Două atacuri cu cuțitul au alimentat protestele violente din Anglia și Irlanda de Nord în ultimele 10 zile, amplificate online de vocile de extremă dreapta. În Marea Britanie și în întreaga Europă, este un model sumbru, scrie The New York Times într-o analiză.

Ciclul violenței și al agitației de extremă dreapta din Marea Britanie a devenit mult prea înfricoșător și frecvent. Totul poate începe cu o înjunghiere, de natură oribilă, care provoacă frică și furie. Condamnarea din partea liderilor politici și a forțelor de ordine urmează rapid.

Dar când agresorul este un imigrant sau o persoană de culoare, o narațiune malignă și distorsionată explodează adesea pe internet. Politicienii și comentatorii de dreapta profită de aceasta pentru a stârni indignare în sprijinul agendei lor anti-imigranți, ajutați de algoritmii rețelelor sociale care se hrănesc cu conflict și diviziune. În câteva ore, furia pe care o alimentează online a sărit în lumea reală, declanșând proteste care se transformă în revolte violente.

Există apeluri la calm și promisiuni de acțiune din partea guvernului și a forțelor de ordine. Dar, la scurt timp după aceea, ciclul începe din nou.

De două ori în ultimele 10 zile, atacuri violente cu cuțitul în Anglia și Irlanda de Nord au urmat acest tipar. Marți și miercuri, protestatarii din Belfast, furioși din cauza unui atac comis de un refugiat sudanez, au dat foc mașinilor și proprietăților și au aruncat cu obiecte în poliție. Acest lucru a urmat unei nopți de revolte violente în Southampton săptămâna trecută, după ce a fost publicat un nou videoclip privind uciderea, în decembrie, a unui student de 18 ani care a fost acuzat pe nedrept de atacatorul său că ar fi comis o agresiune rasistă.

„Există un scenariu”, a spus Ciarán O’Connor, analist senior la Institutul pentru Dialog Strategic, care cercetează extremismul, ura și dezinformarea la nivel global.

„Un incident de violență ca acesta este identificat și amplificat rapid nu doar de un ecosistem intern, ci de unul global, transnațional, de extremă dreapta, care folosește astfel de incidente pentru a le integra în propriul tip de narațiune internațională.”

El a spus că această dinamică a devenit „alarmant de familiară și chiar previzibilă”.

Marea Britanie nu este singură. În toată Europa și în Statele Unite, grupurile politice de dreapta în ascensiune amplifică frustrarea și furia pe care oamenii le simt în urma unui episod înfricoșător și le canalizează spre ostilitate față de imigranți. Cercetătorii spun că acest model este urmat de membrii partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) din Germania și de Partidul Adunarea Națională din Franța.

„Am trecut de la a alimenta ura online la a o aduce efectiv în stradă în diverse moduri”, a spus Marta Lorimer, lector de științe politice la Universitatea din Cardiff. „Vedem cu siguranță o estompare a graniței dintre această lume online și ceea ce se întâmplă în lumea reală, iar o parte a problemei este că clasa politică nu pare să știe prea bine cum să facă față acestei situații.”

Lorimer a spus că Marea Britanie este deosebit de vulnerabilă deoarece împărtășește limba engleză cu Statele Unite, ceea ce, potrivit ei, le face mai ușor grupurilor de dreapta de acolo să folosească companiile americane de social media pentru a stârni furia de la distanță.

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Așa s-a întâmplat marți, când Elon Musk, proprietarul X, a îndemnat oamenii să protesteze „REPETAT și TARE” în Belfast. El a evidențiat o imagine care enumera locațiile de protest distribuite de Tommy Robinson, un agitator anti-musulman din Marea Britanie cu multiple condamnări penale.

„Întregul Regat Unit iese în stradă în această seară la ora 19:00, în urma unui alt atac al invadatorilor asupra poporului nostru”, a scris Robinson, al cărui nume real este Stephen Yaxley-Lennon, pe X.

Nigel Farage, liderul partidului populist de dreapta Reform UK din Marea Britanie, a folosit ambele atacuri recente cu cuțitul pentru a-și promova agenda politică anti-imigranți. Partidul a devenit o forță politică majoră în Marea Britanie, câștigând alegerile locale din toată țara luna trecută și ocupând în mod constant primul loc în sondajele electorale naționale. Acest succes recent îi conferă o influență politică mai mare decât cea pe care o avea acum un deceniu, când partidul său se afla la marginea scenei politice britanice.

După ce au apărut imagini în care se vedea cum poliția îl încătușa pe studentul Henry Nowak în timp ce acesta zăcea pe moarte, în decembrie, Farage a postat săptămâna trecută un videoclip în care îndemna publicul să „răspundă la acest lucru cu o furie rece și pură”. El a acuzat poliția de un sistem de justiție „cu două viteze” care tratează minoritățile etnice mai bine decât persoanele albe din Marea Britanie. În acel caz, Nigel Farage și-a exprimat îngrijorarea cu privire la migranți, chiar dacă ucigașul condamnat, Vickrum Digwa, de etnie sikh, s-a născut în Marea Britanie.

Miercuri, Farage a descris atacul cu cuțitul din Belfast ca o tentativă de „decapitare”, adoptând limbajul folosit pe internet, în ciuda faptului că niciun reprezentant al forțelor de ordine sau al guvernului nu l-a numit astfel în mod public. În acel caz, poliția l-a acuzat pe Hadi Alodid, un sudanez de 30 de ani, că l-a înjunghiat pe Stephen Ogilvie în cap, spate și gât, provocându-i victimei pierderea unui ochi.

„Nu am absolut nicio îndoială că acest om nu ar fi trebuit să se afle în această țară”, a spus Farage, chiar dacă autoritățile au afirmat că Alodid se afla legal în țară.

Sundar Katwala, directorul British Future, un think tank care se concentrează pe probleme de identitate, a spus că politicieni precum Nigel Farage folosesc din ce în ce mai des ceea ce Katwala a numit „momente de criză” pentru a face apel la acea parte a bazei sale electorale care dorește ca el să adopte un limbaj mai agresiv.

Anul trecut au avut loc aproximativ 500 de omucideri în Marea Britanie, multe dintre ele șocante. Dar dacă victima nu este albă sau dacă crima nu se încadrează într-o narațiune care demonizează imigranții, nu se profită de ea pentru a stârni proteste furioase.

Alți politicieni au îndemnat la reținere și calm, încercând în același timp să recunoască natura îngrozitoare a atacurilor cu cuțitul. Miercuri, în Parlament, prim-ministrul Keir Starmer a condamnat atacul de luni asupra lui Ogilvie din Belfast și violențele de pe străzi care au urmat marți seara.

„Suntem cu toții revoltați de acest atac, dar semințele violenței și dezordinii nu au nicio justificare”, a spus el.

Kemi Badenoch, liderul Partidului Conservator, a declarat pe X că „oamenii au dreptul să fie furioși. Și oamenii au dreptul să se aștepte ca politicienii lor să asigure securitatea frontierelor noastre”. Dar ea a calificat scenele de revoltă din Belfast drept „profund tulburătoare” și a spus că „nimeni nu are dreptul să alunge familiile din casele lor prin incendii”.

Ofcom, care reglementează industria comunicațiilor în Marea Britanie, a avertizat furnizorii de servicii online că au datoria de a se asigura că nu difuzează conținut ilegal care ar putea agrava o criză — prin incitarea la violență, de exemplu. Într-o scrisoare deschisă publicată miercuri, agenția a scris că „contactăm deja furnizori individuali în cazul în care considerăm că există riscuri specifice legate de prezența conținutului ilegal referitor la tulburările civile”.

Însă aceste eforturi au avut un efect redus în a stopa răspândirea informațiilor incendiare și adesea înșelătoare pe platforme. O’Connor, de la institutul Strategic Dialogue, a declarat că organizația sa a identificat în această săptămână cazuri repetate de pagini de Facebook cu afirmații neclare potrivit cărora atacatorul din Belfast ar fi spus „Slavă lui Dumnezeu” în arabă în timpul atacului.

Ed Davey, liderul Partidului Liberal-Democrat din Marea Britanie, a denunțat ceea ce a numit un tipar în care o crimă brutală „ne face pe toți să simțim o durere și o furie imense, iar apoi extremiștii exploatează acea durere și furie pentru a răspândi ură și violență, ajutați și susținuți de baronii rețelelor sociale precum Elon Musk”.

Presiunea pentru limitarea comportamentului online reînnoiește acuzațiile unor politicieni precum vicepreședintele SUA, JD Vance, potrivit cărora Marea Britanie subminează drepturile la libera exprimare ale conservatorilor. Când Liz Kendall, secretarul britanic pentru tehnologie, a postat săptămâna aceasta despre noile reguli online mai stricte pe care guvernul intenționează să le impună, zeci de oameni i-au răspuns spunând că Marea Britanie vrea să pună capăt dezbaterii legitime.

„Vă prefaceți că este vorba despre siguranță, dar este vorba despre control!”, a scris o persoană. „VĂ VEDEM!!!!”

Experții care studiază platformele online spun că acestea oferă forumuri pentru ca politicienii de dreapta să devină mai mult parte a curentului principal.

„Lucrurile pe care le auzim astăzi ar fi fost considerate, acum 20 de ani, absolut marginale, lucruri complet nebunești pe care doar partidele politice mai extremiste le-ar fi apărat vreodată”, a spus Lorimer.

În același timp, a spus ea, politicienii liberali și de centru, precum Starmer în Marea Britanie și unii democrați din Statele Unite, simt presiunea de a se îndrepta spre dreapta cu politici care răspund preocupărilor alegătorilor furioși și frustrați.

Acest lucru forțează dreapta să „mizeze și mai mult pe politici și mai extreme, care, la rândul lor, devin normalizate”, a spus ea. „Ajungi într-adevăr într-o situație în care lucrurile se agravează destul de repede, și cam acolo ne aflăm în acest moment.”

Editor : B.E.