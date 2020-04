Cum au reacționat copiii din Spania după ce au putut ieși din nou afară, după o lună și jumătate

La capătul a 42 de zile de măsuri stricte de izolare la domiciliu, copiii din Spania au avut voie duminică să iasă din nou afară. Dar nu oricum, ci însoțiți cu un adult, între orele 9:00 și 21:00. Trotinetele, patinele cu rotile şi skateboard-urile sunt permise, dar copiii nu au voie să se îndepărteze de locuință la o distanţă mai mare de 1 kilometru.

Spania a înregistrat 288 de decese de COVID-19 în ultimele 24 de ore, cea mai mică valoare după aproape 5 săptămâni. Oficialii sunt optimiști că au reușit să aplatizeze definitiv curba îmbolnăvirilor și deceselor. Această veste bună a coincis cu ziua când, după șase săptămâni de izolare la domiciliu, copiii spanioli au putut să iasă din case. Ei sunt primii care scapă, cât de cât, de carantină.

Multe dintre familiile care au ieşit din locuinţe pentru prima dată după mai multe săptămâni le-au pus copiilor măşti de protecţie.

„Trăim această zi cu un amestec de emoţie şi teamă”, mărturisește Carmen, mama a două fetiţe, care locuieşte în centrul Madridului.

Carmen a primit vestea cu teamă, gândindu-se că în curând trotuarele vor fi pline de oameni. Dar fiicele ei, Sara, de 6 ani, şi Julia, de 3 ani, au fost încântate. „Julia a început să aplaude tare în faţa televizorului atunci când s-a anunţat că cei mici pot ieşi din nou din case”, a povestit Carmen.

Copiii ceva mai mari par să fi înțeles de ce a fost nevoie să stea în casă: „Singura variantă era să stăm în casă”, spune unul dintre ei, care a ieșit afară cu trotineta, împreună cu fratele său.

„Dacă nu am fi stat, am fi luat virusul și am fi murit. A fost bine să stăm acasă”, completează fratele lui mai mic.

„Apreciez că pot să ies, deoarece statul în casă începuse să devină foarte plictisitor. Avem jocuri video și putem să vorbim cu prietenii pe Whatsapp, dar este bine că putem să ieșim la aer curat, deoarece eram un pic copleșiți în casă”, spune un alt băiat, ieșit cu skateboard-ul.

„Strada, strada și parcul și să simt adierea pe față. Nu credeam că vreodată îmi va lipsi școala, dar chiar îmi lipsește”, mărturisește o adolescentă, întrebată ce i-a lipsit în tot acest timp.

Copiii trebuie să respecte regulile de distanțare socială, să stea la doi metri de alți oameni și nu au voie în parcuri și locuri de joacă. Un adult poate însoți maximum trei copii.

„Ca să vă spun sincer, pentru mine timpul a zburat, nu mi s-a părut atât de mult. Ne-am jucat mult, nu ne-a lipsit nimic, așa că nu putem să ne plângem”, spune mama celor doi băieți.

Spania, una dintre ţările cele mai afectate de pandemia de COVID-19, a introdus reguli stricte de izolare la domiciliu luna trecută. Oamenii au avut voie să-şi scoată animalele de companie la plimbare, dar nu au putut merge pur şi simplu la o plimbare sau să iasă să alerge. Aceste restricţii rămân în continuare în vigoare pentru adulți cel puțin până la data de 2 mai, asta numai „dacă pandemia îşi continuă evoluţia favorabilă”, după cum a spus sâmbătă premierul Pedro Sanchez. El a promis că dacă totul va merge bine, peste o săptămână guvernul va permite și adulților să iasă din case pentru plimbări scurte sau ca să facă exerciții fizice.

