului”, „cel mai mare din toate timpurile” și „o icoană a orașului”. Faima lui Gacek a atins astfel de culmi încât unii utilizatori Google au mărturisit chiar că au vizitat Polonia doar pentru a mângâia această bilă de blană elegantă.

Mass-media internațională a fost, de asemenea, impresionată, cu reportaje în Reuters, The Washington Post, The Sun, The Guardian și Business Insider.

Totuși, nu toată lumea a fost încântată. Printre rarele recenzii de o stea, un vizitator l-a acuzat pe Gacek că a furat un cârnat.

Mai grav, au fost exprimate îngrijorări cu privire la creșterea în greutate a acestuia, atribuită în mare parte muntelui de gustări lăsate de străini bine intenționați.

În cele din urmă, tocmai aceste temeri legate de starea de sănătate a lui Gacek au determinat intervenția unei organizații caritabile pentru protecția animalelor, ceea ce a dus la adoptarea lui de către o nouă familie. Potrivit unei surse, el se bucură acum de „o pensie liniștită, după ce a urmat un tratament pentru slăbit”.

Deși vizitatorii orașului Szczecin nu mai pot să-l întâlnească fizic pe Gacek, pot experimenta cea mai bună alternativă: un mural de dimensiuni XL conceput nu numai pentru a celebra moștenirea sa, ci și pentru a promova conștientizarea drepturilor animalelor și responsabilitatea umană față de animale.

Pictura murală, situată pe strada Rugiańska, a fost realizată folosind vopsea fotocatalitică, un material care combate smogul și ajută la purificarea aerului la contact.

Nici fostul loc preferat al lui Gacek, strada Kaszubska, nu l-a uitat. Astăzi, o cafenea populară pentru pisici se află chiar lângă locul unde acest Kardashian felin obișnuia să se relaxeze.

