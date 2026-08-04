Mai mulți membri ai echipajelor, inclusiv cetățeni turci, au fost răniți în atacurile produse după ce navele au plecat din portul rus Novorossiisk. Ankara se declară „profund îngrijorată” de extinderea conflictului ruso-ucrainean asupra transportului maritim civil și avertizează că o continuare a escaladării ar putea avea consecințe inclusiv asupra securității alimentare.

„Navele civile aparţinând companiilor maritime turceşti Yasar şi Nadezhda au fost atacate de drone după ce au plecat aseară (luni seara - n.r.) din portul Novorossiisk, iar unii membri ai echipajului, inclusiv cetăţeni ai noştri, au fost răniţi. Siguranţa cetăţenilor noştri este prioritară, iar situaţia lor este monitorizată îndeaproape”, a transmis Ministerul de Externe de la Ankara într-un comunicat.

„Suntem profund îngrijoraţi de escaladarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina în Marea Neagră, care afectează transportul maritim civil în ciuda numeroaselor noastre avertismente. Dacă nu se iau măsuri preventive, această escaladare va avea multiple urmări negative, în special asupra securităţii alimentare”, a adăugat ministerul, solicitând părţilor să „implementeze urgent măsuri concrete pentru a garanta siguranţa navigaţiei în Marea Neagră”.

Conform site-ului de monitorizare Marine Traffic, cele două nave, Yasar şi Nadezhda, arborează steagurile panamez, respectiv camerunez.

Rusia şi Ucraina şi-au intensificat atacurile asupra navelor de marfă, în special în Marea Neagră, de câteva săptămâni. O navă de pescuit turcească a fost, de asemenea, atacată la sfârşitul lunii iunie în Marea Neagră, în apropierea coastei Peninsulei Crimeea, incident soldat cu un mort şi patru răniţi.

La sfârşitul lunii mai, Turcia a avertizat asupra unei „escaladări necontrolate” în regiunea Mării Negre în urma unui atac cu drone asupra unei nave de marfă turceşti. Marina ucraineană a susţinut că o dronă rusească a atacat nava.

Editor : M.I.