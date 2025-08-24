Live TV

Economia Europei nu poate crește fără migranți, avertizează șefa Băncii Centrale Europene. Lagarde: „Datorăm mult lucrătorilor străini”

Data publicării:
profimedia-0700028954
Preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Foto: Profimedia Images
Din articol
Lagarde a dat ca exemple Germania și Spania

Economia Uniunii Europene ar fi arătat mult mai fragilă după pandemie fără intervenția lucrătorilor străini, a declarat, sâmbătă, șefa Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, anunță Politico. Oficialul a avertizat factorii de decizie europeni să nu ignore rolul migrației, chiar dacă aceasta alimentează tensiunile politice.

Vorbind la simpozionul anual al Rezervei Federale a SUA din Wyoming, Lagarde a spus că afluxul de forță de muncă străină a ajutat zona euro să absoarbă șocuri succesive, precum creșterea costurilor energiei și inflația-record, menținând, în același timp, creșterea economică și locurile de muncă intacte.

Ea a menționat că ocuparea forței de muncă în blocul comunitar a crescut cu 4,1%, între sfârșitul anului 2021 și mijlocul anului 2025, aproape egalând creșterea Produsului Intern Brut (PIB).

„Deși au reprezentat doar aproximativ 9% din totalul forței de muncă în 2022, lucrătorii străini au contribuit la jumătate din creșterea acesteia în ultimii trei ani”, a declarat Lagarde în fața adunării bancherilor centrali. Fără această contribuție, a adăugat ea, „condițiile de pe piața muncii ar putea fi mai restrictive, iar producția mai scăzută”.

Lagarde a dat ca exemple Germania și Spania

PIB-ul Germaniei ar fi cu aproximativ 6% mai mic astăzi fără forța de muncă migratoare, în timp ce redresarea puternică a Spaniei „datorează mult” lucrătorilor străini, a spus Christine Lagarde. În întreaga zonă euro, ocuparea forței de muncă a crescut cu peste 4% din 2021, chiar dacă bancherii centrali au impus cele mai mari creșteri ale ratei dobânzii din ultimul deceniu.

Președinta BCE a susținut că migrația a jucat un rol crucial în compensarea scăderii ratei natalității din Europa și a apetitului crescând pentru ore de lucru mai scurte. Acest lucru, a spus ea, a ajutat companiile să-și extindă producția și a atenuat presiunile inflaționiste, chiar dacă salariile au rămas în urma prețurilor.

Dar Lagarde a recunoscut și aspectul politic. Imigrația netă a dus populația UE la un nivel record de 450 de milioane de locuitori anul trecut, chiar dacă guvernele de la Berlin la Roma au luat măsuri pentru a restricționa sosirile noi, sub presiunea alegătorilor care se îndreaptă către partidele de extremă dreapta.

În principiu, migrația ar putea juca un rol crucial în atenuarea deficitului de forță de muncă pe măsură ce populația autohtonă îmbătrânește. Însă presiunile economice și politice ar putea limita din ce în ce mai mult fluxurile de imigranți

Ea a subliniat că piața muncii din Europa a ieșit din recentele șocuri într-o „formă neașteptat de bună”. Totuși, a avertizat că nu trebuie să se presupună că această dinamică va dura: declinul demografic, reacțiile politice negative și schimbarea preferințelor lucrătorilor amenință în continuare reziliența zonei euro.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul Economiei Radu Miruţă
1
Radu Miruţă: Cei care conduc azi companiile de stat nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 –...
sarpe veninos
2
O femeie din Bistriţa-Năsăud a fost muşcată de şarpe. Salvatorii au plecat să o...
Screenshot 2025-08-23 111453
3
Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate și cu care nu...
control de securitate bagaj de mana aeroport
4
Pasagerii de pe Aeroportul Otopeni vor putea călători cu recipiente de lichide mai mari...
Fabrica atacată
5
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este...
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
Digi Sport
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ministry of Foreign Affairs of Ukraine in Kyiv, Ukraine
Ucraina avertizează că Rusia vrea redesenarea granițele europene, așa...
isu salvamont arges munte
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din...
Volodimir Zelenski portret
Volodimir Zelenski, de Ziua Independenţei Ucrainei: „Este un obiectiv...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Rusia dictează termenii păcii în Ucraina: garanții internaționale de...
Ultimele știri
Pe cine preferă bucureștenii la Primăria Capitalei. Rezultatele celor mai recente două sondaje de opinie
Tragedie în Germania: un român și-a ucis logodnica și băiețelul și s-a sinucis. Doar fetița lor a supraviețuit
Canada ia în calcul prezenţa trupelor sale în Ucraina, ca parte a garanţiilor de securitate. Ce i-a transmis Zelenski lui Mark Carney
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1028167670
Peste un milion de migranți fără acte au plecat voluntar din SUA de la începutul mandatului lui Donald Trump
migranti creta grecia
Grecia anunță scăderea numărului de migranți veniți din Africa de Nord. „Europa înţelege că nu e posibil să ai frontierele deschise”
Alexander Dobrindt, Berlin, Berlin, Germany - 23 Jul 2025
Germania prelungește controalele stricte la frontieră. Guvernul Merz, sub presiunea extremei drepte
yemen
76 de persoane au murit după ce nava în care se aflau a naufragiat. Unde încercau să ajungă migranții
EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei der Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank in der EZB in Frankfurt. Die EZB
Banca Centrală Europeană menține dobânda-cheie neschimbată, în aşteptarea unui acord comercial UE-SUA. Mesajul lui Christine Lagarde
Partenerii noștri
Pe Roz
Moștenește trăsăturile frumoase ale mamei sale. Fiica lui Catherine Zeta-Jones, în costum de baie, pe...
Cancan
El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri...
Fanatik.ro
O mamă a scăpat dintr-un incendiu puternic, însă și-a lăsat în urmă copiii. A fost pusă la zid pentru decizia...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Scandal uriaș la CFR Cluj! Louis Munteanu nu a vrut să joace la Galați! Ce l-a înfuriat pe golgeterul...
Adevărul
Ucrainenii au distrus centrul de comandă al Rubicon, noua unitate de elită a armatei ruse
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție rară cu cei trei copii în apropiere de Balmoral. Detaliul care a...
Digi Sport
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
Pro FM
Andra a împlinit 39 de ani, iar Cătălin Măruță i-a transmis un mesaj emoționant: „Fără tine nu am fi noi”
Film Now
Ce sfaturi a primit Pamela Anderson de la Priscilla Presley pentru remake-ul filmului „The Naked Gun”: „Ea...
Adevarul
Marile pericole la adresa României, identificate de un expert de la Oxford: „Mă îndoiesc că putem evita un...
Newsweek
1.500 lei pensie dacă ai fost bătut de comuniști. Pensia specială pentru magistrați - 25.000 lei
Digi FM
Tily Niculae, un nou mesaj după ce a anunțat că a divorțat în secret, după 15 ani de căsnicie: „Aleg să las...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O iapă, cumpărată cu suma record de 3 milioane de euro la o licitaţie din Franţa
Film Now
Ce avere și ce cheltuieli are Stifler din "American Pie". Veniturile lui Seann William Scott, dezvăluite în...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...