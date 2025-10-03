Live TV

Dronele misterioase din Germania: Anchetatorii suspectează legături cu flota fantomă a Rusiei

Imagine cu caracter ilustrativ.

Anchetatorii germani verifică dacă dronele misterioase observate în nordul țării au fost lansate de pe o navă din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, folosită pentru a ocoli sancțiunile occidentale. Incidentul vine după ce aeroportul din Munchen a fost blocat mai bine de șapte ore din cauza unor drone neidentificate, afectând mii de pasageri, notează Kyiv Independent.

„Flota fantomă” se referă la nave cu structuri de proprietate opace, care folosesc pavilioane de convenienţă pentru a eluda sancţiunile şi monitorizările occidentale. Nava în cauză, un cargo de 100 de metri arborând pavilionul unui stat din Caraibe, opera în Marea Baltică, lângă Kiel, în momentul observării dronelor în Schleswig-Holstein. Anchetatorii consideră că ruta şi comportamentul navei sugerează o posibilă legătură.

Oficiali din domeniul securităţii au declarat pentru Spiegel că nava corespunde cerinţelor tehnice pentru lansarea şi recuperarea dronelor mari, inclusiv a modelelor cu aripi rigide, cu o anvergură a aripilor de peste patru metri.

Un astfel de aparat a fost văzut survolând o infrastructură importantă din punct de vedere strategic la sfârşitul lunii septembrie în landul Schleswig-Holstein (nord), alături de drone mai mici. Deşi nava se afla la zeci de kilometri distanţă şi în afara apelor teritoriale germane în timpul observării dronelor, anumite mişcări ale sale au stârnit suspiciuni.

Preşedintele Volodimir Zelenski a avertizat la Forumul de Securitate de la Varşovia din 29 septembrie că Rusia ar putea folosi petroliere în Marea Baltică pentru a lansa drone în spaţiul aerian al NATO, notează publicația ucraineană.

Zelenski îndemnase Europa să blocheze accesul petrolierelor ruse în Marea Baltică, citând „activitatea militară de facto a Rusiei împotriva ţărilor europene”. Preocupările vin pe fondul tensiunilor sporite dintre Rusia şi NATO, după intruziuni de drone şi avioane în mai multe ţări membre precum Estonia, Polonia şi România.

În cel mai recent incident, survolul unor drone neindentificate în noaptea de joi spre vineri deasupra aeroportului din Munchen a dus la anularea şi redirecţionarea a zeci de zboruri în ajunul unei zile de sărbătoare, afectând aproape 3.000 de pasageri şi determinând autorităţile să deschidă o anchetă vineri, potrivit Reuters.

Operaţiunile pe aeroportul din Munchen au fost reluate vineri dimineaţă, a constatat Reuters, după ce traficul aerian fusese suspendat timp de peste şapte ore în ajunul Zilei unităţii germane, sărbătoarea naţională a ţării.

Aeroportul din Munchen a declarat că survolul cu drone de joi seară a forţat controlul de trafic aerian să suspende operaţiunile, ceea ce a dus la anularea a 17 zboruri şi la perturbarea călătoriilor a aproape 3.000 de pasageri, cărora le-au fost distribuite paturi pliante, pături şi alimente. Alte 15 zboruri care soseau au fost redirecţionate în regiune. Postul public de radio BR a relatat că poliţia locală şi naţională anchetează incidentul.

Dronele au fost observate deasupra aeroportului târziu seara, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei pentru ziarul Bild. Din cauza întunericului, dimensiunea şi tipul dronelor nu au putut fi stabilite, a adăugat el.

