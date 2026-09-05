La 29 de ani, italianca Virginia Benzi, cunoscută online drept Quantum Girl, și-a asumat misiunea de a lupta pentru egalitatea de gen și de a inspira o nouă generație de femei de știință în țara lui Galileo și Da Vinci, scrie The Times într-un articol dedicat tinerei din Genova care își asumă statutul de „tocilară sexy” și se folosește de el pentru a atrage tinerele spre disciplinele STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică).

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Quantum Girl se afla la sala de sport când tatăl uneia dintre admiratoarele sale s-a apropiat de ea. „Aceste adolescente au venit la mine împreună cu tatăl lor”, a povestit absolventa de fizică în vârstă de 29 de ani și vedetă a rețelelor sociale, al cărei nume real este Virginia Benzi. „Tatăl m-a întrebat cu ce mă ocup online, iar eu i-am răspuns «fizică». M-a privit puțin surprins și m-a întrebat: «educație fizică?»”

Deși Italia a dat naștere unor mari minți științifice, precum Galileo Galilei și Leonardo da Vinci, relativ puține femei aleg să le calce pe urme. În 2023, doar 17% dintre absolventele cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani au studiat discipline STEM, adică mai puțin de jumătate din proporția omologilor lor de sex masculin, potrivit datelor agenției de statistică Istat.

Benzi încearcă să schimbe această situație, folosind conținut digital distractiv, pe tema fizicii, pentru a inspira o nouă generație de femei să se dedice științei. Femeia cunoscută de urmăritorii ei sub numele de „Quantum Girl” a intrat în lista „100 Under 30” a revistei Forbes Italia, l-a întâlnit pe Sergio Mattarella, președintele Italiei, și a obținut un contract pentru o serie educațională de 10 episoade cu Rai, postul public de televiziune al țării.

„Știința a fost întotdeauna considerată un domeniu foarte masculin”, spune Benzi, care are tatuaje și un stil deosebit de glamour. „Soluția nu este să forțăm femeile să facă ceva ce nu le interesează, ci să găsim o modalitate de a le conecta interesele cu această lume.”

Folosind meme-uri pline de umor, ea demolează superstițiile, asumându-și în același timp statutul de „tocilară sexy”. Videoclipurile sale pline de umor dezvăluie enigmele cotidiene, de la întrebarea dacă PlayStation-ul ar trebui așezat pe verticală sau pe orizontală până la cea dacă este mai bine să dormi dezbrăcat sau în pijamale în timpul unui val de caniculă.

Influencerița din Genova oferă, de asemenea, lecții mai lungi pe YouTube, cum ar fi o prezentare generală de 40 de minute a competiției dintre companii precum Microsoft pentru construirea unor calculatoare cuantice fiabile.

În cartea sa din 2024, „La Scienza delle Meraviglie” („Știința minunilor, n.r.), Benzi ilustrează modul în care fizica ne ajută să înțelegem lumea din jurul nostru, oferind introduceri accesibile în domenii ale fizicii precum gravitație, spațiu-timp și mecanica cuantică.

Virginia Benzi , cunoscută online drept Quantum Girl. Foto: Francesco Cigliano / Zuma Press / Profimedia

„Scopul meu principal este să promovez conștientizarea științifică”, a declarat Benzi, a cărei muncă i-a adus un premiu la TikTok Awards în urmă cu doi ani. „Vreau să apropii oamenii de știință și să le diminuez teama atunci când se discută despre știință.”

Pasiunea ei pentru știință a fost una neașteptată. Născută într-o familie de restauratori de mobilă lângă Alessandria, în Piemont, Benzi s-a înscris inițial la un program de studii de artă la Torino, înainte de a se reorienta către fizică la Universitatea din Genova, devenind una dintre cele aproximativ 20 de femei înscrise la un curs cu 80 de studenți.

Decizia ei a fost o evoluție firească a interesului profund pentru filosofie pe care îl cultivase încă din liceu.

„Mi-am dat seama că știința era cea mai obiectivă modalitate de a răspunde la întrebările pe care mi le puneam.”

A început să posteze videoclipuri educative pe TikTok pe măsură ce se apropia absolvirea, devenind la scurt timp ambasadoare a Generazione Stem, o comunitate online care ajută femeile să-și construiască o carieră în domeniile STEM.

Crearea de conținut pentru rețelele sociale a fost o modalitate de a se motiva pe sine și pe alte femei din cadrul cursului dominat de bărbați. „Mă simțeam puțin în plus”, spune ea. „Așa că am realizat videoclipuri atât despre examenele pe care le susțineam, cât și despre parcursul meu.”

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Paritatea de gen în disciplinele STEM, deși se îmbunătățește, rămâne o preocupare în mare parte a Occidentului. În 2023, femeile reprezentau 43% dintre absolvenții de discipline STEM în Islanda, dar doar 28% în Belgia și Germania și 27% în Spania. În România, de 42,1% dinre absolvenții acestor discipline sunt femei, potrivit datelor Eurostat.

Benzi afirmă că disciplinele STEM din Italia, țara cu cele mai multe situri din patrimoniul UNESCO decât orice altă țară, se confruntă cu dificultăți în a atrage studenți de ambele sexe, deoarece se consideră o „națiune a artei”. Femeile, adaugă ea, sunt dezavantajate de o condiționare culturală care provine din stereotipuri de gen adânc înrădăcinate.

Guvernul prim-ministrului Giorgia Meloni a încercat să abordeze decalajul de gen, iar Anna Maria Bernini și Giuseppe Valditara, miniștrii săi ai universităților și educației, au anunțat în martie că vor crește numărul burselor destinate femeilor care se înscriu la programe de studii STEM

.„Va fi o lume din ce în ce mai tehnologizată”, spune Benzi, avertizând că femeile — și Italia, în general — riscă să nu țină pasul cu revoluția globală a inteligenței artificiale și a datelor. „Dacă femeile nu găsesc o punte de legătură către știință și tehnologie, dacă nu se interesează de aceste discipline, riscă să rămână în urmă.”

Eforturile lui Benzi au atras atenția președintelui Mattarella, care a invitat-o la Quirinale, reședința prezidențială din Roma, ca una dintre cei 12 tineri creatori de conținut din 2024 însărcinați cu diseminarea cunoștințelor despre Constituția italiană.

Dar ceea ce îi aduce lui Benzi, probabil, cea mai mare satisfacție este să primească mesaje de la tinere care au fost inspirate de ea să studieze științele. „Sunt fete care decid să se înscrie la fizică și îmi scriu spunând: «Mulțumesc că m-ai încurajat. Aveam îndoieli.»”

Editor : B.E.