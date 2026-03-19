Dezbateri la Bruxelles: Zelenski promite repararea conductei Drujba, dar cere deblocarea ajutorului UE ținut în loc de Viktor Orban

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a angajat să restabilească deplin fluxul de petrol prin conducta Drujba şi să îndeplinească deplin rolul Ucrainei de partener energetic de încredere al UE, a declarat o sursă comunitară după intervenţia liderului ucrainean la summitul UE, unde premierul ungar Viktor Orban nu s-a lăsat înduplecat să ridice veto-ul opus ajutorului financiar pentru Ucraina, provocând furia liderilor europeni, anunță Reuters.

Poziţia Ungariei este foarte simplă: vom ajuta Ucraina când vom avea acces la petrolul nostru, a indicat Orban înaintea summitului, a cărui declaraţie finală a refuzat să o semneze, la fel şi omologul său slovac Robert Fico, ţara acestuia din urmă fiind de asemenea afectată de oprirea fluxului de petrol rusesc prin conductă.

Ungaria şi Slovacia nu mai primesc petrol prin această conductă de pe 27 ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar Zelenski susţine că reparaţiile necesită timp. Dar Viktor Orban şi Robert Fico susţin de partea lor că Ucraina tergiversează repararea conductei într-o acţiune de şantaj împotriva lor pentru refuzul de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE.

Printre represaliile la care a recurs, pe lângă oprirea exporturilor de energie şi motorină către Ucraina şi blocarea unor noi sancţiuni ale UE contra Rusiei, Orban a blocat un ajutor financiar european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Acest ajutor constă într-un împrumut, dar pe care Kievul ar trebui să-l ramburseze numai dacă Rusia îi va plăti ipotetice reparaţii de război, altfel statele UE vor trebui să-l plătească, cu excepţia Ungariei, Republicii Cehe şi Slovaciei, care au refuzat să participe la mecanismul de garantare.

În încercarea de a limita posibilitatea lui Orban de a exploata acest subiect în campania electorală pentru alegerile din 12 aprilie, Comisia Europeană a cerut totuşi Ucrainei să repare conducta Drujba şi i-a oferit de asemenea sprijin financiar pentru lucrări, dar încă nu este clar când va fi repusă această conductă în funcţiune.

Nu este clar nici ce vor face mai departe liderii europeni pentru ca Ucraina să acceseze noile fonduri promise de UE şi blocate în continuare de guvernul de la Budapesta, o opţiune fiind să aştepte să treacă alegerile din Ungaria, în speranţa că actualul premier le va pierde.

La alegerile din 12 aprilie se vor confrunta în Ungaria opozantul Peter Magyar, susţinut de Bruxelles, şi premierul Viktor Orban, aflat în conflict cu Bruxelles-ul întrucât Ungaria a refuzat să susţină Ucraina în războiul cu Rusia şi a promovat măsuri anti-LGBT, împotriva migranţilor şi a ONG-urilor.

