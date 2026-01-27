Acuzații șocante împotriva lui Elon Musk într-un documentar Sky: „Sunt convins că l-a cumpărat pe Trump”

Probleme de securitate, promisiuni false - și un CEO „care se vede ca un fel de mesia”: Un documentar Sky oferă perspective nemiloase despre culisele Tesla și îl critică aspru pe Elon Musk. „Elon Musk Uncovered: The Tesla Experiment”, o producție a fraților Beetz în coproducție cu HR, SWR, WDR și NDR pentru ARD și Sky, va fi disponibilă exclusiv pe Sky și prin intermediul serviciului de streaming WOW începând cu 30 ianuarie. În film apare și inginera și ulterior denunțătoarea Cristina Bălan, originară din România.

„Confidenți, denunțători, foști directori Tesla și victime rup tăcerea, oferind perspective nemaivăzute până acum și exclusive asupra imperiului Tesla. Dezvăluirile lor explorează în profunzime o corporație hotărâtă să câștige cursa de miliarde de dolari pentru mașini autonome prin orice mijloace necesare. Și dezvăluie de ce este capabil Elon Musk. Un joc periculos în care lăcomia, setea de putere și ambiția oarbă curmă vieți omenești”, se arată în prezentarea documentarului, în pagina Sky Group.

În 2025, piața mașinilor electrice a cunoscut o schimbare: pentru prima dată în ani de zile, Tesla nu a mai vândut cele mai multe mașini electrice la nivel mondial, ci și-a pierdut dominația pe piață în fața concurentului său chinez BYD . Pentru șeful Tesla, Elon Musk, însă, aceasta a fost probabil doar o motivație suplimentară pentru a-și îmbunătăți produsul. „Are aceste momente demonice în care este complet depășit de sine și se aruncă obsesiv într-o problemă până când aceasta este rezolvată”, dezvăluie fosta sa angajată Rachel Konrad în documentarul Sky „Elon Musk Uncovered: The Tesla Experiment”, scrie focus.de.

Documentarul de o oră și jumătate al lui Andreas Pichler oferă o perspectivă fără precedent asupra mecanismelor interne ale producătorului auto, dezvăluie practici îngrijorătoare la Tesla - și sugerează că Musk ar putea vedea compania sa auto doar ca pe un mijloc pentru atingerea unui scop pentru o misiune mult mai amplă.

Inginera Cristina Bălan, originară din România, apare în film

Foști angajați de rang înalt ai Tesla apar în fața camerei, inclusiv inginera și ulterior denunțătoarea Cristina Balan, fostul membru al echipei de inteligență artificială John Bernal, foștii directori de marketing pentru Tesla Europa și Europa de Nord Craig Davis și Esben Pedersen, și Rachel Konrad, care a supervizat lansarea din 2008 în calitate de șefă de comunicare pentru Tesla SUA. Toți oferă o perspectivă unică asupra unui sistem care a fost mult timp admirat de lume, dar care a fost recent criticat din ce în ce mai mult: „Sistemul Musk”.

„Este destul de intens și stresant să fii alături de el”, a spus Esben Pedersen, fost angajat în departamentul de vânzări și marketing al Tesla, despre colaborarea cu Elon Musk. Deși inițial șeful companiei a lucrat aproape maniacal la succesul producătorului auto (fostul director de marketing Craig Davis: „Ne-am întrebat adesea dacă este cu adevărat om”), prezența sa a scăzut considerabil de-a lungul anilor.

Fără a avea cunoștințe detaliate despre fluxurile de lucru ale unor angajați, el a făcut totuși numeroase declarații, își amintește fostul inginer Tesla, Raven Jiang: „Mulți angajați i-au ignorat în mare parte opiniile, pentru că altfel nu și-ar fi putut face treaba cum trebuie.” Musk așteaptă de la angajații săi o dedicare necondiționată, împingându-i la limite - și chiar dincolo de ele. „Dacă plecam la ora 21:00, se uitau la mine”, povestește Cristina Bălan, de asemenea fostă ingineră Tesla. „În cele din urmă, m-am prăbușit de epuizare.”

Și mai rău, își amintește Bălan, a fost realizarea „că Tesla ascundea problemele de siguranță”. Ea relatează că vehiculele aveau „sute de defecte”. Deși se știa că, de exemplu, covoarele de sub pedalele de frână se vor ondula, conducerea companiei „nu a făcut nimic în acest sens timp de aproape un an și jumătate”, explică fosta angajată. „Mă apăsa greu să merg la muncă în fiecare zi simțind că probabil eram responsabilă pentru moartea oamenilor”, confirmă Jiang. Cristina Bălan, care a contribuit într-atât de mult la crearea mașinii Tesla încât numele său este gravat pe bateria auto, s-a luptat timp de un deceniu în instanță cu cel mai bogat om din lume. Ea a fost dată afară de Elon Musk când a încercat să avertizeze asupra unor probleme de siguranță ale mașinii. Ulterior, s-a îmbolnăvit de cancer la sân, iar apoi, epuizată de boală și lupta din instanță, și-a dorit măcar scuze de la Elon Musk și Tesla. Ea a obținut o victorie importantă în justiție împotriva companiei și poate continua un proces de defăimare împotriva lui Elon Musk. În 2019, Bălan a intentat un proces de defăimare împotriva companiei Tesla. Plângerea ei a fost însă inițial respinsă pe baza unui contract de arbitraj pe care l-a semnat în timp ce era angajată la Tesla. Cu toate acestea, în aprilie 2025, o curte de apel din California a anulat decizia inițială, ceea ce îi permite să dea în judecată compania Tesla și pe proprietarul ei, Elon Musk, pentru defăimare. „Au fost situații în care am crezut că mașina vrea să mă omoare” Documentarul Sky identifică în mod specific sistemul Autopilot, implementat în vehiculele Tesla din 2016, ca o sursă potențial mortală de erori. „Când am început să conduc, mi-am dat seama în cinci minute că tehnologia nu era nici pe jumătate atât de capabilă pe cât scrisese Elon pe Twitter”, descrie John Bernal experiența sa inițială de condus la volanul Tesla-ului său. „Au fost situații în care am crezut că mașina vrea să mă omoare.” Deși Bernal a supraviețuit, lucrurile nu au mers prea bine pentru alți șoferi Tesla sau pentru alți participanți la trafic. Soțul Anjei Oldenburg, un fan înfocat al Tesla, a murit într-un accident. Mașina sa a ieșit de pe șosea pe o porțiune dreaptă, s-a izbit de un copac și a luat foc. Oldenburg rămâne sceptică față de afirmația ulterioară a Tesla conform căreia computerul de bord nu a înregistrat nimic, dar spune că nu a avut „puterea” pentru bătălia juridică extenuantă împotriva puternicei corporații. În accidentul fatal în care a fost implicată prietena americanului Dillon Angulo, un Tesla a trecut printr-o barieră rutieră și a călcat-o pe tânără. „Sistemul nu a făcut nimic altceva decât să se oprească chiar înainte de accident”, critică Todd Poses, avocatul victimei. Doar specialiștii în date au dovedit defecțiunea pilotului automat; anterior, Tesla a susținut, la fel ca în cazul soțului decedat al Anjei Oldenburg, că nu existau date despre accident. Investigațiile administrației Biden împotriva Tesla au alimentat „ura profundă” alui Musk

Missy Cummings îl acuză pe directorul general Elon Musk că acceptă faptul că „populația acționează ca un tester activ de siguranță” pentru mașinile sale: „Face promisiuni nebunești pentru a-și liniști investitorii și a crește prețul acțiunilor”.

Titlurile negative precum scandalul major de date din 2023 sunt contraproductive. Jurnalistul de investigații Sönke Iwersen (Handelsblatt) a scos la iveală deficiențele la vremea respectivă cu ajutorul avertizorului de integritate Lukasz Krupski. „A demonstrat cum poate introduce orice dorea în sistemul IT al Tesla”, își amintește Iwersen, referindu-se la accesul la documentele departamentului juridic, planurile de proiectare și rapoartele despre incidentele care implică pilotul automat – de la accelerarea spontană la frânarea bruscă.

În urma dezvăluirilor explozive, autoritățile de reglementare din SUA au luat și ele în vizor compania lui Musk. Jurnalistul Mark Joseph Stern relatează că ancheta administrației Biden asupra Tesla l-a „ofensat” pe Musk și a alimentat „ura profundă”. Musk și-a găsit însă un aliat în Donald Trump, pe care l-a ajutat cu o donație de 250 de milioane de dolari pentru campanie.

Sub administrația Trump, Musk nu numai că a primit un post guvernamental, dar președintele SUA a concediat și mai mulți inspectori generali care investigaseră anterior Tesla. Acest lucru o determină pe profesoara de robotică Missy Cummings să facă afirmația îndrăzneață: „Sunt absolut convinsă că l-a cumpărat pe Donald Trump pentru a opri anchetele împotriva sa”.

Filosoful despre Elon Musk: „Se vede pe sine ca un fel de Mesia” Șocantul documentar Sky ilustrează cu siguranță cât de rigid este Elon Musk în relația cu criticii. Când inginera Cristina Bălan a semnalat intern problemele de siguranță, a fost „dusă într-un container de construcții”. Acolo, a fost obligată să-și semneze demisia – cu avertismentul că sunt prezenți agenți de pază: „Dacă este necesar, te vor târî prin toată parcarea în cătușe”. Un avocat prezent chiar a amenințat că-i va face rău fiului ei: „Pentru prima dată în viața mea, mi-a fost cu adevărat frică”, spune ea. Mai mult, de când a achiziționat Twitter, Elon Musk deține un instrument puternic. „Elon poate dezlănțui o gloată furioasă asupra ta”, așa descrie avocatul William Moran potențialul X. Fostul angajat Tesla, Esben Pedersen, vede lucrurile în mod similar: „Dacă Musk spune ceva josnic astăzi, poate face rău unei întregi țări”. Elon Musk pare departe de a-și fi atins scopul final. Fostul director de marketing al Tesla, Craig David, sugerează în film că Musk își dorește în primul rând un singur lucru: să facă Marte locuibilă cu SpaceX. De asemenea, el poate valorifica tehnologia dezvoltată cu Tesla în acest scop, precum și profiturile generate de producătorul auto. Potrivit filosofului Émile P. Torres, „Musk se vede, fără îndoială, ca un fel de Mesia” care poate mântui lumea de suferință. El intenționează să nu lase nimic să-i stea în cale în această misiune, deoarece: „Dacă scopul justifică mijloacele și scopul este o utopie, ce ar fi tabu pentru a realiza acea utopie? Nimic.” Elon Musk însuși nu apare în film. Nu a răspuns la o solicitare corespunzătoare din partea cineaștilor. Același lucru este valabil și pentru Tesla și Donald Trump.

