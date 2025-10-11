Live TV

„Dronele care vânează soldați”. Cum schimbă inteligența artificială situația pe frontul din Ucraina. „O amenințare pentru viitor”

drone FPV ucrainene cu fibră optică
Fundațiile care strâng bani din donații pentru înarmarea soldaților ucraineni pot livra drone mult mai performante trupelor de pe linia frontului decât cele puse la dispoziție de guvernul de la Kiev. Foto: Profimedia Images
Din articol
Tehnologie de ultimă generație, pe front

 Sistemele de arme fără pilot transformă complet câmpul de luptă din Ucraina. Trupele ucrainene utilizează deja software bazat pe inteligența artificială, astfel încât dronele să fixeze o țintă și apoi să zboare autonom pe ultimele câteva sute de metri până la finalizarea misiunii. Bruiajul este imposibil, iar doborârea unui obiect zburător atât de mic nu este ușoară. În cele din urmă, se așteaptă ca aceste sisteme să evolueze către arme complet autonome, capabile să găsească și să distrugă ținte pe cont propriu, se arată într-un reportaj BBC.

Tehnologia bazată pe inteligența artificială este văzută drept un instrument care poate îmbunătăți planificarea strategică, valorifica la maximum resursele și, în ultimă instanță, salva vieți. Însă, pe câmpul de luptă din Ucraina lucrurile stau ușor diferit.

„Această tehnologie reprezintă o amenințare pentru viitorul nostru”, avertizează Serghei Beskrestnov, care tocmai a pus mâna pe o dronă rusă interceptată recent.

El a descoperit că nu era o dronă obișnuită. Asistată de inteligență artificială, această aeronavă fără pilot poate găsi și ataca ținte pe cont propriu.

Beskrestnov a examinat numeroase drone în calitate de consultant al forțelor de apărare ucrainene. Spre deosebire de alte modele, aceasta nu emitea și nu recepționa semnale, astfel încât nu putea fi bruiată.

bombardiere-strategice-atac-drone-bază-aeriană-rusia
Operațiunea specială „Pânza de păianjen” a combinat conceptul vechi al sabotajului cu arma asociată cel mai des cu războiul din Ucraina: dronele. Colaj foto: Profimedia Images

Atât forțele ruse, cât și cele ucrainene au testat AI în acest război și, în unele zone, o utilizează deja pentru a găsi ținte, a culege informații și a demina terenuri. Pentru armata ucraineană, AI a devenit indispensabilă.

„Armata noastră primește peste 50.000 de fluxuri video de pe linia frontului în fiecare lună, care sunt analizate de către inteligența artificială”, spune ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Yuri Myronenko.

Acest lucru ne ajută să procesăm rapid aceste date masive, să identificăm țintele și să le plasăm pe o hartă

Tot ce va trebui să facă un soldat este să apese un buton pe o aplicație de smartphone, explică Yaroslav Azhnyuk, directorul executiv al dezvoltatorului ucrainean The Fourth Law. Drona va face restul, spune el, găsind ținta, aruncând explozibili, evaluând pagubele și apoi întorcându-se la bază.

Și nici măcar nu ar fi nevoie de abilități de pilotaj din partea soldatului

Dronele-interceptor cu acest tip de automatizare ar putea consolida semnificativ apărarea aeriană împotriva dronelor rusești de atac cu rază lungă de acțiune, precum celebrele Shahed. Azhnyuk explică:

Un sistem autonom ghidat de computer poate fi superior omului în multe privințe. Poate fi mai perspicace. Poate vedea ținta mai repede decât un om. Poate fi mai agil

Yuri Myronenko spune că un astfel de sistem nu există încă, dar sugerează că Ucraina este aproape de finalizarea dezvoltării sale. „L-am implementat parțial în unele dispozitive”, spune ministrul adjunct al Apărării.

Până la sfârșitul anului 2026, ar putea exista chiar mii de astfel de sisteme, susține Azhnyuk.

Însă dezvoltatorii ucraineni sunt precauți în ceea ce privește utilizarea pe deplin a sistemelor de apărare care se bazează în totalitate pe AI, fără implicarea umană. Riscul este ca AI să nu poată distinge un soldat ucrainean de unul rus, deoarece aceștia pot purta aceeași uniformă, spune Vadym, care a refuzat să-și dezvăluie numele de familie.

Compania sa, DevDroid, produce mitraliere controlate de la distanță, care utilizează AI pentru a detecta automat persoanele și a le urmări, fără a avea însă opțiunea de tragere automată.

„O putem activa, dar avem nevoie de mai multă experiență și mai multe feedback-uri de la forțele terestre pentru a înțelege când este sigur să utilizăm această funcție”.

Există, de asemenea, temeri că sistemele automatizate vor încălca regulile războiului. Cum vor evita acestea să rănească civilii sau să distingă soldații care doresc să se predea?

Lancet drone
Drona kamikaze Lancet este una dintre cele mai eficiente arme folosite de armata rusă în Ucraina. Foto: Profimedia Images

Pentru ministrul adjunct al Apărării, decizia finală în astfel de circumstanțe ar trebui să revină unui om, deși AI ar face „mai ușoară luarea deciziei”. 

Nu există însă garanții că statele sau grupurile armate vor respecta normele umanitare internaționale. Prin urmare, contracararea acestor sisteme devine și mai importantă.

Cum poți opri un „roi de drone” atunci când bruiajul sau utilizarea avioanelor, tancurilor sau rachetelor devin ineficiente?

Operațiunea „Spider Web” a Ucrainei, care a avut un mare succes, când 100 de drone au vizat bazele aeriene rusești în iunie anul trecut, a fost probabil asistată de instrumente de AI.

Mulți în Ucraina se tem însă că Moscova va copia această tactică, nu doar pe linia frontului, ci și dincolo de ea.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a avertizat luna trecută ONU că AI contribuie la „cea mai distructivă cursă a înarmărilor din istoria umanității”. El a solicitat adoptarea unor norme globale privind utilizarea AI în industria militară și a afirmat că această problemă este „la fel de urgentă precum prevenirea răspândirii armelor nucleare”.

