Cum l-ar putea convinge regele Charles pe Donald Trump să sprijine Ucraina

Vizita președintelui american Donald Trump în Regatul Unit ar putea servi drept bază pentru prim-ministrul britanic Keir Starmer și consilierii săi superiori pentru a depune eforturi reînnoite în vederea convingerii liderului de la Casa Albă să exercite mai multă presiune asupra Rusiei în vederea obținerii păcii în Ucraina.

Politico notează că Marea Britanie este pregătită să-l întâmpine pe Trump cu fast și pompa maximă, cu banchete, escorte de onoare și o paradă aeriană ceremonială care l-a impresionat și în trecut. Ceea ce deja s-a petrecut.

Deși Ucraina nu apare pe agenda oficială a vizitei, consilierii politici și regali se așteaptă ca eforturile de pace în această țară să fie discutate în culise.

Un înalt oficial al Ministerului Apărării din Marea Britanie, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că regele Charles al III-lea este „foarte apropiat” de detaliile negocierilor de încetare a focului și de președintele ucrainean Volodymir Zelenski însuși.

Acest lucru îi oferă prim-ministrului Starmer un instrument la care mulți alți lideri europeni nu au acces: un monarh simpatic, care demonstrează în mod discret, dar constant, sprijinul său pentru Kiev și care este dispus să contribuie la depășirea scepticismului american în această chestiune.

Trump ar avea un profund respect și afecțiune pentru familia regală, lucru pe care Londra intenționează să-l exploateze în timpul vizitei de stat.

Citește și

Donald Trump și Melania, vizită istorică în Marea Britanie. Ceremonii fastuoase și plimbări cu caleașca pentru cuplul prezidențial



Politico amintește cum, după o dispută între Zelenski și Trump la Casa Albă, Charles l-a invitat în mod neașteptat pe președintele ucrainean la ceai la Sandringham și mai târziu la prânz la Castelul Windsor, înaintea summitului NATO din iunie.

Un fost diplomat britanic de rang înalt a declarat că, deși regele nu se pronunță public cu privire la chestiuni guvernamentale, el este „priceput în a găsi alte modalități de a-și exprima opiniile”.

Va avea destul timp să o facă: președintele Trump va petrece noaptea la Castelul Windsor, unde va fi tratat cu o procesiune cu trăsura prin domeniu și o cină în sala de mese oficială înainte de evenimentul principal – un banchet oficial cu ținută de gală.

„Nu ar fi surprinzător dacă ar profita de ocazie pentru a-l încuraja în privat pe președinte să sprijine Ucraina mai eficient”, a declarat același fost diplomat.

Un consilier regal a confirmat interesul regelui Charles pentru Ucraina, menționând că, într-un mesaj de solidaritate cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei luna trecută, acesta a făcut apel la o „pace justă și durabilă” în țară.

Regele ar putea menționa Ucraina în discursul său de la banchetul de stat, așa cum a făcut-o în timpul recentei vizite a liderului francez Emmanuel Macron, dar diplomația sa va avea probabil loc în afara ochilor publicului.

Între timp, a-l împinge pe Trump către acțiuni mai decisive în sprijinul Ucrainei rămâne o sarcină dificilă. Deși președintele SUA pare să încline către o viziune mai sceptică asupra liderului Kremlinului, Vladimir Putin, acest lucru nu a dus încă la măsuri ferme pentru a-l trage la răspundere.

În timp ce sarcina principală a Regatului Unit a fost până acum să-l mențină pe Trump angajat în discuții privind Ucraina, se așteaptă ca regele să contribuie la aceste eforturi cu gesturi mai grandioase decât ale celorlalți, concluzionează Politico.

Trump a sosit în Regatul Unit în seara zilei de 16 septembrie. El este primul președinte american care efectuează două vizite de stat în Regatul Unit. Astfel de vizite sunt evenimente de cel mai înalt nivel, la care participă monarhi și care implică un program de mai multe zile.

Editor : Sebastian Eduard