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Doi turiști au fost înjunghiați în Atena, lângă Acropole

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Sursa foto: Profimedia Images
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Un bărbat a înjunghiat doi turiști, marți dimineață, în apropierea celebrului sit Acropole din Atena, principala atracție turistică a Greciei, a anunțat poliția greacă, citată de CBS News.

Victimele sunt un bărbat și o femeie, ambii greco-americani, fiind atacați cu un cuțit lângă intrarea în Muzeul Acropolei. Femeia a suferit răni ușoare la un picior, în timp ce bărbatul a fost rănit mai grav la un braț, potrivit polițiștilor.

Atacatorul a fost reținut, iar cele două victime au fost transportate la spital.

Identitatea atacatorului nu a fost făcută publică, dar, potrivit poliției, acesta ar suferi de probleme psihice.

Atacurile stradale sunt rare în Grecia. În aprilie, autoritățile au arestat un bărbat în vârstă de 89 de ani care ar fi deschis focul într-un birou de asigurări sociale și într-un tribunal din centrul Atenei, rănind cel puțin patru persoane.

Situl Acropole din Atena atrage milioane de turiști în fiecare an. Anul trecut, aproximativ 4,6 milioane de oameni au vizitat situl.

Editor : A.P.

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