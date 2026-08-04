Live TV

Video Două nave civile ale unor companii turcești, atacate cu drone în Marea Neagră. Ankara cere Rusiei și Ucrainei măsuri urgente

Data publicării:
Nadhezna cargo Turkey
Nadezhda, nava de transport de tip Ro-Ro lovită de o dronă în apropiere de Novorossiisk. Captură video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Mai mulți membri ai echipajelor, inclusiv cetățeni turci, au fost răniți în atacurile produse după ce navele au plecat din portul rus Novorossiisk. Ankara se declară „profund îngrijorată” de extinderea conflictului ruso-ucrainean asupra transportului maritim civil și avertizează că o continuare a escaladării ar putea avea consecințe inclusiv asupra securității alimentare.

„Navele civile aparţinând companiilor maritime turceşti Yasar şi Nadezhda au fost atacate de drone după ce au plecat aseară (luni seara - n.r.) din portul Novorossiisk, iar unii membri ai echipajului, inclusiv cetăţeni ai noştri, au fost răniţi. Siguranţa cetăţenilor noştri este prioritară, iar situaţia lor este monitorizată îndeaproape”, a transmis Ministerul de Externe de la Ankara într-un comunicat.

„Suntem profund îngrijoraţi de escaladarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina în Marea Neagră, care afectează transportul maritim civil în ciuda numeroaselor noastre avertismente. Dacă nu se iau măsuri preventive, această escaladare va avea multiple urmări negative, în special asupra securităţii alimentare”, a adăugat ministerul, solicitând părţilor să „implementeze urgent măsuri concrete pentru a garanta siguranţa navigaţiei în Marea Neagră”.

Conform site-ului de monitorizare Marine Traffic, cele două nave, Yasar şi Nadezhda, arborează steagurile panamez, respectiv camerunez.

Rusia şi Ucraina şi-au intensificat atacurile asupra navelor de marfă, în special în Marea Neagră, de câteva săptămâni. O navă de pescuit turcească a fost, de asemenea, atacată la sfârşitul lunii iunie în Marea Neagră, în apropierea coastei Peninsulei Crimeea, incident soldat cu un mort şi patru răniţi.

La sfârşitul lunii mai, Turcia a avertizat asupra unei „escaladări necontrolate” în regiunea Mării Negre în urma unui atac cu drone asupra unei nave de marfă turceşti. Marina ucraineană a susţinut că o dronă rusească a atacat nava.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mNjBmYmJlMmE1MGY5YTUwNTczMmVlZGIyNGMyNmI2Mg==.thumb
1
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Talibani
2
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
3
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai...
Pintea_Paul-Ciprian senator
4
Senatorul Paul Pintea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General...
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia
5
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane...
Ianis Hagi a refuzat un salariu de 1.000.000 de euro/an și se pregătește de transfer în TOP 5!
Digi Sport
Ianis Hagi a refuzat un salariu de 1.000.000 de euro/an și se pregătește de transfer în TOP 5!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nauru Flag
A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai bine de jumătate de secol
Vladimir Putin.
Ucraina e „piesa cheie” în planul lui Putin de a recâștiga influenţa asupra fostelor state sovietice, spune Zelenski
profimedia-1082312885
Ucraina vrea să lanseze o aşa-numită Iniţiativă Carpatică, din care să facă parte şi România. Zelenski: „Avem nevoie de asta”
biserica
Rușii au aruncat în aer singura biserică cazacă din lemn din secolul al XVIII-lea din Ucraina. Lăcașul era subordonat Patriarhiei ruse
Cercetări la fața locului prăbușirii rachetei rusești în Polonia. Foto Profimedia
Un pilot ucrainean a urmărit racheta rusească de tip KH-101 care a explodat în Polonia. De ce nu a doborât-o
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
„Nu anticipăm probleme”. Ilie Bolojan anunță care este situația la...
nicusor dan
Nicușor Dan a promulgat legile privind criza carburanților și TVA...
Alexandru Nazare
„Moody's, următorul test de rating al României”. Alexandru Nazare...
gheorghita vlad si marius lazurca la pentagon
Consilierul pe securitate națională de la Cotroceni și șeful Armatei...
Ultimele știri
Încep înscrierile pentru Programul FIV 2026. Cine poate primi sprijin și care este limita de vârstă pentru femei
Dominic Fritz, după sancțiunea primită în urma deciziei ANI: „Dreptul şi dreptatea nu sunt întotdeauna acelaşi lucru”
Rușii nu sunt cababili să contruiască nici măcar propriile televizoare. Singura fabrică de profil a intrat în faliment
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am cinci tumori la axilă. Una în piept. Am aflat că mi s-a dus la oase". Alina Pușcău, în lacrimi după un...
Cancan
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
Fanatik.ro
Meme Stoica, anunț despre transferul noului atacant la FCSB: „E chestiune de zile”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Franța expulzează o fostă directoare RT France, acuzată că a răspândit dezinformare pro-Kremlin
Fanatik.ro
Reacția patronului de la FCSB după ce Peluza Nord a decis să nu mai vină pe stadion. Exclusiv
Adevărul
Valerii Zalujnîi, fostul comandant șef al armatei ucrainene, explică de ce Ucraina nu va adera niciodată la...
Playtech
Cât pierde la pensie un român care a muncit 10 ani „la negru”. Diferența poate ajunge la mii de lei
Digi FM
Detalii din spatele ușilor închise: unde fac nunta Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Ceremonia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Transformare fizică spectaculoasă pentru Lamine Yamal: imaginea care a ”rupt” internetul
Pro FM
Adevăratul motiv pentru care Ariana Grande se retrage din lumina reflectoarelor. Mama ei i-a transmis un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis, iubita actorului originar din Constanța, a născut primul...
Adevarul
Doliu în Bănie! A murit fostul jucător și antrenor al Universității Craiova. El l-a convins pe Ion Oblemenco...
Newsweek
De ce simbolul farmaciilor și al medicinei este un șarpe încolăcit? Care este legătura cu Grecia antică?
Digi FM
Două bilete, un noroc incredibil. Un bărbat a câștigat aproape 500.000 de dolari în câteva minute
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Poate am dus obsesia pentru longevitate prea departe". Bryan Johnson, omul care dă milioane pentru a învinge...
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Reușită istorică la box office-ul nord american: Noul „Spider-Man” spulberă recordul „Avengers: Endgame”...
UTV
Spike și Livia Eftimie s-au împăcat. Cum au fost surprinși pe o plajă din Grecia, după despărțire